Kuvvet, idarede kanunda; ilimde hakta olmalı

[“Dağ Meyvesi Acı da Olsa Devadır” başlıklı makaleden]

Üçüncü Madde

Devlet-i ilmiyede Meşrûtiyet-i ilmiye tesis etmektir, tâ ki efkâr-ı umumiye-i ilmiye feveran ile ağraz ve enaniyet ve evham ve şübehatı bel’ etsin. Zira her bir âlim, kendi fikrini herkese kabul ettirmekle taklit yolunu açmak ve taharri-i hakikatin yolunu seddetmekle bir nevi istibdad-ı ilmiye yapıyor.

Elhâsıl: İstibdat, gerek idare gerek ilimde olsun, semerat-ı sa’yi istihlâk ile istikbale istidbar ediyor. İdarede kuvvet kanunda olmalı; ve ilimde de kuvvet hakta olmalı. Yoksa istibdat hükümferma olur.

Dördüncü Madde

Talebelik, sanat-ı mütenevviasında taksimü’l-mesai kaidesini medresede tatbik etmekle beraber, içtimaat ile münazara ve müdavele-i efkârdan feveran eden bir nevi efkâr-ı umumiyeyi üstad-ı manevî ittihaz etmektir. Tâ talebelikte ukdetü’l-hayatiye tenebbüh ve meylü’t-terakkî faaliyete ve meylü’t-teceddüd zuhura başlasın.

Elhâsıl: Nasıl ki devlette efkâr-ı amme hâkimdir, müftüsü de efkâr-ı umumiye-i ulema olmalı. Ve üstad ve muallim de efkâr-ı amme-i talebe olmalıdır. Tâ ki Meşrûtiyet, mütesaviyen ve mütenasiben cereyan etsin. Şeriatta icma-ı ümmet hüccet-i kat’î olduğundan, efkâr-ı ammenin kıymet ve mevkiini gösterir.

Beşinci Madde

Mürşid-i umumî olan vaiz ve hatipler, hem âlim-i muhakkik olmalıdırlar; tâ bürhan ile ikna eylesin. Zira tasvir ve tezyin-i müddea, müteharri-i hakikate karşı faydasızdır. Ve hem de hakîm-i müdakkik olmalıdırlar; tâ ki bir şeyi tergib veya terhib ile ondan daha mühim şeyi tenzil ve tahfif edip muvazene-i Şeriatı bozmasınlar. Ve hem beliğ-i hakîm olmalıdırlar; tâ ki mukteza-i hâle mutabık ve ilcaat-ı zamana muvafık ve teşhis-i illete münasip söz söylesinler.

ESDE, Makalat, s. 52-53

LÛ­GAT­ÇE:

ağraz: Kötü niyetler; kinler.

bel: Ortadan kaldırma, yutma.

devlet-i ilmiye: İlim devleti. (ilim bir devlete benzetilmektedir)

efkâr-ı umumiye-i ilmiye: İlim adamlarının fikirleri, düşünceleri.

içtimaat: İçtimalar, toplanmalar.

istibdad-ı ilmiye: İlmî baskı.

istibdat: Baskı, despotluk, keyfî idare.

istidbar: Yüz çevirme, arka dönme.

istihlâk: Tüketme.

meşrûtiyet-i ilmiye: İlmî alanda meşrûtiyet, bilimde demokrasi.

meylü’t-teceddüd: Yenilenme meyli.

meylü’t-terakkî: İlerleme meyli.

müdavele-i efkâr: Fikir alış verişinde bulunma.

mütesaviyen: Eşit olarak.

sanat-ı mütenevvia: Çeşit çeşit sanatlar.

semerat-ı sa’y: Çalışmanın meyvesi, emek ürünü.

taharri-i hakikat: Hakikati araştırma.

taksimü’l-mesai: İş bölümü.

tenebbüh: Uyanma.