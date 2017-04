Meşrûtiyetin sırrı, kuvvet kanundadır, şahıs hiçtir. İstibdadın esası, kuvvet şahısta olur, kanunu kendi keyfine tâbi edebilir, hak kuvvetin mağlûbu.

Fakat, bu iki ruh her zamanda birer şekle girer, birer libas giyer. Bu zamanın modası böyle giydiriyor. Zannolunmasın, istibdat galebe ettiği zaman tamamen hükmünü icra etmiş, meşrûtiyet mağlûp olduğu vakit mahvolmuş. Kellâ! Kâinatta galib-i mutlak hayır olduğundan, pek çok enva ve şuubat-ı heyet-i içtimaiyede meşrutiyet hükümferma olmuştur. Cidal berdevam, harb ise seccaldir.

Eski Said Dönemi Eserleri, Münâzarât, s. 221

***

İslâmiyetin bir kanun-u esasîsi olan, hadis-i şerifte “Seyyidü’l-kavmi hâdimühüm” yani “Memuriyet, emirlik ise, reislik değil, millete bir hizmetkârlıktır.” Demokratlık, hürriyet-i vicdan, İslâmiyetin bu kanun-u esasîsine dayanabilir. Çünkü kuvvet kanunda olmazsa şahsa geçer. İstibdad, mutlak keyfî olur.

Emirdağ Lâhikası-II, mektup no: 318, s. 492

LÛ­GAT­ÇE:

berdevam: Devamlı.

cidal: Mücadele, savaş.

enva: Türler.

galib-i mutlak: Mutlaka, kesin galip olan.

istibdad: Baskı, despotluk, keyfî yönetim.

libas: Elbise.

seccal: Galip gelmenin taraflar arasında değişip durduğu bir hâl.

şuubat-ı heyet-i içtimaiye: Sosyal hayatın şubeleri.

***

Risale-i Nur’dan Cezaevi Mektupları

Arz ve semâvât, iki mutî kışla

(Dünden devam)

“Yine O’nun âyetlerindendir ki, gök ve yer O’nun emriyle ayakta durur. Sonra O sizi çağırdığında derhal kabirlerinizden çıkarsınız.” (Rum Sûresi: 25.) âyeti, azametli bir îcâz ile der:

Nasıl ki, iki kışlada yatan ve duran mutî askerler, bir kumandanın çağırmasıyla silâh başına ve vazife başına boru sesiyle gelmeleri gibi; aynen öyle de, bu iki kışlanın misalinde ve emre itaatinde, koca semavat ve küre-i arz, Sultan-ı Ezelî’nin askerlerine iki mutî kışla gibi, ne vakit Hazret-i İsrafil Aleyhisselâmın borusuyla o kışlalarda ölüm ile yatanlar çağrılsa, derhal ceset libaslarını giyip dışarı fırlamalarını ispat edip gösteren her baharda arz kışlası içindekiler, melek-i ra’dın borusuyla aynı vaziyeti göstermesiyle nihayetsiz azameti anlaşılan bir saltanat-ı rububiyet, elbette ve elbette ve her halde ve hiç şüphe getirmez ki, Onuncu Söz’de ispatına binaen, o rahmet ve hikmet ve inayet ve adalet ve saltanat-ı sermediyenin gayet kat’î istedikleri dâr-ı ahiret ve daire-i haşir ve neşrin açılmamasıyla, o nihayetsiz cemal-i rahmet nihayetsiz bir çirkin merhametsizliğe inkılâb etmesi ve o hadsiz kemal-i hikmet hadsiz kusurlu abesiyete ve faydasız israfata dönmesi ve o gayet şirin inayet gayet acı ihanetlere değişmesi ve o gayet mizanlı ve hakkaniyetli adalet, gayet şiddetli zulümlere kalbolması ve o gayet derecede haşmetli ve kuvvetli saltanat-ı sermediye sukut etmesi ve haşrin gelmemesiyle bütün haşmeti kaybolması ve kemâlât-ı rububiyeti acz ve kusur ile lekedar olması hiçbir cihet-i imkânı yok, hiçbir akıl ihtimal vermez, yüz muhal içinde birden bulunur, daire-i imkân haricinde, bâtıl ve mümtenidir. Çünkü nazenin ve nazdar beslediği ve akıl ve kalp gibi cihazatla saadet-i ebediyeye ve ahirette beka-i daimîye iştiyak hissini verdiği halde, onu ebedî idam etmek ne kadar gadirli bir merhametsizlik ve onun yalnız dimağına yüzer hikmetler ve faydalar taktığı halde, onu dirilmemek üzere bütün cihazatını ve binler faydaları bulunan istidadatını akıbetsiz bir ölümle faydasız, neticesiz, hikmetsiz bütün bütün israf etmek ne derece hilâf-ı hikmet ve binler vaîd ve ahidlerini yerine getirmemekle –hâşâ– aczini ve cehlini göstermek, ne kadar o haşmet-i saltanata ve o kemal-i rububiyete zıttır, her zîşuur anlar. Bunlara kıyasen inayet ve adaleti tatbik eyle.

(Devamı var)

Şuâlar, On Birinci Şuâ (Denizli Hapsinin Bir Meyvesi), Yedinci Mesele



LÛ­GAT­ÇE:

arz: Yer, yeryüzü, dünya.

daire-i haşir ve neşr: Kıyametten sonra ölülerin dirilmesi ve amel defterlerinin açılması.

melek-i ra’d: Gökgürültüsü meleği.

mutî: İtaatkâr.

semâvât: Gökler, uzay.