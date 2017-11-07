Mahkeme-i adalet, entrikaları akim bırakacak

Mahkemelerin ihkak-ı hak cihetindeki haysiyetine, şerefine mühim bir nakîsa, belki zıt olan garazkârların telkinatına tebaiyete, elbette mahkeme-i adalet tenezzül etmeyecek ve garazkârların entrikalarını akim bırakacaktır.

Ve adaletten ve ihkak-ı haktan daha büyük bir makam vazife cihetinde tanımayan mahkemenin, her türlü tesirattan âzâde olarak vazifesini yapacağı esas adaletin muktezası olduğuna istinaden, şahsım namına değil, belki çok hakikatlerin ve birçok masum hukukların kendine bağlı olduğu bir hakikat-i âliye namına, hakkımdaki asılsız evhamlarını bir an evvel Risale-i Nur’un hürriyetini ilân etmekle ref’ etmektir.

• Üçüncü Madde: Bize isnad edilen mevhum suç ise, umumî bir tabirle ve kuyud-u ihtiraziye nazara alınmayarak, Ceza Kanununun yüz altmış üçüncü maddesi, yalnız zâhirine ve umumiyetine temas ettirip, mahkûmiyetim istilzam edilmek istenildiği anlaşılıyor. Bize isnad edilen birkaç maddenin kat’î ve hakikî cevapları zabtınıza geçen müdafaatımda bulunmakla beraber, on veya on beş nokta yüzünden, manevî yüz keşfiyatı hâvî, yüzler hakikat-i mühimmeyi câmi’ yüzden ziyade cüzden ibaret olan Risale-i Nur, mükâfat ve takdir yerine mücazat ve tenkitle karşılanmıştır. Mahkemenizden bu hakkımı ve Risale-i Nur’un hürriyet hakkını istemek, büyük bir hakkımdır. Bu cihetin halli ve faslı lâbüd ve zarurîdir.

B. S. N. Tarihçe-i Hayatı, Eskişehir Hayatı, s. 257

Risale-i Nur’dan Cezaevi Mektupları

Kayyum isminin bir cilvesi Eskişehir Hapishanesinde göründü

“Göklerin ve yerin tedbir ve tasarrufu Ona aittir.” (Zümer Suresi: 63.); “Her şeyin hüküm ve tasarrufu Onun elindedir.” (Yâsin Suresi: 83.); “Hiçbir şey yoktur ki, hazineleri Bizim yanımızda olmasın.” (Hicr Suresi: 21.); “Hiçbir canlı yoktur ki, Allah onu alnından tutup kudretine boyun eğdirmiş olmasın.” (Hûd Suresi: 56.) gibi, kayyumiyet-i İlâhiyeye işaret eden ayetlerin bir nüktesi ve İsm-i A’zam veyahut İsm-i A’zam’ın iki ziyasından ikinci ziyası veyahut İsm-i A’zam’ın altı nurundan altıncı nuru olan Kayyum isminin bir cilve-i a’zamı, Zilkade ayında aklıma göründü. Eskişehir Hapishanesindeki müsaadesizliğim cihetiyle, o nur-u a’zamı elbette tamamıyla beyan edemeyeceğim. Fakat Hazret-i İmam-ı Ali (ra) Kaside-i Ercûze’sinde “Sekîne” nam-ı âlîsiyle beyan ettiği İsm-i A’zam ve Celcelûtiye’sinde yine pek muhteşem isimlerle İsm-i A’zam içinde bulunan o altı ismi en a’zam, en ehemmiyetli tuttuğu için ve onların bahsi içinde kerametkârâne bize teselli verdiği için, bu ism-i Kayyum’a dahi, evvelki beş esma gibi, hiç olmazsa muhtasar bir surette, Beş Şua ile o nur-u a’zama işaret edeceğiz.

BİRİNCİ ŞUA

Bu kâinatın Hâlık-ı Zülcelâl’i Kayyum’dur, yani, bizatihi kàimdir, daimdir, bâkîdir. Bütün eşya Onunla kaimdir, devam eder ve vücudda kalır, beka bulur. Eğer kâinattan bir dakikacık olsun o nisbet-i kayyumiyet kesilse, kâinat mahvolur.

Hem o Zat-ı Zülcelâl, kayyumiyetiyle beraber, Kur’ân-ı Azîmüşşan’da ferman ettiği gibi: “Onun hiçbir benzeri yoktur. (Şûra Suresi: 11.)” Yani, ne zatında, ne sıfâtında, ne ef’alinde naziri yoktur, misli olmaz, şebihi yoktur, şeriki olmaz. Evet, bütün kâinatı bütün şuunatıyla ve keyfiyatıyla kabza-i rububiyetinde tutup bir hane ve bir saray hükmünde, kemal-i intizamla tedbir ve idare ve terbiye eden bir Zat-ı Akdes’e, misil ve mesil ve şerik ve şebih olmaz, muhaldir.

Lem’alar, Otuzuncu Lem’a (Eskişehir Hapishanesinin Bir Meyvesi), Altıncı Nükte, s. 642