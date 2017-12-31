Dördüncü Düsturunuz: Kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda ve faziletlerini kendinizde tasavvur edip, onların şerefleriyle şakirâne iftihar etmektir.

Ehl-i tasavvufun mabeyninde fenâ fi’ş-şeyh, fenâ fi’r-resul ıstılahatı var. Ben sofî değilim. Fakat onların bu düsturu, bizim meslekte fenâfi’l-ihvan suretinde güzel bir düsturdur. Kardeşler arasında buna tefânî denilir. Yani, birbirinde fânî olmaktır. Yani, kendi hissiyat-ı nefsaniyesini unutup, kardeşlerinin meziyyat ve hissiyatıyla fikren yaşamaktır.

Zaten mesleğimizin esası uhuvvettir. Peder ile evlât, şeyh ile mürid mabeynindeki vasıta değildir. Belki hakikî kardeşlik vasıtalarıdır. Olsa olsa bir üstadlık ortaya girer. Mesleğimiz haliliye olduğu için, meşrebimiz hıllettir. Hıllet ise, en yakın dost ve en fedakâr arkadaş ve en güzel takdir edici yoldaş ve en civanmert kardeş olmak iktiza eder. Bu hılletin üssü’l-esası, samimî ihlâstır. Samimî ihlâsı kıran adam, bu hılletin gayet yüksek kulesinin başından sukut eder. Gayet derin bir çukura düşmek ihtimali var; ortada tutunacak yer bulamaz.

Evet, yol iki görünüyor. Cadde-i kübra-i Kur’âniye olan şu mesleğimizden şimdi ayrılanlar, bize düşman olan dinsizlik kuvvetine bilmeyerek yardım etmek ihtimali var. İnşaallah, Risale-i Nur yoluyla Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın daire-i kudsiyesine girenler, daima nura, ihlâsa, imana kuvvet verecekler ve öyle çukurlara sukut etmeyeceklerdir.

Lem’alar, Yirminci Lem’a, s. 278



LÛ­GAT­ÇE:

cadde-i kübra-i Kur’âniye: Kur’ân’ın büyük ve geniş caddesi.

fenâ fi’ş-şeyh: Şeyhinde fani olma, kendi hislerinden geçerek şeyhinde yok olma.

fenâ fi’r-resul: Peygamberde (asm) fani olma.

fenâfi’l-ihvan: Kardeşinde fani olma.

haliliye: Dostluk, Hz. İbrahim’den gelen “halîlullah” mesleği.

mabeyn: Ara, iki şey arası.

şakirâne: Şükredercesine.

tasavvur: Düşünme, hayal.

uhuvvet: Kardeşlik.

üssü’l-esas: Temel esas.

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Risale-i Nur’dan Cezaevi Mektupları

Maddî sıkıntıların yüz derece fevkinde manevî kazanç

Aziz, sıddık kardeşlerim ve hizmet-i Kur’âniye ve imaniyede fedakâr ve metin arkadaşlarım!

Birkaç gündür sizin ile kalemle konuşmadığımdan sıkılmayınız. Şimdi iki noktayı beyan etmek kalbe geldi:

Birincisi: “El-hayru fî ma’htârahullah” [Hayır, Allah’ın seçtiğindedir.] sırrıyla, teslim ve tevekkülden sonra tesellî hissettim. Şöyle ki:

Bizi, hususan Çalışkan’ları tahliye etmeyip ve tefrik etmeyerek tehir etmelerinde, inşaallah maddî bir zarara mukabil manevî yüz menfaat ve kazanç olacak. Meselâ, Ankara’nın altı makamatına gönderilen ilmî ve imanî ve pek kuvvetli müdafaat, şimdi yirmi gündür onların nazarlarındadır. Hem onun kıymettar hakikatleri, hem alâkadarların merakla nazar-ı dikkatlerini celb eden meselemizin safahatı, o makamatı elbette lâkayt bırakmazlar. Her halde, eğer o hakikatlere mağlûp olmasa idiler, şimdiye kadar bize tecavüz ve şiddetli iş’ar ve emirler olacaktı. Eğer olsaydı, hakkımızda habbeyi kubbe yapanlardan tereşşuhatı hissedilecekti. Demek hakikat galebe etmiş, olsa olsa tedafüî bir vaziyetle bize hafif bir ilişmek olur. Ben kendi hesabıma, o netice için, şimdiye kadar maddî zarar ve sıkıntılarımın yüz derece fevkinde manevî kazancım var. Sizden herbir kardeşimizi, benden ziyade hissedar biliyorum. Demek, tahliyemizin tehiri hayırlıdır. Hem, Çalışkan’lardan üç kardeş, pekçok Nur Şakirdlerini buraya gelmekten kurtardıkları gibi, haklarında edilen iftiralar vasıtasıyla dahi, Risale-i Nur’un bir cihette, şimdiki mahkemenin nazarından kurtulmasına bir vesile oldular. Bu iki kıymettar kazanç onların husûsî tahliyeleriyle bozulacaktı. Hem, onların Nurlar’a pek ciddî alâkaları halkın nazarında sönecekti.

B. S. N. Tarihçe-i Hayatı, Afyon Hayatı, s. 605

LÛ­GAT­ÇE:

habbeyi kubbe yapmak: “Küçük bir şeyi abartmak” manasında bir deyim.

iş’ar: Anlatma, bildirme; yazı ile haber verme.

tedafüî: Müdafaaya ait, savunmayla ilgili.

tefrik etmek: Ayırmak.

tereşşuhat: Sızıntılar, kaynağı gösteren belirtiler.