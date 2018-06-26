Meşrutiyet-i meşrua sizi imtihana davet ediyor

Ey eski çağların, cihangir Asya ordularının kahraman askerlerinin ahfadı olan vatandaşlarım ve kardeşlerim! (...)

“Hakikat” denilen; tabakat altında mestur ve mahpus kalmış ve tabaka-i istibdadın mahv ve ref’iyle omuzu üstünde olan tabaka-i cehil ve gafletin tahfifiyle ihtizaza gelmiş ve kıyama teşebbüs etmiş olan muhbir-i hakaik size her cihetle haber veriyor ki mahiyetinizde dest-i kaderin ektiği istidâdâtı ve mukadderatınızı fiile çıkaran ve mahiyet-i kavmiyenizde saklanmış olan secayanızı âb-ı hayat-ı maarifle iska etmek vaktidir. Yoksa kuruyacak yahut tefessüh edecektir.

Hem de “ihtiyaç” denilen medeniyetin pederi ve terakkiyatın müessisi olan üstad-ı ihtiyaç, sillesini kaldırmış, size hükmediyor ki ya hayat-ı hürriyetinizi bu sahra-i vahşette yağmacılara vereceksiniz veyahut meydan-ı medeniyette fen ve sanat balonuna ve şimendiferine binerek istikbali istikbal ve o ecnebî ellerine geçen o emvâl-i müttefikayı istirdad ederek, kâbe-i kemalâta koşacaksınız.

Hem de “İslâmiyet milliyeti” denilen, mazi derelerinde ve hâl sahralarında ve istikbal dağlarında haymenişin olan ve Salâhaddin-i Eyyubî ve Celâleddin-i Harzemşah ve Sultan Selim ve Barbaros Hayreddin ve Rüstem-i Zal gibi ecdatlarınızdan emsalleri gibi dâhî kahramanlarla bir çadırda oturan bir aile gibi, herkesi başkasının haysiyet ve şerefiyle şereflendiren ve hayat-ı ulviyenin enmuzeci olan İslâmiyet milliyeti size emr-i kat’î ile emrediyor ki tâ her biriniz umum İslâm’ın ma’kes-i hayatı ve hamî-i saadeti ve umum millet-i İslâm’ın ferdî bir misal-i müşahhası olunuz. Şimdiki gibi bir şahıs değil, bir millet kadar büyüyeceksiniz. Zira maksadın büyümesiyle himmet de büyür. Ve hamiyet-i İslâmiyenin galeyanıyla ahlâk da tekemmül ve teâlî eder.

Hem de “Meşrutiyet-i meşrua” denilen, dünyada beşer saadetinin bir sebebi ve hâkimiyet-i milliyeyi temin ile makine-i hayatın buharı olan hürriyetteki irade-i cüz’iyeyi istibdat ve tahakkümün belâsından kurtaran meşveret-i şer’iyenin mâyesiyle mayalandıran Meşrutiyet-i meşrua sizi herkes gibi imtihana davet ediyor ki sinn-i rüşde bülûğunuzu ve vasîye adem-i ihtiyacınızı görmek istiyor. İmtihana hazırlanınız. Mevcudiyetinizi ittihadla gösteriniz ve hamiyet-i diniye-i millî ile fikir ve vicdan-ı şahsiyenizi milletin kalp ve akl-ı müştereği gibi gösteriniz. Yoksa sıfır çekecek ve şehadetname-i hürriyeti elinize vermeyecektir.

Eski Said Dönemi Eserleri, D. H. Örfî, s. 147-48

LÛ­GAT­ÇE:

âb-ı hayat-ı maarif: hayat suyu olan eğitim-öğretim.

adem-i ihtiyaç: muhtaç olmamak.

ahfad: torunlar.

bülûğ: bâliğ olmak, erişmek.

emval-i müttefika: ortak mallar (değerler).

enmuzeç: numune, örnek.

hamî-i saadet: mutluluğu himaye edip koruyan.

haymenişin: çadırda yaşayan, göçebe.

ihtizaza gelmek: hafif hafif titremek.

iska etmek: sulamak.

istirdad: geri almak.

ma’kes-i hayat: hayatın aynası.

Meşrutiyet-i meşrua: dinin prensiplerinden beslenip güç alan Meşrutiyet sistemi.

muhbir-i hakaik: gerçekleri haber veren.

sinn-i rüşd: olgunluk yaşı.

şehadetname-i hürriyet: hürriyet diploması.

tahfif: hafifletme.

vasî: koruyucu, vesayetçi.