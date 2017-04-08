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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Meşrûtiyetin aklı kanundur, şahıs değil

Risale-i Nur'dan
08 Nisan 2017, Cumartesi
(Dünden devam)

İşte, meşrûtiyet “Ve işlerde onlarla istişare et. (Al-i İmran Sûresi: 159)”; “Onların aralarındaki işleri istişare iledir. (Şura Sûresi: 38)” âyet-i kerîmelerinin tecellisidir ve meşveret-i şer’iyedir. O vücud-u nuranînin kuvvete bedel, hayatı haktır, kalbi marifettir, lisanı muhabbettir, aklı kanundur, şahıs değildir.

Evet, meşrûtiyet hâkimiyet-i millettir; siz dahi hâkim oldunuz. Umum akvamın sebeb-i saadetidir; siz de saadete gideceksiniz. Bütün eşvak ve hissiyat-ı âliyeyi uyandırır. Uyku bes! siz de uyanınız. İnsanı hayvanlıktan kurtarır; siz de tam insan olunuz. İslâmiyet’in bahtını, Asya’nın tâliini açacaktır. Size müjde! Bizim devleti ömr-ü ebedîye mazhar eder. Milletin bekasıyla ibka edecek; siz daha me’yus olmayınız. Bir ince tel gibi her tarafa heva ve hevesin tehyici ile çevrilmeye müstaid olan rey-i vahid-i istibdadı lâyetezelzel bir demir direk gibi, lâyetefellel bir elmas kılıç gibi olan efkâr-ı ammeye tebdil eder; siz de, sefine-i Nuh gibi emniyet ediniz.

Eski Said Dönemi Eserleri, s. 209

LÛ­GAT­ÇE:

akvam: Kavimler, milletler.

bes: Yeter, yeterli.    

efkâr-ı amme: Kamuoyu.

eşvak: Şevkler, istekler.

ibka: Ayakta tutma, devam ettirme, bâkîleştirme.

lâyetefellel: Eğilmez, kırılmaz.

lâyetezelzel: Sarsılmaz.

marifet: İlim, bilgi, eğitim.

meşveret-i şer’iye: Dine uygun yapılan meşveret.

me’yus: Ümitsiz.

müstaid: Kabiliyetli.

rey-i vahid-i istibdad: İstibdadın tek görüşü.

tehyic: Heyecana getirme.

***

Risale-i Nur’dan Cezaevi Mektupları

Daha parlak bir rahmet bizi bekliyor

(Dünden devam)

Evet, “Madem hiçbir saltanat yoktur ki, o saltanata itaat edenlere mükâfatı ve isyan edenlere mücazatı bulunmasın. Elbette rububiyet-i mutlaka mertebesinde bir saltanat-ı sermediyenin, o saltanata iman ile intisab ve taat ile fermanlarına teslim olanlara mükâfatı ve o izzetli saltanatı küfür ve isyanla inkâr edenlere de mücazatı, o rahmet ve cemale, o izzet ve celâle lâyık bir tarzda olacak” diye, Rabbü’l-Âlemîn ve Sultanü’d-Deyyan isimleri cevap veriyorlar.

Hem “Madem güneş gibi, gündüz gibi, zemin yüzünde bir umumî rahmet ve ihatalı bir şefkat ve kerem, gözümüzle görüyoruz. Meselâ o rahmet, her baharda umum ağaçları ve meyveli nebatları Cennet hûrileri gibi giydirip, süslendirip, ellerine her çeşit meyveleri verip, bizlere uzatıp, ‘Haydi alınız, yiyiniz!’ dediği gibi, bir zehirli sineğin eliyle bizlere şifalı, tatlı balı yedirdiği ve elsiz bir böceğin eliyle en yumuşak ipeği bizlere giydirdiği gibi, bir avuç kadar küçücük çekirdeklerde, tohumcuklarda binler batman taamları bizim için saklayan ve ihtiyat zahîresi olarak o küçücük depolarda yerleştiren bir rahmet, bir şefkat, elbette, hiç şüphe olamaz ki, bu derece nazeninâne beslediği bu sevimli ve minnettarları ve perestişkârları olan mü’min insanları idam etmez. Belki, onları daha parlak rahmetlere mazhar etmek için hayat-ı dünyeviye vazifesinden terhis eder” diye, Rahîm ve Kerîm isimleri sualimize cevap veriyorlar, “El-Cennetü hakkun” diyorlar.

(Devamı var)

Şuâlar, On Birinci Şuâ (Denizli Hapsinin Bir Meyvesi), 

Yedinci Mesele

LÛ­GAT­ÇE:

El-Cennetü hakkun: Cennet haktır, gerçektir.

ihatalı: Kuşatıcı.

intisab: Bağlanma.

mücazat: Ceza.

nebat: Bitki.

rububiyet-i mutlaka: Cenâb-ı Hakk’ın her şeyi kuşatan ve emri altında tutan kayıtsız, şartsız terbiye ediciliği.

saltanat-ı sermediye: Sonsuz saltanat.

Sultanü’d-Deyyan: Mükâfatlandıran ve cezalandıran sultan; Allah.

taat: İtaat etme, ibadet.

zahîre: Azık, yiyecek.

 

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