Meşrûtiyetin yolunu marifet ve faziletle yapalım

Sual: “Biz me’yus olduk; daha ne vakit bize gelecektir?”

Cevap: Yeis, aczden gelir. Yeis, mâni-i herkemaldir. Hamiyet ise, şiddet-i mevanie karşı şiddetle metanet etmektir. Hâlbuki şu zaman, mümteniat-ı adiyeyi mümkün derecesine indiriyor. Çabuk ye’se inkılâp eden hamiyet, hamiyet değildir. Ben, sizi tembellikten kurtarmak için, kabahatlerinizi gösteririm. Ona çabuk gelmek istiyorsanız, işte marifet ve faziletten demir yolunu yapınız; tâ ki meşrûtiyet, medeniyet denilen şimendifer-i kemalâta binip ve terakkiyat tohumlarını bindirerek, kısa bir zamanda mânilerden kurtulup geçerek size selâm etsin. Siz ne kadar yolu acele ile yapsanız, o da o derece acele ile gelecektir.

Sual: “İnşaallah, tâliimiz varsa biz de göreceğiz. Bize tevekkül kâfi değil midir?”

Cevap: Bîçare tâliinize siz de yardım etmelisiniz. Bağdat tarrarları gibi olmayınız. Sizin atalet bahanesi olan şu teşebbüssüz tevekkülünüz, nizam-ı esbabı reddettiğinden, kâinatı tanzim eden meşiete karşı temerrüd demektir. Şu tevekkül, döner, nefsini nakzeder.

Eski Said Dönemi Eserleri, Münâzarât, s. 214

LÛ­GAT­ÇE:

hamiyet: Gayret.

mâni-i herkemal: Her kemale engel.

marifet: İlim, bilgi, eğitim.

me’yus: Ümitsiz.

mümteniat-ı adiye: Mümkün görünmeyen basit şeyler.

şiddet-i mevani: Engellerin şiddeti.

şimendifer-i kemalât: Mükemmellikler treni.

tâli’: Talih, baht, şans.

tarrar: Yankesici, hırsız.

terakkiyat: İlerlemeler, gelişmeler.

yeis: Ümitsizlik.

***

Risale-i Nur’dan Cezaevi Mektupları

Her dertlinin âhını işiten bir Semî’ var

(Dünden devam)

Hem “Madem bütün zîhayat mahlûkların, elleri yetişmediği ve iktidarları dairesinde olmayan bütün hâcâtlarını, bütün fıtrî matlâblarını bir nevi duâ bulunan istidad-ı fıtrî ve ihtiyac-ı zarurî dilleriyle istedikleri vakitte, gayet Rahîm ve işitici ve şefkatli bir dest-i gaybî tarafından verildiğinden ve ihtiyârî olan daavât-ı insaniyenin, hususan havasların ve nebîlerin duâlarının on adetten altı yedisi hilâf-ı âdet makbul olmasından kat’î anlaşılıyor ki, her dertlinin ahını, her muhtacın duâsını işiten ve dinleyen bir Semî’ ve Mucîb, perde arkasında var. Bakar ki; en küçük bir zîhayatın en küçük bir ihtiyacını görür. Ve en gizli bir ahını işitir, şefkat eder, fiilen cevap verir, memnun eder. Elbette ve her halde, hiçbir şüphe ihtimali kalmaz ki, mahlûkların en ehemmiyetlisi olan nev-i insanın en ehemmiyetli ve umumî ve umum kâinatı ve umum esma ve sıfât-ı İlâhiyeyi alâkadar eden beka-i uhreviyeye ait duâlarını içine alan ve nev-i insanın güneşleri ve yıldızları ve kumandanları olan bütün peygamberleri arkasına alıp, onlara duâsına ‘Âmin, âmin’ dedirten ve ümmetinden her gün her ferd-i mütedeyyin hiç olmazsa kaç defa ona salâvat getirmekle onun duâsına ‘Âmin, âmin’ diyen ve belki bütün mahlûkat o duâsına iştirak ederek ‘Evet, yâ Rabbena, istediğini ver; biz de onun istediğini istiyoruz’ diyorlar. Bütün bu reddedilmez şerâit altında, beka-i uhrevî ve saadet-i ebediye için, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın haşrin hadsiz esbab-ı mu’cibesinden yalnız tek duâsı, Cennetin vücuduna ve baharın icadı kadar kudretine kolay olan ahiretin icadına kâfi bir sebeptir” diye Mucîb ve Semî’ ve Rahîm isimleri bizim sualimize cevap veriyorlar.

(Devamı var)

Şuâlar, On Birinci Şuâ (Denizli Hapsinin Bir Meyvesi),

Yedinci Mesele

LÛ­GAT­ÇE:

beka-i uhreviye: Ahirette sonsuz hayat.

daavât-ı insaniye: İnsanın duâları.

dest-i gaybî: Görünmez bir el.

esbab-ı mu’cibe: Gerektiren sebepler.

havas: Seçkin.

hilâf-ı âdet: Alışılmışın dışında.

fıtrî: Yaratılıştan gelen.

hâcât: İhtiyaç.

istidad-ı fıtrî: Yaratılıştan gelen kabiliyet.

matlâb: Talep, arzu.

Mucîb: Duâlara cevap veren, Allah.

Semî’: Her şeyin duâsını, ihtiyacını işiten; Allah.

şerâit: Şartlar.

zîhayat: Hayat sahibi.