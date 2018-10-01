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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Milliyetimizin esası, ruhu İslâmiyettir

Risale-i Nur'dan
01 Ekim 2018, Pazartesi
BEŞİNCİ KELİME: Meşveret-i şer’iyeden aldığım ders budur:

Şu zamanda bir adamın bir günahı bir kalmıyor; bazen büyür, sirayet eder, yüz olur. Bir tek hasene bazen bir kalmıyor, belki bazen binler dereceye terakkî ediyor.

Bunun sırr-ı hikmeti şudur:

Hürriyet-i şer’iye ile meşveret-i meşrûa, hakikî milliyetimizin hâkimiyetini gösterdi. Hakikî milliyetimizin esası, ruhu ise İslâmiyet’tir. Ve Hilâfet-i Osmaniye ve Türk ordusunun o milliyete bayraktarlığı itibarıyla o İslâmiyet milliyetinin sadefi ve kal’ası hükmünde Arap ve Türk hakikî iki kardeş o kal’a-i kudsiyenin nöbettarlarıdırlar.

İşte bu kudsî milliyetin rabıtasıyla, umum ehl-i İslâm bir tek aşiret hükmüne geçiyor. Aşiretin efradı gibi İslâm taifeleri de birbirine uhuvvet-i İslâmiye ile mürtebit ve alâkadar olur. Birbirine manen, lüzum olsa maddeten yardım eder. Güya, bütün İslâm taifeleri bir silsile-i nuraniye ile birbirine bağlıdır.

Nasıl ki bir aşiretin bir ferdi bir cinayet işlese o aşiretin bütün efradı o aşiretin düşmanı olan başka aşiretin nazarında müttehem olur. Güya her bir fert o cinayeti işlemiş gibi o düşman aşiret onlara düşman olur. O tek cinayet, binler cinayet hükmüne geçer. Eğer o aşiretin bir ferdi, o aşiretin mahiyetine temas eden medar-ı iftihar bir iyilik yapsa o aşiretin bütün efradı onunla iftihar eder. Güya her bir adam, aşirette o iyiliği yapmış gibi iftihar eder.

İşte bu mezkûr hakikat içindir ki bu zamanda, hususan kırk-elli sene sonra seyyie, fenalık, işleyenin üstünde kalmaz; belki milyonlar nüfus-u İslâmiyenin hukuklarına tecavüz olur. Kırk-elli sene sonra çok misalleri görülecek.

Ey bu sözlerimi dinleyen bu Camii Emevî’deki kardaşlar ve kırk-elli sene sonra âlem-i İslâm camiindeki ihvan-ı Müslimîn! “Biz zarar vermiyoruz fakat menfaat vermeye iktidarımız yok onun için mazuruz” diye böyle özür beyan etmeyiniz. Bu özrünüz kabul değil. Tembelliğiniz ve “Neme lâzım” deyip çalışmamanız ve ittihad-ı İslâm ile milliyet-i hakikiye-i İslâmiye ile gayrete gelmediğiniz, sizler için gayet büyük bir zarar ve bir haksızlıktır.

İşte seyyie böyle binlere çıktığı gibi bu zamanda hasene, yani İslâmiyet’in kudsiyetine temas eden iyilik, yalnız işleyene münhasır kalmaz. Belki o hasene milyonlar ehl-i imana manen fayda verebilir. Hayat-ı maneviye ve maddiyesinin rabıtasına kuvvet verebilir. Onun için “Neme lâzım” deyip kendini tembellik döşeğine atmak zamanı değil.

Eski Said Dönemi Eserleri, Hutbe-i Şamiye, s. 254

LÛ­GAT­ÇE:

efrad: Fertler.

hasene: İyilik, güzellik.

Hilâfet-i Osmaniye: Osmanlı devletinde bulunan Halifelik müessesesi.

hürriyet-i şer’iye: Şeriatın, dinin sınırlarını çizdiği hürriyet.

ihvan-ı Müslimîn: Müslüman kardeşler.

ittihad-ı İslâm: İslâm birliği.

kal’a-i kudsiye: Mukaddes, yüce kale.

medar-ı iftihar: Övünç kaynağı.

meşveret-i meşrûa: Meşrû olan meşveret; dinin istediği, dine uygun meşveret.

meşveret-i şer’iye: Dine, Şeriata uygun olarak yapılan meşveret.

milliyet-i hakikiye-i İslâmiye: Gerçek İslâm milliyeti.

münhasır: Sınırlanmış, sınırlı.

mürtebit: İrtibatlı, bağlantılı.

müttehem: İttiham edilen, suçlu sayılan, suçlanan.

nüfus-u İslâmiye: İslâm dinine mensup olanlar.

rabıta: Bağ.

sadef: Değerli koruyucu kap.

seyyie: Fenalık, kötülük.

silsile-i nuraniye: Nurlu silsile, nuranî nesil.

sirayet etmek: Bulaşmak; yayılmak.

terakki etmek: Yükselmek, ilerlemek.

uhuvvet-i İslâmiye: İslâm kardeşliği.

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