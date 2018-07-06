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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 TEMMUZ 2018 CUMA - YIL: 49

Mü’min, kardeşini sever ve sevmeli

Risale-i Nur'dan
06 Temmuz 2018, Cuma
Evet, mü’min, kardeşini sever ve sevmeli. Fakat fenalığı için yalnız acır.

İkinci Vecih

Hem hikmet nazarında dahi zulümdür.

Zira malûmdur ki adavet ve muhabbet, nur ve zulmet gibi zıttırlar. İkisi, mana-i hakikîsinde olarak beraber cem olamazlar.

Eğer muhabbet, kendi esbabının rüçhaniyetine göre bir kalpte hakikî bulunsa, o vakit adavet mecazî olur, acımak suretine inkılâb eder. Evet, mü’min, kardeşini sever ve sevmeli. Fakat fenalığı için yalnız acır. Tahakkümle değil, belki lütufla ıslahına çalışır. Onun için nass-ı hadis ile “Üç günden fazla mü’min mü’mine küsüp kat’-ı mükâleme etmeyecek.”

Eğer esbab-ı adavet galebe çalıp, adavet, hakikatiyle bir kalpte bulunsa, o vakit muhabbet mecazî olur, tasannu ve temelluk suretine girer.

Ey insafsız adam! Şimdi bak ki mü’min kardeşine kin ve adavet ne kadar zulümdür. Çünkü nasıl ki sen adi, küçük taşları Kâbe’den daha ehemmiyetli ve Cebel-i Uhud’dan daha büyük desen, çirkin bir akılsızlık edersin; aynen öyle de Kâbe hürmetinde olan iman ve Cebel-i Uhud azametinde olan İslâmiyet gibi çok evsaf-ı İslâmiye muhabbeti ve ittifakı istediği halde mü’mine karşı adavete sebebiyet veren ve adi taşlar hükmünde olan bazı kusuratı iman ve İslâmiyet’e tercih etmek, o derece insafsızlık ve akılsızlık ve pek büyük bir zulüm olduğunu, aklın varsa anlarsın.

Mektubat, Yirmi İkinci Mektub (Uhuvvet Risalesi), s. 310

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Lûgatçe

adavet: Düşmanlık, husûmet.

cem olmak: Bir araya gelmek.

esbab: Sebepler.

evsaf-ı İslâmiye: İslâmî sıfatlar.

kat’-ı mükâleme etmek: Konuşmayı kesmek, küsmek.

mana-i hakikî: Gerçek anlam.

mecazî: Gerçek anlamda olmayan.

muhabbet: Sevgi.

nass-ı hadis: Hadis-i şerifin delil olması.

rüçhaniyet: Üstünlük.

tahakküm: Zorla hükmetme, zorbalık.

tasannu: Yapmacık hareket.

temelluk: Dalkavukluk.

vecih: Yön.

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