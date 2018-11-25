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25 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

Nazik ve duyarlı çocuk yetişir mi?

Risale-i Nur'dan
25 Kasım 2018, Pazar
Yumuşak huylu olmak, her zaman ve zeminde ortaya çıkacak hadiseler karşısında sükûnet göstermek ve daima Allah’ın (cc) ve Resulünün (asm) emir ve iradeleri, tavsiye ve tehditleri karşısında hisli, hassas ve duyarlı olmak mü’minlerin sıfatları arasındadır.

Mü’minlerin sıfatları; özellikle de hayır ve hüsün, fayda ve iyilik getirecek olan güzelliklerle dolu her türlü fiilleri muhakkak bir şekilde çocuklarına da geçebilmeli, her huy, bir karakter ve özellik olarak onlarda da olabilmeli en azından yansıyabilmelidir.

Nazik ve duyarlı çocuk yetiştirmek isteyen ebeveynler ve öğretmenler, terbiyeciler muhakkak bir şekilde kendisi hem çocuklarına, hem ailelerine hem birlikte yaşadıkları bütün çevrelerindeki insanlara karşı nazik ve duyarlı olabilmek durumundadırlar.

Fıtraten, yaratılış itibariyle mükerrem olmaya, muhterem ve mübarek sıfatlar dokunmaya aday olan çocuklarımızı bizler yanlış ve eksik, manasız ve yersiz terbiye metodlarıyla nezaketsiz ve duyarsız bir hale getirmemeliyiz.

Herkesin üzerine düşen vazifeleri, görevleri sorumlulukları yerine getirmesindeki gayretleri ve sergiledikleri halleri, davranışları çocuklarımızın nazik ve duyarlı olmalarında atılacak çok etkin/tesirli adımlardır.

Çocuklarımızın aile ve terbiyeciler dışında  nezaket kurallarıyla bağdaşmayan ve münasebetsiz ve duyarsız şekilde bilgi, huy ve karakter etkileyici davranışlar kazanmaları durumunda bile naziklik ve hassasiyet elden bırakılmamalı ve en kısa ve öz bir şekilde telâfi yollarına kavl-i leyyin ile/iyi ve yumuşak huyluluk ile müdahale edilebilmelidir.

Efendimizin (asm) kendisine daha peygamberlik gelmeden bile insanlara karşı olan nazikliği, maddî manevî her konuda gösterdiği duyarlılığı ve Muhammed-ül Emin olarak anılmasına sebep olan davranışları, hal ve etvarı illa ki çocuklarımıza; tar ü taze, herşeyi yeni algılayan körpe zihinlerine yerleşecek şekilde öğretilmeli ve bir terbiye esası, özü ve aslı olarak kavratılabilmelidir.

Hiçbir kimseyi ayıplamayan, hatasından dolayı dışlanmayan, tatlı dilli, güler yüzlü olan; Allah’ın ve Resulünün istemediği hiçbir davranışı yapmayan ve yapılanlarla bir olmayan; büyüklerine saygılı, küçüklerine sevgi ve kucaklama içinde olan; kul olduğunu çok iyi bilip diğer kullara karşı büyüklük taslamayan; insanlara karşı din, ırk ve varlık  durumlarına göre muamele etmeyen ve bütün bunları çocukların sahip olması lâzım geldiğini bilerek nazik ve duyarlı bir şekilde yine çocuklarımıza öğreten birer anne-baba, birer terbiyeci, birer öğretmen ve birer akraba olabilmeliyiz.       

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