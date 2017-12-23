Piyango kumarı mı, ebedî hazine mi?

..Bir tek saat, beş vakit namaza abdestle kâfi gelir.

Acaba, yirmi üç saatini şu kısacık hayat-ı dünyeviyeye sarf eden ve o uzun hayat-ı ebediyeye bir tek saatini sarf etmeyen ne kadar zarar eder, ne kadar nefsine zulmeder, ne kadar hilâf-ı akıl hareket eder! Zira, bin adamın iştirak ettiği bir piyango kumarına yarı malını vermek, akıl kabul ederse –hâlbuki kazanç ihtimali binde birdir– sonra yirmi dörtten bir malını yüzde doksan dokuz ihtimal ile kazancı musaddak bir hazine-i ebediyeye vermemek, ne kadar hilâf-ı akıl ve hikmet hareket ettiğini, ne kadar akıldan uzak düştüğünü kendini âkıl zanneden adam anlamaz mı?

Hâlbuki, namazda ruhun, kalbin, aklın büyük bir rahatı vardır. Hem, cisme de o kadar ağır bir iş değildir. Hem, namaz kılanın diğer mübah dünyevî amelleri, güzel bir niyet ile ibadet hükmünü alır. Bu surette bütün sermaye-i ömrünü ahirete mal edebilir. Fânî ömrünü bir cihette ibka eder.

Sözler, Dördüncü Söz, s. 35

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Dördüncü Söz’de izahı bulunan, her gün yirmi dört saat sermaye-i hayatı Hâlık’ımız bize ihsan ediyor; tâ ki, iki hayatımıza lâzım şeyler o sermaye ile alınsın. Biz, kısacık hayat-ı dünyeviyeye yirmi üç saati sarf edip, beş farz namaza kâfi gelen bir saati pek çok uzun olan hayat-ı uhreviyemize sarf etmezsek, ne kadar hilâf-ı akıl bir hata ve o hatanın cezası olarak hem kalbî, hem ruhî sıkıntıları çekmek ve o sıkıntılar yüzünden ahlâkını bozmak ve me’yusâne hayatını geçirmek sebebiyle, değil terbiye almak, belki terbiyenin aksine gitmekle ne derece hasaret ederiz, kıyas edilsin. Eğer, bir saati beş farz namaza sarf etsek, o halde hapis ve musibet müddetinin her bir saati, bazen bir gün ibadet ve fânî bir saati bâkî saatler hükmüne geçebilmesi ve kalbî ve ruhî me’yusiyet ve sıkıntıların kısmen zeval bulması ve hapse sebebiyet veren hatalara kefareten affettirmesi ve hapsin hikmeti olan terbiyeyi alması ne derece kârlı bir imtihan, bir ders ve musibet arkadaşlarıyla tesellidarâne bir hoş sohbet olduğu düşünülsün.

Asâ-yı Musa, Birinci Mesele, s. 23

LÛ­GAT­ÇE:

Hâlık: Yaratıcı, Allah.

hasaret: zarar.

hayat-ı uhreviye: ahiretle ilgili hayat.

hazine-i ebediye: sonsuz hazine.

hilâf-ı akıl ve hikmet: akla ve hikmete ters.

ibka: sonsuzlaştırma.

me’yusâne: ümitsizce, karamsarca.

musaddak: tasdik edilmiş.

mübah: sevabı veya günahı olmayan şey.

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Risale-i Nur’dan Cezaevi Mektupları

“Sevmediğiniz şey, belki hakkınızda hayırlıdır” (Bakara Suresi: 216)

[Bediüzzaman Said Nursî Afyon Hapishanesinde tecrid-i mutlakta iken talebelerine yazdığı mektuplardan bazı kısımlar]

Aziz, Sıddık Kardeşlerim!

Sizi taziye değil, belki tebrik ediyorum. Madem kader-i İlâhî bizi bu üçüncü Medrese-i Yusufiyeye bir hikmet için sevk etti ve bir kısım rızkımızı bize burada yedirecek ve rızkımız bizi buraya çağırdı; ve madem şimdiye kadar kat’î tecrübelerle “Sevmediğiniz şey, belki hakkınızda hayırlıdır. (Bakara Suresi: 216.)” sırrına inayet-i İlâhiye bizi mazhar etmiş; ve madem Medrese-i Yusufiyedeki yeni kardeşlerimiz herkesten ziyade Nurlardaki teselliye muhtaçtırlar ve adliyeciler memurlardan ziyade Nur kaidelerine ve sair kudsî kanunlarına ihtiyaçları var; ve madem Nur nüshaları pek kesretle hariçteki vazifenizi görüyorlar ve fütuhatları tevakkuf etmiyor; ve madem burada herbir fânî saat, bâkî ibadet saatleri hükmüne geçer; elbette biz bu hâdiseden mezkûr noktalar için kemal-i sabır ve metanet içinde mesrurâne şükür etmemiz lâzımdır. Denizli hapsinde teselli için yazdığımız bütün o küçük mektupları size de aynen tekrar ederim. İnşaallah o hakikatli fıkralar sizi de mütesellî ederler.

Said Nursî

B. S. N. Tarihçe-i Hayatı, Afyon Hayatı, s. 596

LÛ­GAT­ÇE:

fütuhat: fetihler.

kesretle: çoklukla.

mesrurâne: sürur içerisinde, mutlulukla.

tevakkuf: durma.