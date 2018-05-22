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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Ramazan, ömre bin ömür katar

Risale-i Nur'dan
22 Mayıs 2018, Salı
Aziz, Sıddık Kardeşlerim!

Evvela: Seksen küsur sene ibadetli bir ömr-ü bâkîyi temin eden Ramazan-ı Şerif’inizi bütün ruh u canımızla tebrik ve her gecesi bir nevi Leyle-i Kadir hükmünde hakkımızda menfaattar olmasını niyaz ederiz. Ve teşrik-i mesai sırrıyla ve her has Nurcu, umum Nurcuların mânevî kazancına hissedar olmasıyla, manen binler dil ile ibâdet ve dua ve istiğfar ve tesbihat yapmaya hakiki uhuvvet ve ihlâs ile mazhariyetinizi rahmet-i İlâhiyeden niyaz ediyoruz ve öyle de ümit ediyoruz.

Emirdağ Lahikası, s. 345

***

Aziz, Sıddık Kardeşlerim!

Evvela: Hem sizin, hem bu memleketin, hem âlem-i İslâm’ın mühim bayramlarının mukaddemesi olan, bu memlekette şeair-i İslâmiyenin yeniden parlamasının bir müjdecisi olan ezan-ı Muhammedî’nin (asm) kemal-i ferahla on binler minarelerde okunmasını tebrik ediyoruz. Ve seksen küsur sene bir ibâdet ömrünü kazandıran Ramazan-ı Şerifteki ibâdet ve dualarınızın makbuliyetine “Âmin” diyerek rahmet-i İlâhiyeden herbir gece-i Ramazan bir Leyle-i Kadir hükmünde sizlere sevap kazandırmasını niyaz ediyoruz. Bu Ramazan’da şiddetli za’fiyet ve hastalığımdan tam çalışamadığıma sizlerden mânevî yardım rica ederim.

Emirdağ Lahikası, s. 347

***

Bu mübarek Ramazanda, iştirak-i a’mâl düstur-u esasıyla, her bir has kardeşimizin kırk bin dili bulunan bir melâike hükmünde, kırk bin diller ile, yani kardeşleri adedince manevî dilleri ile ettikleri ve edecekleri dualar, rahmet-i İlâhiye nezdinde makbul olmasını o lisanlar adedince, Cenab-ı Erhamü’r-Râhimîn’den niyaz ediyoruz. Bu mahiyetteki Ramazanınızı tebrik ediyoruz.

Kastamonu Lahikası, s. 99

***

Şu mübarek şehr-i Ramazan, Leyle-i Kadr’i ihata ettiği için, kendisi de ömür içinde bir Leyle-i Kadirdir ki, muvaffak olanın ömrüne bin ömür katar. Dakikası bir gündür; saati iki ay, günü birkaç sene hükmünde bir ömr-ü bâkîdir.

Barla Lahikası, s. 321

***

Cenab-ı Hak, onların ve bizlerin hakkımızda bu Ramazan’daki Leyle-i Kadr’imizi bin aydan hayırlı ve bin ay kadar medar-ı sevap eylesin, ümmet-i Muhammediyeye saadet ve selâmet versin. Âmin.

Emirdağ Lahikası, s. 79

LÛ­GAT­ÇE:

düstur-u esas: temel kaide.

iştirak-i a’mâl: amellerde ortaklık.

Leyle-i Kadr: Kadir Gecesi.

medar-ı sevap: sevaba vesile.

melâike: melek.

şeair-i İslâmiye: İslâmın sembolleri.

teşrik-i mesai: mesai ortaklığı.

uhuvvet: kardeşlik.

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