"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 KASIM 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Risale-i Nur’la imana ve emniyete hizmet ediyoruz

Risale-i Nur'dan
27 Kasım 2017, Pazartesi
Denizli Mahkemesi Müdafaalarından: Efendiler!

Çok emarelerle kat’î kanaatim gelmiş ki, hükûmet hesabına, “hissiyat-ı diniyeyi alet ederek emniyet-i dahiliyeyi ihlâl etmek” için bize hücum edilmiyor. Belki, bu yalancı perde altında, zındıka hesabına, bizim imanımız için ve imana ve emniyete hizmetimiz için bize hücum edildiğine çok hüccetlerden bir hücceti şudur ki:

Yirmi sene zarfında, Risale-i Nur’un yirmi bin nüshaları ve parçalarını yirmi bin adamlar okuyup kabul ettikleri halde, Risale-i Nur’un şakirdleri tarafından emniyetin ihlâline dair hiçbir vukuat olmamış ve hükûmet kaydetmemiş ve eski ve yeni iki mahkeme bulmamış. Halbuki, böyle kesretli ve kuvvetli propaganda, yirmi günde, vukuatlar ile kendini gösterecekti. Demek hürriyet-i vicdan prensibine zıt olarak, bütün dindar nasihatçılara şamil, lâstikli bir kanunun yüz altmış üçüncü maddesi, sahte bir maskedir. Zındıklar, bazı erkân-ı hükûmeti iğfal ederek, adliyeyi şaşırtıp, bizi her halde ezmek istiyorlar.

Madem hakikat budur; biz de bütün kuvvetimizle deriz:

Ey dinini dünyaya satan ve küfr-ü mutlaka düşen bedbahtlar! Elinizden ne gelirse yapınız. Dünyanız başınızı yesin ve yiyecek. Yüzer milyon kahraman başlar feda oldukları bir kudsî hakikate, başımız dahi feda olsun! Her ceza ve idamınıza hazırız. Hapsin harici, bu vaziyette, yüz derece dahilinden daha fenadır. Bize karşı gelen böyle bir istibdad-ı mutlak altında hiçbir hürriyet—ne hürriyet-i ilmiye, ne hürriyet-i vicdan, ne hürriyet-i diniye—olmamasından, ehl-i namus ve diyanet ve taraftar-ı hürriyet olanlara ya ölmek veya hapse girmekten başka çaresi kalmaz. Biz de, “İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râciûn” [Biz Allah’ın kullarıyız, sonunda yine O’na döneceğiz. (Bakara Sûresi: 156.)] diyerek Rabbimize dayanıyoruz.

Mevkuf 

Said Nursî B. S. N. Tarihçe-i Hayatı, Denizli Hayatı, s. 423

LÛ­GAT­ÇE:

emniyet-i dahiliye: İç güvenlik.

erkân-ı hükûmet: Hükümet yetkilileri.

hüccet: Delil, belge.

hürriyet-i vicdan: Vicdan hürriyeti.

iğfal: Yanıltma.

istibdad-ı mutlak: Tam bir baskı, despotluk.

küfr-ü mutlak: Tam bir inkâr, dinsizlik.

şakird: Talebe.

***

Risale-i Nur’dan Cezaevi Mektupları

İman ve İslâmiyet ile hadsiz nimetlerden istifade edilir

(Dünden devam)

İşte, insanın bu ehemmiyetli camiiyetidir ki, Zat-ı Hayy-ı Kayyum, insana, bütün esmasını ihsas etmek ve bütün enva-ı ihsanatını tattırmak için öyle iştihalı bir mide vermiş ki, o midenin geniş sofrasını hadsiz enva-ı mat’umatıyla kerîmâne doldurmuş.

Hem bu maddî mide gibi hayatı da bir mide yapmış. O hayat midesine duygular, eller hükmünde gayet geniş bir sofra-i nimet açmış. O hayat ise, duyguları vasıtasıyla, o sofra-i nimetten her çeşit istifadelerle, teşekküratın her nev’ini yapar.

Ve bu hayat midesinden sonra, bir insaniyet midesini vermiş ki, o mide, hayattan daha geniş bir dairede rızık ve nimet ister. Akıl ve fikir ve hayal, o midenin elleri hükmünde, semavat ve zemin genişliğinde o sofra-i rahmetten istifade edip şükreder.

Ve insaniyet midesinden sonra, hadsiz geniş diğer bir sofra-i nimet açmak için, İslâmiyet ve iman akidelerini, çok rızık ister bir manevî mide hükmüne getirip, onun rızık sofrasının dairesini mümkinat dairesinin haricinde genişletip, esma-i İlâhiyeyi de içine alır kılmıştır ki, o mide ile ism-i Rahman’ı ve ism-i Hakîm’i en büyük bir zevk-i rızkî ile hisseder, “Rahmaniyet ve hakîmiyetinden dolayı Allah’a hamd olsun” der. Ve hakeza, bu manevî mide-i kübra ile hadsiz nimet-i İlâhiyeden istifade edebilir. Ve bilhassa o midedeki muhabbet-i İlâhiye zevkinin daha başka bir dairesi var.

(Devamı var)

Lem’alar, Otuzuncu Lem’a (Eskişehir Hapishanesi’nin Bir Meyvesi), Altıncı Nükte, s. 655

 

Okunma Sayısı: 147
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    272. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    Ethem Bey Camii’nde görsel şölen

    Abluka Yemen'i susuz bıraktı

    ‘Resmî ideolojinin Birinci Şef’inin adına sığınıyorlar'

    Örtülü ittifak

    Kardak kayalıklarında sıcak saatler!

    Sırrı Rus arşivlerinden çözüldü

    Savcılarımız bu meselenin üstüne gidecek

    Arınç’tan imalarla dolu açıklama

    Komandolar tarafından didik didik aranıyorlar!

    "Söz verdiğine göre değerlendirilecek bir konu yok''

    'Dini değerlerimizin terörle anılmasını kabul etmeyeceğiz'

    Yürek dağlayan Suriye raporu: Öldürülen kadınların yaklaşık 25 bini belgelendi

    'Bıktık, yeter artık'

    Diyarbakır'da ele geçirildi: 2 ton 800 kilogram!

    200 yıllık dikkat çeken üretim: 'Yok' satıyor

    İran'dan Avrupa'ya tehdit gibi uyarı

    Kanada'dan Yemen açıklaması: Derin endişe duyuyoruz

    Büyük buluşma

    Trump'tan sert eleştiriler: Ulusumuzu dünyada çok kötü temsil ediyor

    'Trol orduları' demokrasiyi yıkıyor

    En Çok Okunanlar

    M. Said ZEKİ

    Hâkim ve savcılar cesur ve tarafsız olmak mecburiyetindedir-1
    Hüseyin GÜLTEKİN

    İftiraları boşa çıkarmak için
    Yeni Asya'dan Size

    Zülfikar’dan sonra Tılsımlar
    Süleyman KÖSMENE

    Kıyametten sonra dört büyük melek ne iş yapar?
    📷
    Genel

    Ethem Bey Camii’nde görsel şölen
    Adnan NACİR

    Ezberabim!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mustafa Gönüllü

    Zübeyir Gündüzalp misafirperverliği
    Şükrü BULUT

    Öz Kemalistleri ne kadar tanıyoruz?
    Faruk ÇAKIR

    Beyin göçü biter mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.