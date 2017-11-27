Risale-i Nur’la imana ve emniyete hizmet ediyoruz

Denizli Mahkemesi Müdafaalarından: Efendiler!

Çok emarelerle kat’î kanaatim gelmiş ki, hükûmet hesabına, “hissiyat-ı diniyeyi alet ederek emniyet-i dahiliyeyi ihlâl etmek” için bize hücum edilmiyor. Belki, bu yalancı perde altında, zındıka hesabına, bizim imanımız için ve imana ve emniyete hizmetimiz için bize hücum edildiğine çok hüccetlerden bir hücceti şudur ki:

Yirmi sene zarfında, Risale-i Nur’un yirmi bin nüshaları ve parçalarını yirmi bin adamlar okuyup kabul ettikleri halde, Risale-i Nur’un şakirdleri tarafından emniyetin ihlâline dair hiçbir vukuat olmamış ve hükûmet kaydetmemiş ve eski ve yeni iki mahkeme bulmamış. Halbuki, böyle kesretli ve kuvvetli propaganda, yirmi günde, vukuatlar ile kendini gösterecekti. Demek hürriyet-i vicdan prensibine zıt olarak, bütün dindar nasihatçılara şamil, lâstikli bir kanunun yüz altmış üçüncü maddesi, sahte bir maskedir. Zındıklar, bazı erkân-ı hükûmeti iğfal ederek, adliyeyi şaşırtıp, bizi her halde ezmek istiyorlar.

Madem hakikat budur; biz de bütün kuvvetimizle deriz:

Ey dinini dünyaya satan ve küfr-ü mutlaka düşen bedbahtlar! Elinizden ne gelirse yapınız. Dünyanız başınızı yesin ve yiyecek. Yüzer milyon kahraman başlar feda oldukları bir kudsî hakikate, başımız dahi feda olsun! Her ceza ve idamınıza hazırız. Hapsin harici, bu vaziyette, yüz derece dahilinden daha fenadır. Bize karşı gelen böyle bir istibdad-ı mutlak altında hiçbir hürriyet—ne hürriyet-i ilmiye, ne hürriyet-i vicdan, ne hürriyet-i diniye—olmamasından, ehl-i namus ve diyanet ve taraftar-ı hürriyet olanlara ya ölmek veya hapse girmekten başka çaresi kalmaz. Biz de, “İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râciûn” [Biz Allah’ın kullarıyız, sonunda yine O’na döneceğiz. (Bakara Sûresi: 156.)] diyerek Rabbimize dayanıyoruz.

Mevkuf

Said Nursî B. S. N. Tarihçe-i Hayatı, Denizli Hayatı, s. 423



LÛ­GAT­ÇE:

emniyet-i dahiliye: İç güvenlik.

erkân-ı hükûmet: Hükümet yetkilileri.

hüccet: Delil, belge.

hürriyet-i vicdan: Vicdan hürriyeti.

iğfal: Yanıltma.

istibdad-ı mutlak: Tam bir baskı, despotluk.

küfr-ü mutlak: Tam bir inkâr, dinsizlik.

şakird: Talebe.



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Risale-i Nur’dan Cezaevi Mektupları

İman ve İslâmiyet ile hadsiz nimetlerden istifade edilir

(Dünden devam)

İşte, insanın bu ehemmiyetli camiiyetidir ki, Zat-ı Hayy-ı Kayyum, insana, bütün esmasını ihsas etmek ve bütün enva-ı ihsanatını tattırmak için öyle iştihalı bir mide vermiş ki, o midenin geniş sofrasını hadsiz enva-ı mat’umatıyla kerîmâne doldurmuş.

Hem bu maddî mide gibi hayatı da bir mide yapmış. O hayat midesine duygular, eller hükmünde gayet geniş bir sofra-i nimet açmış. O hayat ise, duyguları vasıtasıyla, o sofra-i nimetten her çeşit istifadelerle, teşekküratın her nev’ini yapar.

Ve bu hayat midesinden sonra, bir insaniyet midesini vermiş ki, o mide, hayattan daha geniş bir dairede rızık ve nimet ister. Akıl ve fikir ve hayal, o midenin elleri hükmünde, semavat ve zemin genişliğinde o sofra-i rahmetten istifade edip şükreder.

Ve insaniyet midesinden sonra, hadsiz geniş diğer bir sofra-i nimet açmak için, İslâmiyet ve iman akidelerini, çok rızık ister bir manevî mide hükmüne getirip, onun rızık sofrasının dairesini mümkinat dairesinin haricinde genişletip, esma-i İlâhiyeyi de içine alır kılmıştır ki, o mide ile ism-i Rahman’ı ve ism-i Hakîm’i en büyük bir zevk-i rızkî ile hisseder, “Rahmaniyet ve hakîmiyetinden dolayı Allah’a hamd olsun” der. Ve hakeza, bu manevî mide-i kübra ile hadsiz nimet-i İlâhiyeden istifade edebilir. Ve bilhassa o midedeki muhabbet-i İlâhiye zevkinin daha başka bir dairesi var.

(Devamı var)

Lem’alar, Otuzuncu Lem’a (Eskişehir Hapishanesi’nin Bir Meyvesi), Altıncı Nükte, s. 655