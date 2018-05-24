"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Risale-i Nur’un ekser hakikatleri Ramazan’da zuhur etti

Risale-i Nur'dan
24 Mayıs 2018, Perşembe
Aziz, Sıddık Kardeşlerim!

(...) Risale-i Nur’un bir hülâsası olan Âyetü’l-Kübra ve Hizb-i Nuriye’nin bir hülâsatü’l-hülâsası hükmünde otuz üç Kelime-i Tevhid’in namaz tesbihatındaki eskiden beri okuduğum ve Risale-i Nur’un ekser hakikatleri namaz tesbihatında inkişaf etmesiyle hayalim fazla tevessü’ ederek, o otuz üç Kelime-i Tevhid, her birisini kâinatın bir tabaka-i mahlûkatının lisan-ı haliyle söylediği o kelimeyi ben o lisan ile söylüyorum gibi, o küllî lisan-ı hal, benim cüz’î lisan-ı kàlimin aynı olur. Ben kemâl-i zevkle okuyorum. Size de suretini gönderiyorum.

Benim şüphem kalmadı ki “Tefekkürü sâatin... (ilâ âhir)” sırrını taşıyan Hizb-i Nuriye’nin on beş dakika zarfında bu hülâsatü’l-hülâsası dahi aynı sırrı taşıyor. Arabî bilmeyenler Âyetü’l-Kübra’nın mertebelerini güzelce anlasalar, bu Arabî parça tam anlaşılır. Arabî bilmeyen, birkaç defa ikisine baksa tam anlayacak. Bunu ben yirmi dört saatte bir defa, ya sabah namazının tesbihatında veya başka vakitte en ziyade usandığım ve sıkıntı zamanında okuyorum. Bana ulvî bir inşirah verir, usancı izale eder. Âyetü’l-Kübra ve Hizb-i Nuriye’nin âhirinde yazılsa münasip olur.

Manidardır ki Âyetü’l-Kübra ve Risale-i Nur’un ekser hakikatleri Ramazan’da ve tesbihatında zuhuru gibi bu Hülâsatü’l-Hülâsa aynen Ramazan’da ve tesbihatta zuhur etti.

Emirdağ Lâhikası, Mektup no: 56, s. 124

***

Geçen üç sene evvel Ramazan’da telif edilen ve yine bu sene Ramazan’da serbest intişar eden “Âyetü’l-Kübra”nın bir hülâsası olan “Hizb-i Nuriye”yi okudum. Fakat bir saatten fazla çekerdi. Birden o hülâsanın da bir hülâsası, on veya on beş dakika aynı Ramazan’da tezahür etti. Onu okuduğum zaman, bütün Âyetü’l-Kübra’yı okuyorum gibi bir inkişâfât-ı imaniye ve “Tefekkürü sâatin...” [Bir saat tefekkür, bir senelik nafile ibadetten daha hayırlıdır. (Hadis-i Şerif meali)] sırrına mazhar iki veya üç sahifelik Arabiyyü’l-ibare okuyorum. 

Vakit bulamıyorum, kendi kalemimle size yazayım. İnşaallah bir zaman size yazacağım. O parçayı benim gibi anlayanlar, kendisine mahsus nüshalarından ya Âyetü’l-Kübra’ya, ya Hizbü’n-Nuriye’nin âhirinde yazar, tesbihattan ve duâdan sonra otuz üç defa “Lâ ilâhe illallah” tesbihatımızın yerinde –yalnız sabah tesbihatında manasını düşünerek– onu okuyabilir.

Emirdağ Lâhikası, Mektup no: 52, s. 119

LÛ­GAT­ÇE:

Hizb-i Nuriye: Âyetü’l-Kübra ile Yirmi Dokuzuncu Lem’a-i Arabiyenin özeti hükmünde, evrad makamında da okunabilen Arabî bir risale.

Hülâsatü’l-Hülâsa: Özetin özeti; Âyetü’l-Kübra ile Hizb-i Nuriye’deki hakikatlerin özeti mahiyetinde bir vird [“Büyük Cevşen”de yer almaktadır.]

inkişaf etmek: Açılmak, ortaya çıkmak.

inkişâfât-ı imaniye: İmanla ilgili açılımlar, imanî gelişmeler.

intişar etmek: Yayılmak.

lisan-ı kàl: Söz dili, konuşma.

tevessü’ etmek: Genişlemek.

tezahür etmek: Görünmek, ortaya çıkmak.

zuhur etmek: Ortaya çıkmak.

Okunma Sayısı: 2169
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Demirel'in yaptığı köprüden 11 liraya geçiyorum da seninkinden niye 114 liraya geçiyorum'

    Gönüllü kadın doktor da Gazze sınırında şehit oldu...

    Tarihi görüşmenin günü netleşti

    Erdoğan'dan 'Uber' açıklaması

    'Sandıklara hep beraber sahip çıkacağız'

    Cezasızlık zalimlerin en büyük gücü

    Sistem ve müfredat sürekli değişiyor: Eğitim dikiş tutmuyor

    Ne kadar demokrasi, o kadar para

    Suriye İnsan Hakları Ağı: 5 ayda 4166 sivil öldü!

    Minaresi tahtadan...

    Akşener: Çaycı, çorbacı hapiste

    ‘Adalet yoksa zulüm vardır’

    Eifel’de alarm durumu: Hayvanat bahçesinden kaçtılar!

    'Diğer adayları niye hiç göstermiyorlar?'

    Dışişleri Bakanlığı: Bu alçak saldırıyı kınıyoruz

    Giresun'daki operasyonun detayları ortaya çıktı

    Şehit Eren Bülbül'ün acılı annesi Ayşe Bülbül'den açıklama

    '10 bin mahalle bekçisi daha alınacak'

    Cuma hutbesi için tercih edilen önemli konu

    559. maçına çıkan Türkiye'nin rakibi Tunus

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Allah Adildir; kimsenin âhını, kimseye bırakmaz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    2002’nin 2018 izdüşümü
    M. Latif SALİHOĞLU

    ‘Siyaset aşkı’ neler yaptırıyor, neler...
    Genel

    Demirel: Temel hakları düzenleyen KHK olmaz
    Genel

    Öyleyse OHAL neden devam ediyor?
    Serdar Ahlatcı

    Ramazan’da iyilik meleği olmaya var mısınız?
    Cevher İLHAN

    “ABD ile işbirliği”yle oynanan oyun
    Faruk ÇAKIR

    Ekmek yok, silâh verelim!
    Süleyman KÖSMENE

    Bu ay Allah kelâmını nasıl dinleyelim?
    İbrahim ERSOYLU

    Diyanet, cemaat ve tarikatlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.