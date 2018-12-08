"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 ARALIK 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Risale-i Nur’un gelecek nesle yaptığı hizmet

Risale-i Nur'dan
08 Aralık 2018, Cumartesi
Risale-i Nur ve hakikî şakirdleri, elli sene sonra gelen nesl-i âtîye gayet büyük bir hizmet ve onları büyük bir vartadan ve millet ve vatanı büyük bir tehlikeden kurtarmaya çalışıyorlar.

Risale-i Nur ve hakikî şakirdleri, elli sene sonra gelen nesl-i âtîye gayet büyük bir hizmet ve onları büyük bir vartadan ve millet ve vatanı büyük bir tehlikeden kurtarmaya çalışıyorlar. Şimdi bizimle uğraşanlar, o zaman kabirde elbette toprak oluyorlar. Farz-ı muhal olarak, o saadet ve selâmet hizmeti bir mübareze olsa da, kabirde toprak olmaya yüz tutanları alâkadar etmemek gerektir. 

Evet, hürriyetçilerin ahlâk-ı içtimaiyede ve dinde ve seciye-i milliyede bir derece lâubalîlik göstermeleriyle, yirmi-otuz sene sonra dince, ahlâkça, namusça şimdiki vaziyeti gösterdiği cihetinden, şimdiki vaziyette de, elli sene sonra bu dindar, namuskâr, kahraman seciyeli milletin nesl-i âtîsi, seciye-i diniye ve ahlâk-ı içtimaiye cihetinde, ne şekle girecek elbette anlıyorsunuz. 

Bin seneden beri bu fedakâr millet, bütün ruh u canıyla Kur’ân’ın hizmetinde emsalsiz kahramanlık gösterdikleri halde, elli sene sonra o parlak mazisini dehşetli lekedar, belki mahvedecek bir kısım nesl-i âtînin eline, elbette Risale-i Nur gibi bir hakikati verip, o dehşetli sukuttan kurtarmak en büyük bir vazife-i milliye ve vataniye bildiğimizden, bu zamanın insanlarını değil, o zamanın insanlarını düşünüyoruz. 

Evet Efendiler! 

Gerçi Risale-i Nur sırf ahirete bakar, gayesi rıza-i İlâhî ve imanı kurtarmak; ve şakirdlerinin ise, kendilerini ve vatandaşlarını idam-ı ebedîden ve ebedî haps-i münferidden kurtarmaya çalışmaktır. Fakat dünyaya ait ikinci derecede, gayet ehemmiyetli bir hizmettir; ve bu millet ve vatanı anarşilik tehlikesinden ve nesl-i âtînin bîçareler kısmını dalâlet-i mutlakadan kurtarmaktır. Çünkü bir Müslüman başkasına benzemez. Dini terk edip İslâmiyet seciyesinden çıkan bir Müslim, dalâlet-i mutlakaya düşer, anarşist olur, daha idare edilmez. 

Evet, eski terbiye-i İslâmiyeyi alanların yüzde ellisi meydanda varken ve an’anat-ı milliye ve İslâmiyeye karşı yüzde elli lâkaytlık gösterildiği halde, elli sene sonra, yüzde doksanı nefs-i emmareye tâbi olup millet ve vatanı anarşiliğe sevk etmek ihtimalinin düşünülmesi ve o belâya karşı bir çare taharrîsi, yirmi sene evvel beni siyasetten ve bu asırdaki insanlarla uğraşmaktan kat’iyen men ettiği gibi; Risale-i Nur’u, hem şakirdlerini, bu zamana karşı alâkalarını kesmiş; hiç onlarla ne mübareze, ne meşguliyet yok.

Emirdağ Lâhikası-I, s. 49.

Lûgatçe:

ahlâk-ı içtimaiye: Sosyal ahlâk, toplum ahlâkı.

an’anat-ı milliye ve İslâmiye: Millî ve İslâmî gelenek ve âdetler.

anarşi: Her türlü düzen ve otoriteye karşı koyarak karışıklık meydana getirme durumu; terör.

dalâlet-i mutlaka: Kesin ve tam inançsızlık, hak yoldan sapma.

haps-i münferid: Tek başına olan hapis, ehl-i dalâlet için ölüm ve kabir.

idam-ı ebedî: Dirilmemek üzere yok oluş, ahiret inancı olmadığı için ölümü ebedî yokluğa gitmek olarak görme.

kat’iyen: Kesinlikle.

mübareze: Çatışma, çekişme.

nesl-i âtî: Gelecek nesil.

rıza-i İlâhî: Allah’ın rızası, hoşnutluğu.

seciye-i diniye: Dinî seciye, dine ait karakter, ahlâk.

seciye-i milliye: Millî seciye, millî karakter; her milletin kendine has olan huy ve karakteri.

sukut: Düşme, düşüş, alçalma.

şakird: Talebe.

taharrî: Araştırma, soruşturma.

varta: Tehlike.

 

Etiketler: Risale-i Nur, Bediüzzaman
Okunma Sayısı: 76
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    “Gençlerdeki güzellikler açığa çıkarılmalı”

    Ekonomide inat olmaz

    'Yasaları ihlal edecek şeyler yapmamı istedi'

    Müslümanlara terör saldırısı planı cezasız kalmadı

    ABD'li Müslüman kadın siyasetçi Tlaib: Trump'ın ırkçı olduğundan bir şüphem yok

    Alanya'da golsüz beraberlik

    DSÖ: Her yıl 1 milyonu aşkın insan trafik kazalarında ölüyor

    Selma Argon: Dedem her şiirini yaşayarak yazdı

    Trump'ın BM Daimi Temsilcisi adayı belli oldu

    Liseli Belli ve Aslan, Google Bilim Fuarı'nda yarı finale kaldı

    Fransa ''olağanüstü cumartesi'' alarmı: ''Yok etmek için gelen insanlarla karşı karşıyayız"

    Merkel'in halefi belli oldu

    OPEC merakla beklenen kararını açıkladı

    Vezneciler saldırısıyla ilgili yeni gelişme

    Yolsuzluk önlenmeden ekonomi düzelmez

    Yasak meclis gündeminde

    Birçok şirket ya batacak, ya da satılacak

    İstanbul'da 2 polise rüşvet gözaltısı

    "Karadeniz'e savaş gemilerinin girmesi büyük bir kriz olur"

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Darbelere karşı asıl güvence
    Genel

    “Gençlerdeki güzellikler açığa çıkarılmalı”
    Ahmet BATTAL

    Nemetre?
    Kübra ÖRNEK

    Yıldızlara bakan gençler
    Süleyman KÖSMENE

    Mutezile ve Cebriye’nin saptığı bir nokta
    Servet Bilgin

    Dövmeli kızın ikinci gelişi
    Ali FERŞADOĞLU

    Yüzbinler, milyonlar tefsir, te’vil, “şerh, izah ve tanzim” -1
    Genel

    Ekonomide inat olmaz
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Okuyalım
    Genel

    “Bin Damla Gözyaşı” Gökyüzü senin için gülümsüyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.