"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

Terörün yegâne çaresi İslâmın hakikatleri

Risale-i Nur'dan
07 Ocak 2017, Cumartesi
Risale-i Nur bu zamanda ehl-i iman ve İslâm için ön planda ele alınması icab eden ehl-i iman elinde manevî elmas bir kılıçtır.

Asrın idrakine, zamanın tefehhümüne, anlayışına hitap eden, ihtiyaca en muvafık tarzı gösteren, ders veren ve doğrudan doğruya feyiz ve ilham tarikıyla âyetlerin yıldızlarından gelen ders-i Kur’ânîdir, küllî marifetullah bürhanlarıdır.

Asrımızın efkârının anlayışına ve idrakine hitap edici mahiyeti ve Kur’ân-ı Hakîm’in bu zamanın fehmine bir dersi olması noktasından Nur Risaleleri, bilhassa bu memlekette büyük ehemmiyet kazanmıştır. Asırlarca Kur’ân’a bayraktarlık yapan ve dünyayı diyanetiyle ışıklandıran bu necip millet, yine dünyaya örnek, ahlâk ve fazilette üstad olarak insanlığın geçirdiği müthiş buhranlardan halâs için çare-i necatı göstermektedir. Beşeriyeti dehşetli sadmelere uğratan, tehdit eden, anarşiliğin, ifsat ve tahribin yegâne çaresi ancak ve ancak İlâhî, semavî bir dinin ezelî ve ebedî hakikatleridir, hakikat-i İslâmiyet’tir. Risale-i Nur, hakikat-i İslâmiye ve Kur’âniyeyi müsbet ve müdellel bir şekilde insanlığın nazar-ı tahkikine arz ve ifade etmektedir.

Hem Nur Müellifi bir mektubunda “Dâhilde tarafgirâne adavet ve münakaşalara vesile olan füruatı değil, belki bütün nev-i beşerin en ehemmiyetli meselesi olan erkân-ı imaniyeyi ve beşerin medar-ı saadeti ve umum İslâm’ın esas ve rabıta-i uhuvveti bulunan Kur’ân’ın hakaik-ı imaniyesini bulmak ve muhtaçlara buldurmaya hayatımı vakfettim” demek suretiyle, hizmet-i İslâmiyenin ve mesail-i diniyenin umumunu tazammun eden vüs’at ve camiiyeti haiz bulunduğunu, dinî hizmetlerin her nev’ini teyid ve teşvik ettiğini ve bir cadde-i kübra-i Kur’âniye olan Risale-i Nur dairesinin umum ehl-i iman ve İslâm’a şamil bulunduğunu ifade ediyor. Ve yine aynı mektubunda, devamla, “Hatta değil Müslümanlarla, belki dindar Hıristiyanlarla dahi dost olup adaveti bırakmaya çalışıyorum”; Harb-i Umumî ve komünizm altındaki anarşistlik tehlike ve tahribatlarının lisan-ı haliyle “Dünya fânîdir, firaklarla doludur. Ey insanlar, adaveti bırakınız, Kur’ân dersini dinleyip birleşiniz; yoksa sizi mahvedeceğiz” diye beyanıyla, bu zamanın şartları ve icabları karşısında tarz-ı hizmeti yine Kur’ân’ın nuruyla göstererek hakîmâne irşadın ve tevfik-ı İlâhiyeye muvafık hareketle isabetli hizmetin ifası gibi noktalardan Risale-i Nur’un lüzum ve ehemmiyetini tebarüz ettiriyor.

İşte, lâhika mektupları bu gibi hususlara da işaret ediyor. Değişen dünya hadiseleri, geniş ve küllî meseleler ve şartlar altında isabetli hizmet-i Kur’âniyenin esaslarını ders veriyor.

Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin hizmetkârları

Tahirî, Zübeyir, Hüsnü Bayram, Mustafa Sungur, Bayram

Emirdağ Lâhikası, Takdim, s. 36

Okunma Sayısı: 1119
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Adalete sahip çıkan yenilmez

    Demokrasi ışığının yandığı gün...

    ''Musul kurtarıldıktan sonra Türkiye ile petrol boru hattı açacağız''

    2'si canlı bomba 5 terörist yakalandı!

    Şehit mübaşirin cenazesinde yürek yakan görüntü

    15 Temmuz'da 'kahraman' ilan edilmişti, dün KHK ile ihraç edildi

    Avrupa’ya kaçmak için organlarını satıyorlar

    Silah arkadaşlarına son veda

    Önce inceleme, sonra vatandaşlık

    Şehit Sekin son kez baba ocağında

    Kahraman polisin adı yaşadığı sokağa verildi

    Sokak hayvanlarını sakın unutmayın!

    Beşiktaş saldırılarıyla ilgili 10 tutuklama

    Yeni KHK ile 8 spor kulübü kapatıldı

    THY 500 seferini iptal etti

    Ban Ki-moon’dan İhsanoğlu’na veda mesajı

    Çok sayıda sürücü TEM'de mahsur kaldı

    Beklenen kar İstanbul'da şehri kapladı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    O davadaki savunmamız
    Genel

    Adalete sahip çıkan yenilmez
    Risale-i Nur'dan

    Kar tanelerine binen melekler İlâhî sanatı alkışlıyor
    Ahmet DEMİRDÖĞMEZ

    Âlem-i Berzah ve Risale-i Nur
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Günün Osmanlıca Vecizesi
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Hiç bir şey göründüğü gibi değil
    Mehmet KARA

    Soruşturma komisyonu kurulmalı
    Faruk ÇAKIR

    İstanbul’a kar yağdığına göre...
    Misbah ERATİLLA

    Binbaşı Asım Önerdem ve Bediüzzaman

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.