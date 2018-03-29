Üç Aylarda en faziletli şeylerle meşgul olmalı

Aziz ve Sıddık Kardeşlerim ve Fedakâr ve Sadık Arkadaşlarım!

Evvelâ: Sizin, bu mübarek Şuhur-u Selâse ve içindeki kıymettar leyâli-i mübarekeleri tebrik ediyoruz. Cenâb-ı Hak, her bir geceyi sizin hakkınızda birer Leyle-i Regaib ve Leyle-i Kadir kıymetinde size sevap versin, âmin.

Kastamonu Lâhikası, mektup no: 47, s. 88

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Şuhur-u Selâse çok kıymettardır; Leyle-i Kadrin sırrıyla seksen sene bir ömrü kazandıracak bir vakitte, en iyi, en efdal şeylerle meşgul olmak lâzım geliyor. İnşaallah, Kur’ân’a ait mesâille iştigal, bir nevi manevî mütefekkirâne Kur’ân okumak hükmündedir. Hem ibadet, hem ilim, hem marifet, hem tefekkür, hem kıraat-ı Kur’ân manaları risalelerin istinsah ve mütalâalarında vardır itikadındayız. Zaten bu ciheti siz takdir etmişsiniz.

Barla Lâhikası, mektup no: 257, s. 376

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Nasıl maddî hava fena ise, fena tesir ediyor; manevî hava da bozulsa, herkesin, istidadına göre bir sarsıntı verir. Şuhur-u Selâse ve Muharremede âlem-i İslâm’ın manevî havası umum ehl-i imanın ahiret kazancına ve ticaretine ciddî teveccühleri ve himmetleri ve tenvirleri o havayı sâfîleştiriyor, güzelleştiriyor, müthiş arızalara ve fırtınalara mukabele ediyor. Herkes o sayede ve sayesinde derecesine göre istifade eder.

Fakat, o Şuhur-u Mübareke gittikten sonra, âdeta, o ahiret ticaretinin meşheri ve pazarı değiştiği gibi, dünya sergisi açılmaya başlıyor. Ekser himmetler, bir derece vaziyeti değişiyor. Havayı tesmim eden buharat-ı müzahrefe o manevî havayı bozar. Herkes derecesine göre ondan zedelenir. Bu havanın zararından kurtulmak çaresi, Risale-i Nur’un gözüyle bakmak ve ne kadar müşkülât ziyadeleşse, kudsî vazife itibarıyla daha ziyade ciddiyet ve şevkle hareket etmektir. Çünkü, başkaların füturu ve çekilmesi, ehl-i himmetin şevkini, gayretini ziyadeleştirmeye sebeptir. Zira, gidenlerin vazifelerini de bir derece yapmaya kendini mecbur bilir ve bilmelidirler.

Kastamonu Lâhikası, mektup no: 33, s. 69

LÛ­GAT­ÇE:

efdal: En faziletli.

istidad: Kabiliyet.

istinsah: Yazarak nüsha çıkartmak, çoğaltmak.

iştigal: Meşgul olmak.

kıraat-ı Kur’ân: Kur’ân okumak.

leyâli-i mübareke: Mübarek geceler.

marifet: Allah’ı tanımak, bilmek; iman ilmi; marifetullah.

mesâil: Meseleler.

mütalâa: Düşünerek, anlayarak okuma.

mütefekkirâne: Tefekkür eder şekilde.

Şuhur-u Selâse: Üç Aylar; Recep, Şaban, Ramazan.

Şuhur-u Selâse ve Muharreme: Üç Aylar ve haram aylar (Zilkâde, Zilhicce, Muharrem, Recep).

Leyle-i Kadr: Kadir Gecesi.

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Medrese-i Yusufiye Mektupları

Evham ile millete zarar vermek hangi kanunladır?



Madem Isparta ve Denizli ve Afyon Müdde-i Umumîlerinin yüzer lüzumsuz suallerine bîçare Yeni Said cevap veriyor; benim de, on üç sene evvel, başta Kaya Şükrü olarak, Dâhiliye Vekâletinden ve şimdiki Adliye Vekâletinden hukukumuzu müdafaa niyetiyle üç sual sormak bir hakkımdır:

Birincisi: Risale-i Nur’un talebesi olmayan ve yanında yalnız adi bir mektubumuz bu- lunan Eğirdirli bir adamın, bir jandarma çavuşuyla vukuatsız bir münakaşa-i lisaniyesi yüzünden, beni ve yüz yirmi adamı tevkif ile, dört ay mahkeme tahkikinden sonra, on beş bîçareden başka, bütün beraet kazanmakla masumiyetleri tahakkuk eden yüzden ziyade adamlara binler lira zarar vermek hangi kanun iledir?

Böyle imkânatı vukuat yerinde istimal etmek hangi usûl iledir? Ve Denizli’de dokuz ay tetkikten sonra beraet kazanan yetmiş bîçarelere binler lira zarar vermek, adaletin hangi düsturu iledir?

İkinci sual: “Velâ teziru vâziretün vizra uhrâ.” [Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez. (En’am Sûresi: 164)] ferman-ı esasîsi ile, bir kardeşin hatasıyla diğer öz kardeşi mes’ul olmadığı halde, yanlış mana verilmemek için neşrini men ettiğimiz ve sekiz sene zarfında bir veya iki defa elime geçen ve yirmi beş seneden daha evvel aslı yazılan ve ehemmiyetli noktalarda imanı şüphelerden ve manası anlaşılmayan bir kısım müteşabih hadisleri inkârdan kurtaran bir küçük risalenin bizden uzak bir yerde, bilmediğimiz bir adamda bulunması ile ve yanlış mana verilmesiyle ve Kütahya ve Balıkesir tarafında bir dokunaklı mektup bulunmasıyla bizleri o vakit Ramazan-ı Şerifte ve şimdi bu dehşetli soğukta pek çok masum rençber ve esnafları, hatta adi ve eski bir mektubumuz yanında bulunmasıyla ve arabası beni gezdirmesiyle ve bize bir dostluk münasebetiyle veya bir kitabımı okumasıyla tevkif edip perişan etmek ve maddeten ve manen onlara ve vatana ve millete, lüzumsuz bir evham yüzünden, binler lira zarar vermek hangi adalet kanunuyladır? Adliyenin hangi madde-i kanuniyesiyledir? Ayağımızı yanlış atmamak için, o kanunları bilmek talep ederiz.

Şuâlar, On Dördüncü Şuâ, s. 384

LÛ­GAT­ÇE:

Dâhiliye Vekâleti: İçişleri Bakanlığı.

evham: Kuruntu; aslı olmayan düşünce, zan.

imkânat: Olabilirlilikler, ihtimaller.

müdde-i umumî: Savcı.

münakaşa-i lisaniye: Sözlü münakaşa, tartışma.

müteşabih: Manası açık ve kesin olmayan, tefsir ve tevile ihtiyaç gösteren.

tevkif: Tutuklama.

vukuat: Olmuş olanlar, gerçekleşmiş şeyler.