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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Uyanmış beşer, Kur’ân’a ihtiyacını hissedecek

Risale-i Nur'dan
04 Ekim 2018, Perşembe
...Ehl-i dalâletin imansızlıktan gelen dehşetli elemlerine ve korkularına karşı hiçbir şey, hiçbir fen, hiçbir terakkiyat-ı beşeriye buna karşı bir teselli veremez, kuvve-i maneviyeyi temin edemez; cesareti zîr ü zeber olur.

Fakat muvakkat gaflet perde çeker, aldatır.

Ehl-i iman, iman cihetiyle, değil korkmak ve kuvve-i maneviyesi kırılmak, belki o temsildeki masum çocuk gibi, fevkalâde bir kuvvet-i maneviye ve bir metanetle ve imandaki hakikatle onlara bakıyor. Bir Sâni-i Hakîm’in hikmet dairesinde tedbir ve idaresini müşahede eder, evham ve korkulardan kurtulur. “Sâni-i Hakîm’in emri ve izni olmadan bu seyyar kâinatlar hareket edemezler, ilişemezler” deyip, anlar. Kemal-i emniyetle hayat-ı dünyeviyesinde de derecesine göre saadete mazhar olur. Kimin kalbinde imandan ve din-i haktan gelen bu hakikat çekirdeği vicdanında bulunmazsa ve nokta-i istinadı olmazsa, bilbedahe, temsildeki Rüstem ve Herkül’ün cesaretleri ve kahramanlıkları kırıldığı gibi, onun cesareti ve kuvve-i maneviyesi müzmahil olur ve vicdanı tefessüh eder ve kâinatın hâdisatına esir olur. Her şeye karşı korkak bir dilenci hükmüne düşer. İmanın bu sırr-ı hakikatini ve dalâletin de bu dehşetli şekavet-i dünyeviyesini Risale-i Nur yüzer kat’î hüccetlerle ispat ettiğine binaen, bu pek uzun hakikati kısa kesiyoruz.

Acaba en ziyade kuvve-i maneviyeye ve teselliye ve metanete ihtiyacını hissetmiş bu asırdaki beşer, bu zamanda o kuvve-i maneviyeyi ve teselliyi ve saadeti temin eden ve İslâmiyet ve imandaki nokta-i istinad olan hakaik-ı imaniyeyi bırakıp Garplılaşmak ünvanı ile İslâmiyet milliyetinden istifade yerine, bütün bütün kuvve-i maneviyeyi kırıp ve teselliyi mahveden ve metanetini kıran dalâlet ve sefahete ve yalancı politika ve siyasete dayanmak ne kadar maslahat-ı beşeriyeden ve menfaat-i insaniyeden uzak bir hareket olduğunu; pek yakın bir zamanda, intibaha gelmiş –başta İslâm olarak– beşer hissedecek, dünyanın ömrü kalmışsa Kur’ân’ın hakaikına yapışacak.

Eski Said Dönemi Eserleri, Hutbe-i Şamiye, s. 262-63

LÛ­GAT­ÇE:

bilbedahe: Apaçık bir şekilde.

ehl-i dalâlet: Dalâlet ehli; yoldan çıkanlar, azgın ve sapkın kimseler.

evham: Kuşkular, esassız şeyler, kuruntular.

Garplılaşmak: Batılılaşmak.

hakaik-ı imaniye: İman hakikatleri.

hüccet: Delil.

intibaha gelmek: Uyanmak; olup bitenlerin farkında olmak.

kat’î: Kesin.

kemal-i emniyet: Tam bir emniyet ve güvenlik.

maslahat-ı beşeriye: İnsanın faydasına olan işler, şeyler.

menfaat-i insaniye: İnsanlığın menfaati, yararı.

muvakkat: Geçici.

müzmahil: Perişan olmuş, dağılmış.

nokta-i istinad: Dayanak noktası.

Sâni-i Hakîm: Hikmet sahibi olan, her şeyi sanatla ve hikmetle yaratan Allah.

sefahet: Haram olan zevk ve eğlencelere aşırı derecede düşkünlük.

şekavet-i dünyeviye: Dünyanın sıkıntı ve ıztırabı.

tefessüh etmek: Çürümek, bozulmak.

terakkiyat-ı beşeriye: İnsanlığın kaydettiği gelişmeler, ilerlemeler.

zîr ü zeber: Altüst, karmakarışık, darmadağın.

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