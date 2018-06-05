"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

Zekât vermek, bereket sebebidir

Risale-i Nur'dan
05 Haziran 2018, Salı
(Dünden devam)

ÜÇÜNCÜ NETİCE: 

Hırs, ihlâsı kırar, amel-i uhreviyeyi zedeler. Çünkü bir ehl-i takvanın hırsı varsa, teveccüh-ü nâsı ister. Teveccüh-ü nâsı müraat eden, ihlâs-ı tammı bulamaz. Bu netice çok ehemmiyetli, çok cây-ı dikkattir.

Elhâsıl, israf, kanaatsizliği intâc eder. Kanaatsizlik ise, çalışmanın şevkini kırar, tembelliğe atar, hayatından şekva kapısını açar, mütemadiyen şekva ettirir. (HÂŞİYE-1) Hem ihlâsı kırar, riya kapısını açar. Hem izzetini kırar, dilencilik yolunu gösterir.

İktisad ise, kanaati intâc eder. “Kanaat eden aziz olur; tamahkâr (açgözlü olan) aşağılanır.” hadisin sırrıyla, kanaat, izzeti intâc eder. Hem sa’ye ve çalışmaya teşcî’ eder. Şevkini ziyadeleştirir, çalıştırır. Çünkü meselâ bir gün çalıştı. Akşamda aldığı cüz’î bir ücrete kanaat sırrıyla, ikinci gün yine çalışır. Müsrif ise kanaat etmediği için ikinci gün daha çalışmaz. Çalışsa da şevksiz çalışır.

Hem iktisaddan gelen kanaat, şükür kapısını açar, şekva kapısını kapatır. Hayatında daima şâkir olur.

Hem kanaat vasıtasıyla insanlardan istiğna etmek cihetinde, teveccühlerini aramaz. İhlâs kapısı açılır, riya kapısı kapanır.

İktisadsızlık ve israfın dehşetli zararlarını geniş bir dairede müşahede ettim. Şöyle ki: 

Ben, dokuz sene evvel mübarek bir şehre geldim. Kış münasebetiyle o şehrin menâbi-i servetini göremedim. Allah rahmet etsin, oranın müftüsü birkaç defa bana dedi: “Ahalimiz fakirdir.” Bu söz benim rikkatime dokundu. Beş altı sene sonraya kadar, daima o şehir ahalisine acıyordum.

Sekiz sene sonra yazın yine o şehre geldim. Bağlarına baktım. Merhum müftünün sözü hatırıma geldi. “Fesübhanallah” dedim. “Bu bağların mahsulâtı, şehrin hâcetinin pek fevkindedir. Bu şehir ahalisi pek çok zengin olmak lâzım gelir.” Hayret ettim. Beni aldatmayan ve hakikatlerin derkinde bir rehberim olan bir hatıra-i hakikatle anladım: İktisadsızlık ve israf yüzünden bereket kalkmış ki o kadar menâbi-i servetle beraber, o merhum müftü “Ahalimiz fakirdir” diyordu.

Evet, zekât vermek ve iktisad etmek, malda bittecrübe sebeb-i bereket olduğu gibi, israf etmekle zekât vermemek, sebeb-i ref-i bereket olduğuna hadsiz vakıat vardır.

İslâm hükemasının Eflâtun’u ve hekimlerin şeyhi ve feylesofların üstadı, dâhî-i meşhur Ebu Ali İbni Sina, yalnız tıp noktasında “Yiyin, için, fakat israf etmeyin. (A’raf Suresi: 31.)” ayetini şöyle tefsir etmiş. Demiş: [Arabî ibare] Yani “İlm-i tıbbı iki satırla topluyorum. Sözün güzelliği kısalığındadır. Yediğin vakit az ye. Yedikten sonra dört beş saat kadar daha yeme. Şifa hazımdadır. Yani, kolayca hazmedeceğin miktarı ye, nefse ve mideye en ağır ve yorucu hal, taam taam üstüne yemektir.” (HÂŞİYE-2)

HÂŞİYE-1: Evet, hangi müsrifle görüşsen, şekvalar işiteceksin. Ne kadar zengin olsa da, yine dili şekva edecektir. En fakir, fakat kanaatkâr bir adamla görüşsen, şükür işiteceksin.

HÂŞİYE-2: Yani, vücuda en muzır, dört beş saat fasıla vermeden yemek yemek veyahut telezzüz için mütenevvi yemekleri birbiri üstüne mideye doldurmaktır.

Lem’alar, 

On Dokuzuncu Lem’a, s. 258-60

LÛ­GAT­ÇE:

amel-i uhreviye: ahiretle ilgili amel.

bittecrübe: tecrübeyle.

ihlâs-ı tamm: tam ihlas.

menâbi-i servet: servet kaynakları.

müraat etmek: gözetmek.

riya: gösteriş, iki yüzlülük.

sebeb-i ref-i bereket: bereketin kalkmasına sebep.

teveccüh-ü nâs: insanların ilgi ve beğenisi.

vakıat: vakıalar, olaylar.

Okunma Sayısı: 787
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ortak değerler çarçur edilemez

    Hastalık hastalığını psikoterapi ile yenin

    DP Genel Başkanı Uysal "Millet ittifakının şemsiyesi hukuk ve adalettir"

    Sınır tanımayan siber suçların da bir sınırı var

    Küçük dünyam: Ailem

    Ekonomi tıkandı

    Hür siyaset çöktü, bedeli ağır oldu

    OHAL’de bir can daha gitti

    Netenyahu'ya Almanya'da Filistin tepkisi

    Merkel "Filistin'de iki devletli çözümden yanayız"

    Hamaney: 'İran nükleer faaliyetlerden vazgeçmeyecek'

    İnce "Ordu siyasete girmemeli"

    Bekir Bozdağ gündem hakkında açıklamalarda bulundu

    ''İdraki yetmeyenlerin sinirini bozsa da çizgimiz bu''

    Çavuşoğlu ve Pompeo görüşmesinde neler konuşuldu

    Filistinliler Cuma günü "Milyonluk Kudüs" gösterisi düzenleyecek

    Irak'lı aşiret sözcüsü: "ABD askerleri Sincar bölgesine konuşlandı"

    Türkiye’nin ekonomik hiçbir sorunu yokmuş

    Şehitler duâlarla...

    En Çok Okunanlar

    Genel

    OHAL’de bir can daha gitti
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    24 Haziran’da ne olur?
    Faruk ÇAKIR

    Çin zulmüne kim itiraz edecek?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Değişim rüzgârı
    Genel

    Ortak değerler çarçur edilemez
    Genel

    Ekonomi tıkandı
    Orhan GÜLER

    “Farkında mısınız, dindarlar iktidarında camiler boşalıyor!”
    Süleyman KÖSMENE

    Millet iradesinde önemli ölçüler
    Ahmet BATTAL

    Türk’ün Türk’ten başka dostu var mı yok mu?
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Bediüzzaman'ın mal varlığı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.