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12 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Zırhımız, Kur’ân tezgâhında yapılan takva

Risale-i Nur'dan
12 Aralık 2018, Çarşamba

İKİNCİ İŞARET

Sual: Şerr-i mahz olan şeytanların icadı ve ehl-i imana taslitleri ve onların yüzünden çok insanlar küfre girip Cehenneme girmeleri, gayet müthiş ve çirkin görünüyor. Acaba Cemîl-i Alelıtlak ve Rahîm-i Mutlak ve Rahman-ı Bilhakkın rahmet ve cemali, bu hadsiz çirkinliğin ve dehşetli musîbetin husûlüne nasıl müsaade ediyor ve nasıl cevaz gösteriyor? Şu meseleyi çoklar sormuşlar ve çokların hatırına geliyor.

Elcevap: Şeytanın vücudunda cüz’î şerlerle beraber birçok makàsıd-ı hayriye-i külliye ve kemalât-ı insaniye vardır. Evet, bir çekirdekten koca bir ağaca kadar ne kadar mertebeler var; mahiyet-i insaniyedeki istidadda dahi ondan daha ziyade meratib var. Belki zerreden şemse kadar dereceleri var. Bu istidadatın inkişafatı, elbette bir hareket ister, bir muamele iktiza eder. Ve o muameledeki terakki zembereğinin hareketi, mücahede ile olur. O mücahede ise, şeytanların ve muzır şeylerin vücuduyla olur. Yoksa, melâikeler gibi, insanların da makamı sabit kalırdı. O halde insan nev’inde binler envâ’ hükmünde sınıflar bulunmayacak... Bir şerr-i cüz’î gelmemek için bin hayrı terk etmek, hikmet ve adalete münafidir.

Çendan, şeytan yüzünden ekser insanlar dalâlete giderler. Fakat ehemmiyet ve kıymet, ekseriyetle keyfiyete bakar; kemiyete az bakar veya bakmaz. Nasıl ki, bin ve on çekirdeği bulunan bir zat, o çekirdekleri toprak altında bir muamele-i kimyeviyeye mazhar etse, ondan on tanesi ağaç olmuş, bini bozulmuş. O on ağaç olmuş çekirdeklerin o adama verdiği menfaat, elbette, bin bozulmuş çekirdeğin verdiği zararı hiçe indirir. Öyle de, nefis ve şeytanlara karşı mücahede ile, yıldızlar gibi nev-i insanı şereflendiren ve tenvir eden on insan-ı kâmil yüzünden o nev’e gelen menfaat ve şeref ve kıymet, elbette, haşarat nev’inden sayılacak derecede süflî ehl-i dalâletin küfre girmesiyle insan nev’ine vereceği zararı hiçe indirip göze göstermediği için, rahmet ve hikmet ve adalet-i İlâhiye, şeytanın vücuduna müsaade edip tasallutlarına meydan vermiş.

Ey ehl-i iman! Bu müthiş düşmanlarınıza karşı zırhınız, Kur’ân tezgâhında yapılan takvadır. Ve siperiniz, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın Sünnet-i Seniyyesidir. Ve silâhınız, istiaze ve istiğfar ve hıfz-ı İlâhiyeye ilticadır.

Lem’alar, On Üçüncü Lem’a, s. 153

LÛ­GAT­ÇE:

Cemîl-i Alelıtlak: Kusursuz güzellik sahibi olan Allah.

çendan: Gerçi.

dalâlet: Hak yoldan sapma; dinsizlik.

envâ’: Türler, cinsler.

husûl: Meydana gelme.

inkişafat: Açılmalar, gelişmeler.

istiaze: Şeytandan Allah’a sığınma.

kemalât-ı insaniye: İnsana ait mükemmellikler.

kemiyet: Sayıca çokluk, nicelik.

keyfiyet: Nitelik, nasıllık, kalite.

makàsıd-ı hayriye-i külliye: Büyük hayırlı maksatlar, gayeler.

meratib: Mertebeler.

münafi: Zıt, aykırı, ters.

şerr-i cüz’î: Küçük bir kötülük, az ve sınırlı kötülük.

şerr-i mahz: Tamamıyla şer ve kötü, iyi tarafı hiç olmayan.

takva: Allah korkusuyla günahlardan sakınma.

taslit: Musallat edilme.

tenvir etmek: Nurlandırmak, aydınlatmak.

terakkî: Yükselme, gelişme.

zemberek: Hareketi sağlayan güç kaynağı.

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