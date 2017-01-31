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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

Amerika’nın yerlileri sularını temiz tutmak için savaşıyor

Robert MİRANDA
31 Ocak 2017, Salı
Su, hayattır. Amerika’daki yerli kabilelerin bir araya gelip koruma altındaki Standing Rock Sioux bölgesinden geçirilmek istenen Dakota Access boru hattına karşı mücadele edip tehdit altındaki sularını kurtarmaya çalışmalarının en temel sebebi de bu.

Kabile liderleri, Dakota Access boru hattıyla ilgili Standing Rock bölgesi sakinleriyle yeteri kadar istişare edilmemesinden yakınıyor. Kabileler bahsi geçen boru hattının Missouri Nehri’nden gelen suyu kesmesinden ve kirletmesinden endişeleniyor. 

Standing Rock Sioux bölgesinde yaşayan halk ve bu direnişe destek vermek isteyenler, tartışmalı projenin son bulması için Missouri Nehri’nin kenarındaki alanlarda aylarca kamp kurdu. Yüzlerce protestocu veya anılmak istedikleri şekilde “su koruyucuları” eylemlerin başlamasıyla birlikte gözaltına alındı, çoğu başkasının arsasına izinsiz girme suçundan cezalandırıldı. Ancak bu protestocular hiç kimsenin arsasına izinsiz girmediklerini söylediler. Aksine, atalarının Birleşik Devletler hükümetiyle yaptığı anlaşmanın ihlâl edilmesinden sebep bu olayda mağdur olan taraf protestoculardı.

Ülke gündemini meşgul eden Dakota Acess boru hattı günde 570 bin varil petrol nakledecek şekilde tasarlandı. 1886 kilometre uzunluğundaki hat Kuzey Dakota bölgesinden Illinois’teki bir nakliye noktasına ham petrol taşıyacak. Projenin henüz tamamlanmamış bir bölümü, Standing Rock Sioux  koruma bölgesinden 800 metre uzaklıktaki Lake Ohae isimli bir baraj gölünün altından geçecek.

Öngörülen bu rota, 1851’de imzalanan Fort Laramie anlaşmasıyla Sioux kabilesine verilen toprakları da kapsıyor. Bahsi geçen tarihî anlaşmayla birlikte Sioux kabilesi toplam beş eyaletin bazı bölümlerini elinde tutacaktı, ancak kabile Missouri Nehri’nin doğusunda kalan toprakları ABD hükümetine devretme kararı aldı. Buna karşılık para, tarımsal yardım ve yabancılar tarafından Sioux bölgesine girişte katı engellemeler yapılacağına dair teminat alındı. Ancak bu anlaşma da pek uzun sürmedi.

Petrol şirketinin uyguladığı baskı sonucu Standing Rock Sioux kabilesi, ABD hükümetinin ekonomik ve siyasî yaptırımlarıyla yüzleşmek zorunda kaldı. Aylar süren protestoların ardından Sioux kabilesi mensupları, mahalli kanun güçlerinin kendilerine Güney eyaletlerindeki ilk Afrikan-Amerikalılar gibi muamele ettiklerinin farkına vardı: Biber gazı, plastik mermi ve TOMA’larla.

27 Ekim 2016 tarihinde 200 kadar polis, ABD askeriyle işbirliğine giderek boru hattını engellemek için dışarıda kamp kuran protestoculara sert müdahale etti. Başkasının arazisini izinsiz işgal etmek, isyan çıkarmak ve yangına yol açmakla suçlanan 140’tan fazla gösterici gözaltına alındı. Son suçlama bazı protestocuların arabaları devirerek yakmasından dolayı protestoculara yöneltildi.

Kuzey Dakota eyaletindeki Amerikan yerlileri, bir kez daha kendi kutsal toprakları ve kültürleri için mücadele ediyor. Şirket yetkilileri ve mahalli hükümet tarafından Sioux kabilesine bugün yapılanlar, bundan 100 yıl önce Amerikan yerlilerinin maruz kaldığı baskıcı ve yıkıcı politikalardan hiç farklı değil.

Yeni başkan seçilen Donald Trump, tartışmalara yol açan bu boru hattını onaylamayı düşünüyor. Bunun gerçekleşmesi, Amerikan hükümetlerinin Birleşik Devletler’de yıllardır yaşayan ilk halk olan Amerikan yerlilerinin haklarını tanımakla başarısız olduğunun bir delili daha olacak. 

Dakota Access boru hattı daha çok insanların kendi hayatlarını etkileyecek kararları alma noktasında gereken güce sahip olup olmamasıyla ilgili. Standing Rock bölgesinde yaşayanların hayatı temiz suya bağlı. Kuzey Dakota eyaletinde yaşayan Amerikan yerlileri, halkın büyük petrol şirketlerinin çıkarlarına ve bunların Amerikan hükümetlerindeki işbirlikçilerine karşı ne kadar güçlü olabileceklerini sınıyorlar. Sularını temiz ve güvenli bir şekilde tutmak için mücadele ediyorlar. 

Tercüme: Mücahit Çakır 

mcakir@yeniasya.com.tr

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