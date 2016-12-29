Amerikan şehri Flint’in suyunu kim zehirledi?

Büyük Amerikan korkularından bir tanesi de teröristlerin veya kocaman sakallı Müslümanların veya sahte Suriye pasaportlu cübbeli adamların bizim suyumuzu zehirleyerek milyonları katledeceği yönündedir. Bu korku kısmen gerçekleşti: Amerika’daki önemli bir şehrin su kaynağı zehirlendi, ancak IŞİD tarafından falan değil. Bu sefer suçlu Amerikan hükümetinin işçileri.

Bu Amerika’da bazı şeylerin nasıl döndüğüyle ilgili bir örnek. Hemen burnumuzun dibinde ciddî bir problem yatarken politikacılarımız Suriyeli mültecilerin ülkemize girmesini engelleyecek acele bir girişimde bulunup insanları ölümüne korkutuyorlar.

Michigan eyaletinin Flint şehrindeki çeşme suyu, test sonuçlarınında defalarca söylediği gibi çok kötü, zehirli ve çok tehlikeli. Okullardaki muslukların kullanımı kapatıldı. Musluklardan su içilmiyor, duş alınmıyor. Tırlarla şişe suyu sevk edilmeye başlandı, ancak zarar hâlâ büyük çapta.

Hatırladığım kadarıyla 2014’te yüzlerce çocuğun hastalıklı büyümesi, berbat kurdeşen hastalıkları ve içme suyunun berbat kokması gibi şikâyetler yetkililer tarafından görmezden gelinmişti. İnsanlar saç dökülmelerinden ve ruh sağlıklarının etkilenmesinden şikâyet ediyorlardı. Suyun rengi çoğunlukla pas rengindeydi. General Motors da dahil olmak üzere bir çok fabrika makinelerine zarar verdiğinden dolayı Flint’in suyunu kullanmayı bıraktı. Çocuklar üzerinde yapılan testlerin sonuçlarında çocukların vücutlarındaki kurşun elementinin ikiye hatta üçe katlandığı ortaya çıktı.

Problemi çözmek için eyalet, su kaynaklarına boruların çürüyüp aşınmasına sebep olan kloru ciddî miktarda pompaladı. Aslında kurşun oranı çok daha fazla yükseldi. Bunu düzeltmek için klor seviyesini normalin altına indirdiler. Bu da korkunç bakterilerin artmasına sebep oldu.

Ağırlıklı olarak beyazlardan oluşan eyalet yönetimi bu probleme zamanında tedbir alma konusunda başarısız oldu demek yetersiz olacaktır. Yaklaşık 100 bin siyahînin yaşadığı Flint, bir seneyi aşkın süredir kendi haline bırakılmış durumda.

Zor işlerin üstesinden gelmesiyle tanınan Cumhuriyetçi Vali Rick Snyder, su kaynağı problemine 2014’te ve 2015’te acil bir durummuş gibi davranmadı. Bunun yerine Ocak 2016’da dünyanın bütün gözleri onun üzerindeyken ve azımsanamayacak oranda zarar görülmüşken, zaten acil bir durum haline gelen bu olayı nihayet eyaletin ciddî bir problemi olarak beyan etti. Kurşun, insan beynine dönüşü olmayacak bir şekilde hasar veriyor.

E-postalar ve belgeler gösteriyor ki eyalet yetkilileri durumu 2015 yazının başından beri tam bir kriz olarak görüyorlarmış. Vali Snyder’ın personel müdürü Dennis Mochore, sağlık departmanına resmî yazı göndermiş: “Flint’teki su problemi beni hüsrana uğrattı.” Yazının devamında Mochore, “İnsanların olumlu bir düşüncesi kaldığına hiç inanmıyorum. Şimdi kurşun seviyesiyle ilgili aldıkları test sonuçlarına endişeleniyorlar. Halkımız korkuyor ve sağlık problemlerinden endişeliler” diyor.

Şimdi birden çok devlet sağlık çalışanı utanarak istifa etti. Bunlar yeterli değil. Burada karşılaştığımız durum berbat bir yarış, sınıf, politika ve kamu sağlığı çarpışması.

Vali Snyder’ın kararlarıyla ve onun yönetiminin 2014’ten şimdiye kadar hiç başarısız olmadıkları yorumunu yapıyorlar. Sağlık uzmanlarının söylediğine göre bu ihmal yüzünden artık bir çok çocuk ciddî sağlık problemleri yaşayıp zihinsel ve davranışsal problemlerle de karşı karşıya kalacak.

Burada anlatmak istediğim şu: Eğer Flint’in çocuklarına zarar veren, takım elbise içindeki Amerikalılar yerine sahte Suriye pasaportuyla gelen Müslüman bir mülteci olsaydı, Amerikan hükümeti, Birleşik Devletler’de yaşayan bütün Müslümanları hapse koyardı!

Çeviri: Mustafa Sait Önal