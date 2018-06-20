Saadet Partisi Batman 1. Sıra Milletvekili Adayı Faris Özdemir, “Barış ve huzurun yeniden inşası için çalışacağız” dedi.

Saadet Partisi Batman 1. Sıra Milletvekili Adayı, Batman’ın tanınmış simalarından Faris Özdemir ile adaylık sürecini ve projelerini konuştuk. Siyasete kısa bir süre ara verdikten sonra bölge halkının isteği üzerine tekrar aday olan Özdemir, Batman ve bölge için planladığı projelerini anlattı.

Neden Millet İttifakı?

Kuvvetler ayrılığı prensibinin mecliste sür’atle harekete geçirmek için, yürütme Cumhurbaşkanı yetkilerini kullansın, Meclis Cumhurbaşkanı’nı denetlesin diye, adalet yürütmenin etkisinde kalmasın, yeniden başkanlık sistemi mi, parlamenter sistem mi tartışılsın diye, yürütmede istikrar, temsilde adalet için ve verilen hiçbir oyun boşa gitmemesi adına yüzde 10’luk baraj sisteminin kaldırılması için millet ittifakı…

Temmuz 2016’dan bu yana devam eden OHAL sürecindeki uygulamalar ciddî mağduriyetlere yol açıyor. Yaşanan hak ihlâlleri var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Anılan tarihten bu yana siyasal iktidarın yerleştirmeye çalıştığı kalıcı OHAL’e karşı çıkmak gerekir. Milyonlarca yurttaşın olumsuz etkilendiği bu süreçte, yüz binlerce kamu emekçisi KHK’lar ile ihraç edildi. Binlerce STK ve medya kuruluşu kapatıldı. İşsizlik ve enflasyon çift haneli oldu. Döviz kuru ve faizler yükseldi. Emeğe yönelik saldırılar arttı. Grevler bile OHAL bahanesiyle yasaklandı. Ülkede şiddet yoksulluk ve her türlü eşitsizlik oluşturuldu. Bu bağlamda OHAL’i doğru bulmuyoruz, 24 Hazirandan sonra öncelikli işlerimizden biri OHAL’i kaldırıp mağduriyete uğrayanların haksızlıklarını gidermeye çalışacağız. OHAL’i, ‘olağan hale’ getireceğiz.

Türkiye’nin şu anda içerisinde bulunduğu ekonomik durumu ve iktidarın izlediği dış politikayı değerlendirir misiniz ?

Diplomatik sınırları sıfırlayan politik bir çizginin izlenmesi, sürekli yalanlamak zorunda kalınan bir dış politika. Uluslar arası alanda diplomatik ilişkiler zayıf ve sorunlu olan bir devlet. Etkinlik alanı ve inisiyatifi hızla düşen stratejik çıkarlarını belirlemede önemli bir güç kaybına uğrayan, hatalar zinciri, mevcut iktidarın sorunlu dış politikasını gözler önüne sermektedir. Türkiye’nin dış politikasının çöküşünün satırbaşlarını ve sonuçlarını, birkaç alt başlıkta değerlendirmek mümkün. Suriye merkezli savaşta Ortadoğu yenilgisi; AKP merkezli devlet, küresel dünya kapitalist sistemin kendisine biçtiği rolü oynayamadı ve tersine Ortadoğu’da kendi başına güç olmak istedi.

AKP iktidarı, bölgesel kaos üretmeye yöneldi

Stratejik hayallere dalan AKP iktidarı, bölgesel kaos üretmeye yöneldi, çözümsüzlüğü esas alan, kaostan beslenen, istikrarsızlığı teşvik eden devlet, bölgesel dengeleri yeniden dizayn eden Rusya ve ABD’nin belirlediği ve uygulamaya koydukları stratejik ilişkilerin dışına düştü. Bugün Suriye üzerinde yürüyen güç dengelerinde ABD-Rusya merkezli ilişkileri belirleyici olurken, bölgesel yedek güçler ise İran ve nispeten S. Arabistan olarak ön plana çıktı. Erdoğan merkezli AKP iktidarı bütünüyle sürecin dışına düştü. Suriye’nin iç politik dengelerinde ise Esad kalıcılaştı ve artan gücün etkisiyle süreci belirleyen bir konuma geldi.

Güçlü bir ekonomi için ‘#değiştir’ diyoruz

Ekonomik duruma gelecek olursak kısa ve net tabirle esnafın arasına karıştığınız vakit rakamlara bakmadan bile durumun ağırlığını anlayabilirsiniz. Döviz kurlarındaki artış, mazot, benzin, her gün daha çok artan enflasyon, hayat pahalılığı ve üretime katkı sunulamaması. Kısaca kan kaybeden bir ekonomi, güçlü bir ekonomi için ‘#değiştir’ diyoruz.

Bazı bölgelerde uygulanacak sandık taşıma faaliyetleri sizi endişelendiriyor mu?

Siyasî sonuçları olumsuz etkileyebilecek bir durumdur. Gerekli güvenlik önlemleri alınıp yerinde sayım yapılmalıydı ve devletin bu önlemi alabilecek gücü olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz.

Seçimlere sayılı günler kala seçmenlere vermek istediğiniz bir mesaj var mıdır ?

Bir yere ulaşmanın ilk adımı, olduğumuz yerde kalmayacağımızı karar vermektir. Bizi biz yapan yol ayrımına geldiğimizde yaptığımız seçimlerdir. Sağduyulu halkımız en doğru kararı verecektir. Ülkemiz için geleceğimiz için en iyi şekilde temsiliyet için adil bir düzen, kaliteli bir hayat için saadetimiz için değiştirecektir.

Sayın Özdemir Yeni Asya Gazetesi için ne düşünüyorsunuz?

Yeni Asya Gazetesi’ni tanıdığım günden beri daima hakkı savunan, adaletsizliğe karşı direnen, daima bildiği doğruların arkasında dik duran bir gazetedir. Yayın politikasını takdir ediyorum. Efkârımızı kamuoyuyla paylaşmaya vesile olan Yeni Asya Gazetesi temsilcilerine teşekkür ederim.

Faris Özdemir kimdir?

“1955 yılında Batman’da doğdu. Batman’da okudu. Genç yaşta ticaret hayatına başladı. 1990’lı yıllarda, siyasete atıldı. Petrol Ofisi Bayii İşletmeciliği, serbest müteahhitlik, Petrol Ürünleri İş Verenler Sendikası Yönetim Kurulu Üyeliği, Batman Petrol Üniversitesi Vakfı Fahri Başkanlığı görevlerini yaptı. 20. ve 21. Dönem Batman Milletvekili olarak meclise girdi. Siyasete ara veren Özdemir, 24 Haziran’da yapılacak seçim için kamuoyundan gelen talep ve istekler üzerine tekrar aday oldu. Özdemir, evli ve 6 çocuk babası.”

RÖPORTAJ: RÜSTEM GARZANLI

rustem.garzanli@hotmail.com