Bediüzzaman: Benim romanım yazılacak

Öncelikle “Bediüzzaman’ın hayatını ve Risale-i Nur Hareketini romanlaştırma” fikri nasıl doğdu?

Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatını romanlaştırmak onu tanıyan her yazarın hayalidir. Benim de öyle bir hedefim vardı. Nur câmiası Bediüzzaman’ı gençlere tanıtmak ve edebiyat, san’at dünyasına mâl etmek için onun hayatını roman tarzında yazdırmak istiyordu. Bu maksatla câmia içinden ve dışından bazı yazarlara teklifler götürülerek denendiyse de maksat hâsıl olmamıştı.

O yıllarda mesele Nur Cemaatinin Umûmî Şûrâsında da görüşülmüş. Ben o zamana kadar hikâye, tiyatro, deneme, biyografi, araştırma, tarih türlerinde pek çok eser verip iki de roman yazmıştım. Heyet mezkûr çalışmaları nazara alarak bu hususta benim de bir çalışma yapmamı kararlaştırmış. Meşveret kararı bana Yeni Asya tarafından tebliğ edildi. Ben de maaliftihar kabul ettim ve çalışmaya başladım.

Bu maksatla, önce Üstadın doğup büyüdüğü ve ilk hayatının geçtiği Şark vilayetlerini gezdim. Onun hakkında yazılan eserleri okudum; akrabalarının, talebelerinin onunla ilgili hatıralarını dinleyip kaynak mahiyetinde malûmat topladım. Ondan sonra yazma safhası başladı. Neticede her eser üzerinde iki sene çalıştım ve on senede beş ciltlik Bediüzzaman Beşlemesi roman serisi teşekkül etti.

Hatıralarda Üstadın “Benim Romanım yazılacak” dediğini duyuyor ve bazı talebeleri tarafından Bediüzzaman Beşlemesi için “Üstadın romanı işte budur” diye teyid görmüş olduğunu işitiyoruz. Bunun aslı nedir?

Hâlâ hayatta olan bazı “son şahitlerin” hatıralarında dile getirilen hadise şöyle: Üstad Hazretleri hayattayken, 1950’li yıllarda Ankara Hukuk Fakültesi’nde okuyan Gültekin Sarıgül, Üstad hakkında bir yazı çalışması yapmış. Üstadı ziyaret ettiklerinde de Üstada eserini takdim etmek istemiş ve Bayram Yüksel Ağabeye söylemiş.

Bayram Ağabey muhtemelen çalışmayı ana hatlarıyla gözden geçirdikten sonra Üstada anlatmış. Üstad Hazretleri de Gültekin Beye söylenmek üzere “Bunu isterlerse Ankara’da cemaat kararıyla neşredebilirler, ama şimdilik buna ihtiyaç yok. İleride benim romanım yazılacak” demiş.

“Benim romanım yazılacak” tabirini, o sırada Üstadın yanında bulunan, imam hatip lisesinde talebe olan Zekeriya Kitapçı duymuş. Kendisi de Üstadın hayatı ve Risâle-i Nur hakkında eserler yazdığından olsa gerek ‘Acaba Üstadın romanını kim yazacak?’ diye merak edermiş.

Bediüzzaman Beşlemesi’nin ilk romanı olan Zamanın Sesi adlı eser gazetede yayınlanıp kitap olarak çıktığında kendisi ile Gazetede, Kutlular Ağabeyin odasında karşılaştık. Önceden meseleden bahsetmiş olmalı ki Kutlular Ağabey ona ‘İşte merak ettiğin adam bu’ dedi. Zekeriya Bey mezkûr hatırasını anlattı. “Üstad ‘Benim romanım yazılacak’ demişti. Onun yazılacağını söylediği eserin bu roman serisi olduğunu tahmin ediyorum” diye takdirlerini ifade etti.

Tokat eşrafından Ahmed Kara Bey, Zekeriya Beyle umre ziyareti sırasında Mekke Nur medresesinde karşılaşınca sohbet sırasında mezkûr hatırayı anlatarak doğru olup olmadığını sormuş. O da ‘Aynen anlattığınız gibi oldu’ diyerek hatırayı teyid edercesine cevap vermiş. Hatıranın kendisi ile ilgili kısmının, Gültekin Beyin Son Şahitler’deki hatıralarında nakledilmesi de nazara alındığında Üstad Hazretleri’nin ‘Benim romanım yazılacak’ ifadesi birkaç şahit tarafından teyid edilmiş olur.

Ayrıca, Bediüzzaman Hazretlerinin hayatının çeşitli safhalarını muhtevî İhtiyarlar Risâlesi’nin On Beşinci Rica’sının başında geçen “On Beşinci Ricâ, ileride bir Nurcu tarafından İhtiyarlar Lem’asının tekmiline, telifine me’haz olmak üzere yazıldı” şeklindeki hâşiye, kanaatimce Üstadın hayatı üzerine çalışma yapmayı teşvik ve yazılacak eserlere verilmiş bir cevazdır.

Bu ve benzeri imalar, işaretler, beşaretler nazara alındığında on eserden müteşekkil mezkûr roman serilerinin yazılmasının zarurî olduğu görülür. Hattâ bunlarla iktifa edilmemeli, Bediüzzaman’ın hayatı, her on senede bir o zamanın şartlarına, cemiyetteki siyasî, içtimaî, iktisadî gelişmelere, yeni nesillerin bediî zevklerine, edebî telâkkilerine göre farklı yazarlar tarafından tekrar tekrar yazılmalıdır.

Başlamak bana nasip oldu, devamını sizler getirirsiniz inşaallah.

Buradan hareketle, geçtiğimiz günlerde 8. baskısı yapılan Bediüzzaman Beşlemesi’nin ilk cildi Zamanın Sesi’ni sormak istiyorum. ilk olarak 1991 yılında okuyucuyla buluşan bu eseri, kapsamlı bir gözden geçirme ve ilâvelerle genişlettiniz. Böyle bir çalışmaya neden ihtiyaç duyuldu?

Şurası muhakkak: Şayet Zamanın Sesi’ni bu gün yazsam, yine aynısını yazardım. Yani roman ilk yazıldığı zaman da yazılması gerektiği gibi yazılmış. Birkaç baskı hatasını düzeltmek maksadıyla eseri gözden geçirirken, takriben aradan geçen otuz sene içinde yeni ortaya çıkan bilgileri ekleyip kolay okunması için bazı izahları konuşmaya çevirince sözünü ettiğiniz genişleme meydana geldi.

Ya Nur Hareketi Serisi?

Bana o seriyi yazma hususunda herhangi bir teklif gelmedi. Beşleme’yi yazınca gördüm ki, kıyamete kadar devam edecek olan Nur Hareketinin hizmet seyrini de yazmak gerekiyor. Bir süre bunu bir başka yazar arkadaşın yazmasını bekledim. Hatta bazılarına teklif ettim. Onlardan bir hareket görmeyince, Beşleme’nin son kitabı olan Muhabbet Fedaileri’nin de tecrübesiyle Nur Hareketinin tarihî seyrini ve geleceğini roman tarzında yazmaya karar verdim.

Bu hususta gerekli çalışmaları yapıp, kaynakları araştırarak malzemeyi topladım. Beşleme’nin üslûbundan farklı olarak hadiseleri, bazı edebiyat tarihçileri tarafından ‘Ben romanı’ diye de adlandırılan birinci şahıs üzerine bina ettim. Çalışma tamamen hakikate dayansa da tür itibariyle roman olduğu için hadiselerin akışının arasına hayâlî bir maceranın da eklenmesi gerekiyordu. Onu da seri boyunca arada bir karşılaşılacak olan ‘Mahzun yüz’ karakteri ile gerçekleştirdim.

Nur Hareketi Serisi’nin ilk üç eseri olan Serencam, Menhus Ruh ve Aynanın Arka Yüzü’nde Nur Hareketi içinde yaşanan şahsî-cemaatî, acı-tatlı, dahilî-haricî, içtimaî-siyasî hadiseleri işledim. Serinin son iki romanı olan Allah Bize Yeter ve Tâ Kıyamete Kadar’da ise, Risâle-i Nur hizmetinin şahs-ı mânevîsinin teşekkülü ve İttihad-ı İslâmın gerçekleşmesi hususundaki şahsî mülâhazalar, içtimaî-siyasî tenkitler ve teklifler var. İnşaallah hepsi gerçekleşir, asırlardır devam eden İttihad-ı İslâm hasreti biter, İslâm’ın Fecr-i Sâdıkı söker ve İslâmiyet mânen ve sevgi, saygı cihetiyle de olsa cihana hükmeder.

