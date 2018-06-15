Bu seçim sürprizlerle dolu olacak

İyi Parti Milletvekili Adayı Bedri Yaşar, “Bu seçim sürprizlerle doludur. Milletimiz İYİ Partiye gerekli desteği verecektir” dedi.

l İYİ Parti’nin kuruluş serencamını anlatabilir misiniz?

İYİ Parti Meral Akşener Hanımefendi’nin önderliğinde kurulmuş bir cesurlar hareketidir. Bunalmış ve daralmış insanların, ekonomik sıkıntılar yaşayan esnafın ve memurun, sürekli eğitim sisteminin değişmesiyle kafası karışan gençlerin umudu olarak yola çıkmıştır. Temel gayesi adalet, hukuk ve demokrasi olan bir inanç hareketidir. Milletin taleplerini ve ihtiyaçlarını değerlendirmiş gerek ekonomik, gerek sağlık, gerek hukuk, gerek adalet, gerek eğitim alanında uzman çalışmalar sonucunda mükemmel bir seçim beyannamesi ortaya koymuştur. Milletimize nefes aldıracak bir siyasî partidir.

l İYİ Parti’nin dahil olduğu Millet İttifakı ile ilgili değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?

Millet İttifakı toplumun bütün alanlarında meydana gelen bir bunalımın tezahürü sonucu meydana gelmiştir. CHP, İYİ, DP VE SP’den oluşan bu ittifak ‘Yeter söz Milletindir’ diyecektir inşallah. Bu ittifak içerisinde yer alan Demokrat Parti bizim için ayrı bir öneme sahiptir. Demokrat Parti İYİ Parti saflarında seçime girmeyi kabul etmiş ve bize güç katmıştır. Demokrat Parti köklü ve eskimez, güçlü ve idealist insanların bulunduğu bir partidir. Ben de demokrat bir gelenekten geliyorum.

l Türkiye için bu seçimler ne ifade ediyor?

Ülkemiz bir çok seçim gördü. Fakat bu seçim diğerlerine nazaran çok daha büyük bir anlam ifade ediyor. Ülkemiz için hem dönüm noktası, hem de büyük bir fırsat. Vatandaşlarımız her Türkiye’de hem de milletvekili adayı olduğum Samsun’da baskıya, haksızlık ve hukuksuzluklara, ekonomik istikrarsızlıklara, eğitimdeki yanlışlıklara dur diyecektir. Dip dalgası gelmektedir. Bu seçim sürprizlerle doludur. Milletimiz İYİ Partiye gerekli desteği verecektir. Bundan en ufak bir şüphemiz yoktur.

l Yeni Asya’nın Millet İttifakı’nı bununla birlikte Demokrat Parti’nin içinde bulunduğu İYİ Parti’yi destekleme kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yeni Asya’yı da takip ediyoruz. Yeni Asya da İYİ Parti gibi cesurlar hareketidir. Bu noktada tarihe geçecektir. Yeni Asya Camiasını verdiği desteklerden dolayı kutluyor, istikametten ayrılmamasını diliyorum.

l Bedri Yaşar kimdir?

12 Şubat 1963 - Gümüşhane doğumlu. Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği mezunu. Eski MHP Gümüşhane Milletvekili. Şu an İyi Parti 27. Dönem Samsun 1. Sıra Milletvekili Adayı. Demokrat bir gelenekten gelen Yaşar, Ankara/Keçiörende 1994 yılında DYP Belediye Başkanı Adayı olmuştu.

Röportaj: Serkan Dağlı