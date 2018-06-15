"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Bu seçim sürprizlerle dolu olacak

15 Haziran 2018, Cuma 01:09
İyi Parti Milletvekili Adayı Bedri Yaşar, “Bu seçim sürprizlerle doludur. Milletimiz İYİ Partiye gerekli desteği verecektir” dedi.

l İYİ Parti’nin kuruluş serencamını anlatabilir misiniz?

İYİ Parti Meral Akşener Hanımefendi’nin önderliğinde kurulmuş bir cesurlar hareketidir. Bunalmış ve daralmış insanların, ekonomik sıkıntılar yaşayan esnafın ve memurun, sürekli eğitim sisteminin değişmesiyle kafası karışan gençlerin umudu olarak yola çıkmıştır. Temel gayesi adalet, hukuk ve demokrasi olan bir inanç hareketidir. Milletin taleplerini ve ihtiyaçlarını değerlendirmiş gerek ekonomik, gerek sağlık, gerek hukuk, gerek adalet, gerek eğitim alanında uzman çalışmalar sonucunda mükemmel bir seçim beyannamesi ortaya koymuştur. Milletimize nefes aldıracak bir siyasî partidir.

l İYİ Parti’nin dahil olduğu Millet İttifakı ile ilgili değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?

Millet İttifakı toplumun bütün alanlarında meydana gelen bir bunalımın tezahürü sonucu meydana gelmiştir. CHP, İYİ, DP VE SP’den oluşan bu ittifak ‘Yeter söz Milletindir’ diyecektir inşallah. Bu ittifak içerisinde yer alan Demokrat Parti bizim için ayrı bir öneme sahiptir. Demokrat Parti İYİ Parti saflarında seçime girmeyi kabul etmiş ve bize güç katmıştır. Demokrat Parti köklü ve eskimez, güçlü ve idealist insanların bulunduğu bir partidir. Ben de demokrat bir gelenekten geliyorum. 

l Türkiye için bu seçimler ne ifade ediyor?

Ülkemiz bir çok seçim gördü. Fakat bu seçim diğerlerine nazaran çok daha büyük bir anlam ifade ediyor. Ülkemiz için hem dönüm noktası, hem de büyük bir fırsat. Vatandaşlarımız her Türkiye’de hem de milletvekili adayı olduğum Samsun’da baskıya, haksızlık ve hukuksuzluklara, ekonomik istikrarsızlıklara, eğitimdeki yanlışlıklara dur diyecektir. Dip dalgası gelmektedir. Bu seçim sürprizlerle doludur. Milletimiz İYİ Partiye gerekli desteği verecektir. Bundan en ufak bir şüphemiz yoktur.

l Yeni Asya’nın Millet İttifakı’nı bununla birlikte Demokrat Parti’nin içinde bulunduğu İYİ Parti’yi destekleme kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yeni Asya’yı da takip ediyoruz. Yeni Asya da İYİ Parti gibi cesurlar hareketidir. Bu noktada tarihe geçecektir. Yeni Asya Camiasını verdiği desteklerden dolayı kutluyor, istikametten ayrılmamasını diliyorum.

l Bedri Yaşar kimdir?

12 Şubat 1963 - Gümüşhane doğumlu. Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği mezunu. Eski MHP Gümüşhane Milletvekili. Şu an İyi Parti 27. Dönem Samsun 1. Sıra Milletvekili Adayı. Demokrat bir gelenekten gelen Yaşar, Ankara/Keçiörende 1994 yılında DYP Belediye Başkanı Adayı olmuştu.

Röportaj: Serkan Dağlı

Etiketler: seçim, 24 haziran, millet ittifakı, iyi parti, bedri yaşar, sekan dağlı, demokrat parti
Okunma Sayısı: 502
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Siyaset Bayramı gölgelemesin

    Mesaj yetmez bayramlaşın

    Bu seçim sürprizlerle dolu olacak

    Son şahitlerden Hüseyin Biçer duâlarla ebediyete uğurlandı

    Türkiye’nin bu ittifaka ihtiyacı vardı

    DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: Demokrasiyi güçlendireceğiz

    Memurlar bayrama buruk giriyor

    SSM'den 'F35' açıklaması: 'Yorumlar gerçeği yansıtmıyor'

    Dikkat: 'Krizi vatandaş sonbaharda hissedecek'

    Erdoğan: İş çantada keklik değil

    Suruç'taki saldırıya ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

    AP'den Myanmar'a: Arakanlı Müslümanlara yönelik etnik temizliği durdur

    Trump Vakfı'na, Trump'ın kendisi ve çocuklarına dava açıldı

    Dünya Kupası başladı: Rusya, Suudi Arabistan'ı 5-0 mağlup etti

    Diyanet verilerine göre Bayram namazı saatleri...

    Bakan Demircan: Uçak ambulans gönderildi; yaralılar var, ilk müdahaleler yapıldı

    'Milyonlarca insan adalet bekliyor'

    Bütün baskı ve engellemelere rağmen... Ramazan'da milyonlar ziyaret etti

    Putin, Trump-Kim zirvesini değerlendirdi

    Şimdi de oruç yasağı tartışması!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bayramınız mübarek olsun
    Genel

    Türkiye’nin bu ittifaka ihtiyacı vardı
    Genel

    Bu seçim sürprizlerle dolu olacak
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tekelleşme olsaydı...
    İbrahim ERSOYLU

    Dindar demokratlar ve demokrat olamayan dindarlar
    Süleyman KÖSMENE

    Rahmetin ve Cennetin bayramı
    Cevher İLHAN

    “İmhâ” ile terör bataklığı kurumuyor
    Genel

    Son şahitlerden Hüseyin Biçer duâlarla ebediyete uğurlandı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Bayramda kalpler ittihad ediyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.