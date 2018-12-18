Gençler, Risale-i Nur’u bol bol okusunlar

15 Aralık 2018 tarihinde vefat eden Necati Görücü Ağabey ağustos ayında gazetemize röportaj vermişti. Necati Ağabey gençlere Risale-i Nur’u bol bol okumalarını tavsiye etmişti.

15 Aralık 2018 tarihinde vefat eden Necati Görücü Ağabey ile daha önce yapılan ve 5 Ağustos 2018’de Yeni Asya’da yayınlanan sohbeti, rahmete vesile olması sebebiyle yeniden neşrediyoruz:

İzmir Pınarbaşı beldesinden Necati Görücü Ağabey’le görüştük. Risale-i Nurlar’ı nasıl tanıdığını ve hayatında ne gibi değişikliklere vesile olduğunu anlatarak gençlerin Risale-i Nur’u bol bol okumaları gerektiğini söyledi.

*Necati Ağabey bize kendinizi tanıtır mısınız?

1935 doğumluyum. Allah’a şükürler olsun 83 yaşıma geldim. Bornova Kavaklıdere Köyü’nde dünyaya gelmişim. 3-4 yaşlarındayken Pınarbaşı’na taşındık. Babam at arabası ile nakliye yapardı. Fakir bir aile idik, ancak babam helâle harama çok dikkat ederdi.. Allah rahmet eylesin... İlkokulu bitirdikten sonra hayata atıldım. Odunculuk dahil her işi yaptım. Askerlik çağım gelince askere gittim. Askerliğimi şoför olarak yapmıştım. Askerden sonra şoförlüğe devam ettim. 25 yaşımda evlendim. O sıralarda Cuma namazımı kılmaya başlamıştım.

*Risale-i Nur-u nasıl tanıdınız?

Pınarbaşı’nda Komünizmle Mücadele Derneği açılmıştı. Orada toplantılar oluyordu. Kahvehane ile yan yanaydı. Biz de oraya nargile içmeye giderdik. Yapılan sohbetler dikkatimizi çekiyordu. Biz de birkaç arkadaş katılmaya başladık.. Gelenlere çok iyi davranıyorlardı. Hoşumuza gitmişti. 1965-66 yılları idi. Şimdi Yeni Asya İzmir Temsilcisi olan Hasan Şen kardeşimiz o zaman orada sohbetler yapardı. Zaman içinde bu sohbetlerin Bediüzzaman Hazretleri’nin Risale-i Nur Külliyatı’ndan yapıldığını anladık. O sıralar ben minübüsçülük yapıyordum, akşamları da bu sohbetlere katılmaya çalışıyordum. Tabiî derslerin feyziyle beş vakit namaza başlamıştım.

*Necati Ağabey, aileniz de bu sohbetlerden etkilendiler mi?

Evet etkilendiler. Üç kız bir oğlum oldu. Onlar da Risale-i Nurlar’la büyüdüler. Evimizde dersler olurdu. Çocuklarımın hepsi de Nur Talebesi ile evlendi. Damatlarım derslere devam ederler. Torunlarımın da dokuzu evlendi. Onlar da hep Risale-i Nurlar’la alâkalıdır. Geçen yıllar içinde Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’ni ve onun eserlerini tanımış olmaktan dolayı çok bahtiyarım. Bize vesile olanlardan Allah razı olsun...

*Yeni Asya Gazetesi ile nasıl tanıştınız?

Yeni Asya’yı çıktığı günden beri takip ediyorum. Nakliyatçılık yaptığım zamanlarda arabamızda bulundururduk, herkes okusun diye.

*Birkaç hatıranızı bizimle paylaşır mısınız?

Bizim hanım (Allah rahmet eylesin), devamlı baş ağrısı çekerdi. Migren rahatsızlığı vardı. Bir gün Üstad Hazretleri’ni rüyasında görüyor. Üstad onun için duâ ediyor. O günden sonra baş ağrısı diye bir şeyi kalmadı elhamdülillah. Benim minibüsle de çevre derslerine giderdik. Bir gün Tire’ye derse gittik. 12 kişi vardı. Tire’ye girdik, o zaman ders Nihat Ağabey’in evindeydi. Yolda bir kavşağa girdik. Sağdan girmem lâzımken soldan girdim. Biraz ilerleyince karşımıza Nihat Ağabey çıktı. O zaman telefon falan da yok, tevafukla Allah karşımıza çıkarmıştı. Yoksa kendimiz evi zor bulurduk...

Sevk-i ilahi ile…

Bir sefer de Buca’ya derse gitmiştik. Yağmur yağıyordu. Araba stop etti. Bir de baktık ki ders olan evin önüne gelmişiz. Bu da Risale-i Nur’un kerameti dedik. Komünizmle mücadele derneğindeyiz, birisi geldi. O zaman 1971 Muhtırası verildiği günlerdi. Babası ihtilâl oldu diye korkuya kapılmış, evdeki Risale-i Nur kitaplarını bir çuvala doldurup bahçe aralarına götürmüş. Bizim Pınarbaşı çevresi hep bahçelikti. Biz de aramaya gittik. Akşam karanlığı nereye gidelim? Sevk-i İlâhî ile dere kenarına gittik. Susuz bir kuyuya rast gelince, içine bir arkadaş girdi. Bir de baktık ki Risale-i Nurlar kuyunun dibinde. Zifiri karanlık olmasına rağmen onları bulmuştuk. Bunlar hep Risalelerin kerameti idi. Ben hiçbir zaman kitapları saklamadım. Bunlarda kötü bir şey yok ki saklayayım.

*Gençlere bir tavsiyeniz olacak mı?

Gençler, Risale-i Nur’u bol bol okusunlar. Kendilerini kurtarmak için Risale-i Nurlar’daki hakikatleri okumaları gerekir.

ROPÖRTAJ: SALİH SÜTÇÜOĞLU