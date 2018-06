Hedefimiz Hür ve Demokrat Türkiye

DEMİREL’İN DOKTORU, İYİ PARTİ ISPARTA 1. SIRA ADAYI AYLİN CESUR: DEMİREL MİSYONUNUN BİR TEMSİLCİSİYİM.

Demokrasinin önündeki setler

“Millet İttifakının kurulma amacı, hür demokrasinin önüne çekilen setlerin kaldırılması ihtiyacıdır. İttifaktaki partilerin ortak görüşü hür ve demokratik bir Türkiye’dir ve bunun kalıcı olarak tesisidir. Ortak vaad edilen şey de parlamenter sisteme geçilmesidir.”

Güçlü bir dip dalga geliyor

“Zor bir dönemden geçiyoruz. Ülkenin her yeri kavruluyor. İnsanlar huzur, güvenlik, adalet istiyor. Türkiye’de değişime ihtiyaç var. Herkes sandığa gitmeli. Seçim çaredir. Güçlü bir dip dalga geliyor ve halkımız bu seçimle artık keyfîliğin devamına izin vermeyecek.”

***

İYİ Parti Isparta Milletvekili adayı Aylin Cesur:

HEDEFİMİZ HÜR VEDEMOKRAT TÜRKİYE

“Bugün; aynı davaya inananların, aynı gayeyi paylaşanların, milliyetçilerin, demokratların, cumhuriyete ve manevÎ değerlere bağlı olanların birlikte hareket etmeleri zorunlu hale gelmiştir. İstediğimiz; daha iyi bir Türkiye, adalet, eğitim, sağlık ve hizmettir… Hür ve Demokrat bir Türkiye’dir.”

20 sene demokrasinin ve kalkınmanın kahramanı olarak adını altın harflerle tarihe yazdıran büyük devlet adamı Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’in yanında 20 seneyi aşkın bir süre kendisi ile çalışabilme, hizmet edebilme fırsatı buldum. Bana nasip olan bu her günü memlekete hizmet peşinde olan bu büyük devlet adamının yanında geçen yıllarımda öğrendiklerimi artık milletimize onun adadığı misyonu yaşatarak siyasette yapmak sadece bir görev değil bana, aynı zamanda bir vefa borcu” diyen Isparta Milletvekili adayı Aylin Cesur, adaylık serencamını ve yapacaklarını anlattı.

24 Haziran seçiminde İYİ Parti’den Isparta milletvekili adayı olma serencamınızı okurlarımızla paylaşır mısınız?

Memnuniyetle. Öncelikle şunu söylemeliyim. Ben demokrat, milliyetçi, maneviyatçı, muhafazakâr, geleneklerine bağlı, hak ve hukuktan yana olanların içinde yer aldığı Demirel misyonunun bir temsilcisiyim. Bu misyon uzun yıllardır parlamentoda temsil edilemiyordu. Bu misyonun değerlerini içinde barındıracağına inandığım İYİ Parti ile yollarımız kesişince ve bir erken seçim kararı da alınınca, İYİ Parti’de siyasete girmeyi benimsedim. Genel Başkanımız Meral Akşener, Isparta adaylığını teklif etti. Bunu da büyük bir memnuniyetle kabul ettim. Zaten gönlümden geçen yer Isparta idi. Hem Sayın 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel Isparta milletvekili olarak siyaset yaptı, hem de Adalet Partisi’nin Isparta’daki kurucularından ve Eski Isparta Milletvekili merhum Mustafa Cesur’un da geliniyim. Kütüğüm Isparta’da ve Isparta ile her an iç içe olduğum için, sorunları ve çözüm yollarını gayet iyi biliyorum. Güniz Sokak’ta 20 yıl ve ebediyete intikalinin ardından da 3 yıldır Çare Müessesesi Güniz Sokak’ta, Isparta’dan, aslında Türkiye’mizin her yerinden derdine derman bulmaya gelen vatandaşlarımızın dertlerini dinliyorum; Demirel sevdalıları için Baba evini açık tutuyorum. İşte böylelikle Isparta’nın yolunu tuttum.

Hür ortam maalesef yok

2018 Türkiye’sinin genel durumunu ve gidişatını nasıl görüyorsunuz?

Demokrasi, hak ve özgürlükler, hukuk devleti, OHAL uygulamaları, bunların yol açtığı mağduriyetler, ekonomi, dış politika...

Yıllar önce benzer bir soru Sayın Demirel’e sorulduğunda, tek kelimeyle söylemem gerekirse “İyi”, iki kelimeyle söylemem gerekirse “İyi değil” demişti. Gerçekten ülkenin durumu “İyi değil”. 26 Mayıs’ta seçim kampanyamı başlattım ve Isparta’mızın tüm ilçelerini, sokaklarını, köylerini gezdim. Günde 1-2 saat uyuyarak her yere ulaşmaya çalıştım. Mübarek Ramazan da yardım etti -sahurlara kadar vatandaşımıza ulaşabildik çok şükür. Ve gördüm ki, sokakta ciddî bir korku var. İnsanlar konuşmaktan, resim çektirmekten, telefonda dahi fikir beyan etmekten, herkesten, her şeyden korkar olmuş durumda. İktidar her yönetimde vardır, ama muhalefet sadece demokrasilerde vardır.

Muhalefet edebilmek için ise özgürce konuşabilmek lâzımdır. Sayın Cumhurbaşkanı’mız Süleyman Demirel derdi ki; “Başbakan iken, eğer sabah gazetelere baktığımda beni eleştiren bir manşetten haber yoksa, o ülkede demokrasiden söz edemezsiniz.” Bugün basının durumu da tartışmalıdır. Demokrasi vardır dediğiniz yerde çok seslilik olmalıdır. Ama ülkemizde bugün bu hür ortam maalesef yoktur. Bu nedenle bugün Türkiye’de demokrasinin işleyişinde sorunlarımız vardır. Kuvvetler ayrılığı ilkesi demokrasinin temel taşıdır ve zedelenmiştir. Bunun sonucu ise; hak ve özgürlüklerin kısıtlanması, hukuk devletinin yara alması ve insanların geleceğe güvenle bakamaz hale gelmesidir. OHAL uygulamalarının uzaması bir keyfiyet meydana getirmiştir. Sonucu olarak da bugün ülkemizin huzurlu ve güvenli bir yatırım iklimi görüntüsündeki kayba neden olmaktadır. Bunun en önemli yansıması da ekonomide olmuştur ve yatırım iklimi zarar görmektedir. Yatırım, üretim durma noktasındadır. Piyasadaki para hareketleri kilitlenmiştir. Yatırımcı güven, huzur, emniyet ister. Siz huzur iklimini oluşturamazsanız; ne yatırım gelir, ne para gelir, ne işleyen üreten ekonomi kalır. Bugün Türkiye’nin ciddî ekonomik problemleri vardır ve hükümet yetkilileri de beyan etmektedir. “Milletimizle sözleşme” adını verdiğimiz seçim beyannamemizde de belirttiğimiz gibi, göreve geldiğimizde ilk yapacağımız şeylerden biri OHAL’i kaldırmak olacaktır.

Dış politikada da keyfiyete son vereceğiz. Dış politikayı iç politikaya malzeme etmeyeceğiz. Günlük, ağızdan rastgele çıkan seslerle yönetilen dış politika anlayışını sonlandıracağız.

DEĞİŞİME İHTİYAÇ VAR

Bu seçimler Türkiye için ne ifade ediyor?

Son günlerde vatandaşlarımızdan duyduğum ve sık karşılaştığım bir söz var: Bu seçim; köprüden önceki son çıkış! Isparta’daki izlenimlerimle de perçinlediğim düşüncem şu: Milletimiz bu seçimlerde kendi kaderine el koyacaktır. İnanıyorum ki, içine düştüğü durumdan çıkış yolu arayan ve ümidini yitirmek üzere olan milletimiz İyi Parti ile bu çıkışı bulacaktır. Güçlü bir dip dalga geliyor ve halkımız bu seçimle artık keyfiyete izin vermeyecektir. Türkiye’mizde demokrasinin yeniden işlemesi ve Büyük Türkiye’ye doğru yeniden yol alınması için, 24 Haziran’da yapılacak olan 27. Dönem Milletvekili seçimi ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri milletimizin kendi geleceğine, çocuklarının geleceğine, demokrasimizin geleceğine el koyacağı bir seçim olacaktır. Hep istediğimiz gibi sandık çözüm getirecektir. Türkiye’de değişime ihtiyaç vardır. Seçim çaredir. Bugün ülkemizde şikâyetleri olan varsa, ona karşı kendi iradesini göstermesi için vatandaşımızın önüne gelen en güzel demokratik haktır. Herkes sandığa gitmeli ve Türkiye hür ve demokratik seçimlerini bir kere daha yapabilmelidir.

ORTAK VAAD: DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE

İYİ Parti’nin de dahil olduğu Millet İttifakı özetle millete ne vaat ediyor?

Millet İttifakının kurulma amacı, hür demokrasinin önüne çekilen setlerin kaldırılma ihtiyacıdır. Ne olmuştu? Baskın bir seçim kararı alınmıştı. Cumhur İttifakı yapılıp bir de oylamanın değerlendirilmesinde ittifakın tek bir parti gibi hareket etmesini sağlayacak bir seçim sistemi düzenlemesi ile siyasî partilerin önüne, sonucunda Meclis’teki sandalye sayısını, halkın verdiği oy oranı ile temsilinde hakkaniyetsizliğe sebep olacak bir ittifakla çıkılmıştı. Cumhur İttifakı’na karşı, Millet İttifakı’nın kurulmasının nedeni budur ve böylece temsilde adaletsizliğe sebep olacak bir durum da engellenmiştir. Geniş bir yelpazede milletin temsil edilmesi sağlanabilecektir. 12 Eylül’den sonra getirilen Anayasa’dan beri mevcut olan % 10 seçim barajı nedeniyle, Millet İttifakı’nın da yapılabilmiş olması ile mecliste temsil edilemeyen partiler, temsil kabiliyetini elde edebileceklerdir. Aslında oylamada ittifaklar aynı çerçevede yer alsalar da, her seçmen kendi partisine oy verebilecektir. Bu sayede demokratik temsil kabiliyeti sağlanabilirken, seçmenin de hür bir şekilde kendi partisine oy verebilmesinin önü açılmıştır.

Sorunuza gelince; Millet İttifakı’ndaki her partinin kendi seçim beyannamesi, kendi parti programları vardır ve birlikte vaatler verme gibi bir durum söz konusu değildir. Ama Millet İttifakı’ndaki partilerin ortak görüşü de; hür ve demokratik bir Türkiye’dir ve bunun kalıcı olarak tesisidir. Ortak vaat edilen şey de parlamenter sisteme geçileceğidir. Başkanlık Sistemi ayrı bir konudur, ancak bugünkü haliyle demokratik sistemin devamı için tartışmalıdır.

YENİ ASYA’YI TEBRİK EDİYORUM

Uzun yıllar siyasette demokrasi bayrağını dalgalandıran merhum Demirel’in en yakınındaki ve onu en iyi tanıyan isimlerden biriydiniz. Onun düşünceleri ve hizmetleri ışığında Demokratların toparlanması konusunda neler söylersiniz? Yeni Asya camiasına özel bir mesajınız var mı?

Yüce Allah nasip etti ve 20 sene demokrasinin ve kalkınmanın kahramanı olarak adını altın harflerle tarihe yazdıran bu büyük devlet adamının yanında 20 seneyi aşkın bir süre kendisi ile çalışabilme, hizmet edebilme fırsatı buldum. Bana nasip olan bu her günü memlekete hizmet peşinde olan bu büyük devlet adamının yanında geçen yıllarımda öğrendiklerimi artık milletimize onun adadığı misyonu yaşatarak siyasette yapmak sadece bir görev değil bana, aynı zamanda bir vefa borcu da… Sayın Cumhurbaşkanı’mızın bir ömür adadığı misyonunu devam ettirebilme düşüncesi bile beni “iyi ki siyasetteyim bugün” diye heyecanlandırıyor. Bu misyon uzun zamandır TBMM’de temsil edilememekteydi. Elbette onun izinde olacağım. Öncelikle o halkın içinde bir siyasetçiydi. Halkla arasına barikat kurdurmazdı. Halkın uzakta kaldığını görürse “gelin” derdi. En başta bunu gördüm ben. Köylüyü de, kentliyi de, genci de, yaşlıyı da kucaklamak gerektiğini gördüm. Ağlayan birinin gözyaşına dokunmak ve onu silmek istiyorsanız, bu ancak en yakınındaysanız mümkün olur. Siyasetin millet için yapılması gerekiyor. Kimsesizlerin kimi, derdi olanın dermanı, çaresizlerin çaresi olmak için. Ve milletimizi hak ettiği yere, insanca ve hür bir şekilde hayata kavuşturmak için siyasette olmak bir fırsattır. Bugün bu duruşumuzu aktarabilmiş olmalıyız ki; Isparta halkı da beni kucakladı, sarıldık birbirimize bu değerlerle. Şimdi Isparta’nın derdine derman olmak için var gücümle çalışıyorum.

Bu aynı zamanda memleketimizdeki tüm vatandaşlarımız için önümüze koyduğumuz bir hedeftir. Günde 22-23 saat çalışıyorum, milletimize feda olsun diyorum. Halkımızdan aldığım enerjiyle, bugüne kadar bu tempoya dayanabilmeyi ve tüm zorluklarla mücadele edebilmeyi Allah’ın izniyle sağlayabildim. Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Ciddî ekonomik sıkıntı var. Çarşı, pazar yanıyor. Her kesimden insan bunu iliklerine kadar hissediyor ve değişim istiyor. Biz umut olduk Isparta’ya. Aslında Türkiye’ye umut olduk. Zira ülkenin her yeri kavruluyor. İnsanlar huzur, güvenlik, adalet istiyor. Demokrat Parti’mizle beraber seçime girme kararı aldı İyi Parti. Ve bu haliyle de bugün İyi Parti Türkiye’nin birliğinin ve beraberliğinin savunucusu, koruyucusudur.

Türk Milliyetçiliğinin ve demokrasisinin çimentosudur. Bu değerlere sahip her kesimden insanın bir arada hareket ettiği yerdir. Bizim isteğimiz hür ve demokrat bir Türkiye’dir. Hür sendika, hür üniversite, hür basın, hür toplum. Kalkınmış ve Büyük Türkiye. Herkese aş olacak, herkese iş olacak. Bunun için başta tarımda sanayileşmek, başta olmak üzere kabuğunu değiştiren bir Türkiye olacak. Adaletin, gelirin hakça dağıtıldığı bir Türkiye. Yatırım, üretim ve hakça bölüşüm. Kudreti kem gözleri kamaştırır bir Türkiye. Tarihinde hep olduğu gibi gelişen dünyanın öncüsü bir Türkiye.

Yeni Asya Camiası’nı bugüne kadar Türk demokrasisine sahip çıkma gayretleri için tebrik ediyorum.

Bugün; aynı dâvâya inananların, aynı gayeyi paylaşanların, milliyetçilerin, demokratların, cumhuriyete ve manevî değerlere bağlı olanların birlikte hareket etmeleri zorunlu hale gelmiştir. İstediğimiz; daha iyi bir Türkiye, adalet, eğitim, sağlık ve hizmettir… Hür ve Demokrat bir Türkiye’dir. Sizin aracılığınızla milletimize kendi kaderine el koyması çağrısı yapabildiğim için teşekkürlerimi sunuyorum.

RÖPORTAJ: RÜSTEM GARZANLI