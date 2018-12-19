Risale-i Nur bütün insanlık için çok önemli

SAİD NURSÎ’NİN ESERLERİNİ TANIR TANIMAZ İSPANYOLCAYA ÇEVİRMEYE BAŞLAYAN YUSUF FERNANDEZ: BU ESERLER HEM MÜSLÜMANLAR, HEM DİĞER İNSANLAR İÇİN SON DERECE İLGİ ÇEKİCİ.

Kalplerimize de

“Said Nursî’nin eserleri insanları Allah’ı, Onun varlığını ve bahşettiği nimetleri düşünmeye sevk ediyor. Sadece akıllarımıza değil, kalplerimize de dokunuyor. Ümit ediyorum, sadece Batıda değil, bütün dünyada daha çok insan bu eserleri tanıyacaktır.”

Batıdaki arayış

“Günümüzde, Batıdaki pekçok insan bir rehber arayışına girmiş bulunuyor, çünkü hayatlarının boş ve anlamsız olduğunu hissediyorlar. İslam onlara, dünyamızı ve kâinatı anlayabilmeleri için rasyonel cevaplar veriyor ve mutlu edecek bir inanç kazandırıyor.”

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Bediüzzaman’ın eserleri sadece akıllarımıza değil, kalplerimize de dokunuyor

İspanyol müslüman yusuf Fernandez: Said Nursî’nin eserleri insanları Allah’ı, onun varlığını ve bahşettiği nimetleri güzel bir şekilde düşünmeye sevkediyor. Onun eserleri sadece akıllarımıza değil kalplerimize de dokunuyor.

Takdim

Uluslar arası bir toplantı için İstanbul’a gelen İspanyol Müslüman ve Risale-i Nur mütercimi Yusuf Fernandez ile Müslüman oluşu ve Bediüzzaman’ın eserlerini tanıması hakkında kısa bir sohbet gerçekleştirdik. Yusuf Fernandez, İspanya’da doğmuş, Hıristiyan bir ailede büyümüş ve sorularına cevap bulamadığı için Hıristiyanlığı terk ederek Müslüman olmuş bir bahtiyar. Sonrasında Bediüzzaman’ı ve Risale-i Nur’u tanımış, tanımakla kalmayıp bu eserleri İspanyolcaya tercüme etmeye başlamış bir isim. İspanya’da İslâmı tanıtmak için çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alan Fernandez, internet yoluyla da İslâma hizmet etmeye çalışıyor.

Bir Cuma günü İstanbul’da sohbet etme imkânı bulduğumuz Fernandez’le Şehzadebaşı Camii’nde Cuma namazı kıldık. Fernandez, Risale-i Nur’un İspanyolcaya tercümesine hız vereceğini de ifade etti. Sohbetimiz esnasında Şemsettin Türkan ve Faruk Çakır da hazır bulundu.

Okuyucularımız için kendinizi tanıtır mısınız?

Ben Yusuf Fernandez. Sonradan Müslüman olanlardanım. İspanya Müslümanları Federasyonu’nun sekreteriyim. Ayrıca İspanyol devletinden önce de bulunan Müslümanları temsil eden bir kurum olan ‘İslâm Komisyonu’nun üyesiyim.

BEDİÜZZAMAN’I DA KİTAPLARIYLA TANIDIM

Bediüzzaman ve Risale-i Nur’u ne zaman ve nasıl tanıdınız?

Bir Libya seyahati sırasında Türk arkadaşım Şemseddin Türkan ile tanıştım ve o bana Bediüzzaman’la ilgili bazı kitaplar verdi. Bu benim Risale-i Nur ile ilk tanışmam oluyordu. [Şemseddin Türkan’ın anlattığına göre; bir toplantı vesilesi ile Yusuf ile aynı otel odasında kaldıkları gece Türkan, Yusuf’a Bediüzzaman ve Risale-i Nur’dan bahsetmiş ve ona bazı risaleleri vermiş. Türkan sabah kalktığında Yusuf’u yatağının üzerinde bilgisayarıyla çalışırken görmüş. Gece boyunca hiç uyumayan Yusuf’a ne yaptığını sorunca ‘Bu Risaleleri İspanyolca’ya tercüme ediyorum’ cevabını almış.]

Sonra Madrid’de yaşayan başka Türklerle tanıştım ve Bediüzzaman’ın bazı kitaplarını okudum. Fakat Bediüzzaman ve Risale-i Nur ile ilgili bilgilerin çoğunu internetteki İngilizce kaynaklardan edindim. Çünkü İspanyolca’ya çevrilmiş fazla bir doküman yoktu.

Risale-i Nur’un bazı kısımlarını, özellikle İlk ‘On Söz’ü ve Bediüzzaman’ın hayatıyla ilgili bazı kitapları İspanyolca’ya tercüme ettim. Keza, Türkiye’de Bediüzzaman ve Risale-i Nur hakkında yayın yapan internet sitelerinin İspanyolca olan kısımlarının hazırlanmasında tercüman olarak görev yaptım.

Risale-i Nurları tercüme etmeye ilk ne zaman başladınız?

Bundan 4 yıl önceki İstanbul ziyaretimden beri Risale-i Nurları İngilizceden İspanyolcaya tercüme etmeye devam ediyorum. Şu anda Risaleleri orjinalinden yani Türkçesinden İspanyolcaya çevirebilmek için Madrid Autonoma Universitesi’nde Türkçe öğreniyorum.

Şimdiye kadar kaç kitap tercüme ettiniz?

Şimdiye kadar 4 küçük risaleyi ve yüzlerce makaleyi tercüme ettim. Bunların çoğu Türkçe internet sitelerinin İspanyolca kısımlarında yayınlandı. Bunların yanında geçmiş yıllarda Said Nursî ve onun eserleri hakkında İstanbul’da düzenlenen bir konferansa katıldım ve Madrid’de Said Nursî için bir etkinlik düzenledik.

Risale-i Nur Külliyatı’ndan hangi kitapları okudunuz?

Sözler kitabını okudum.

SAİD NURSİ’NİN ESERLERİ İNSANLARI DÜŞÜNMEYE SEVK EDİYOR

Said Nursî ve eserleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Şu zamanlarda Said Nursî’nin eserlerinin hem Müslümanlar hem de diğer insanlar için son derece önemli ve ilgi çekici olduğunu düşünüyorum. O, mukaddes Kur’ân’ın ayetlerini son derece açık ve derin bir şekilde tefsir ediyor ve bizlere Allahı nasıl tanıyacağımız ve onun bu dünyadaki eserlerini nasıl görüp nasıl tefekkür edebileceğimizin yollarını gösteriyor. Bunu çok mantıklı bir şekilde yapıyor ve insanları akla ve düşünmeye davet ediyor.

Mesela, o insan bedenin en karmaşık ve gelişmiş makinelerden bile çok daha mükemmel ve kompleks bir yapıda olduğunu izah ediyor. Gözlerimiz ve kulaklarımız, tesadüfler sonucu oluşamayacak kadar son derece kompleks mekanizmalara sahip. Çok basit bir hücrenin bile matamatiksel ihtimal hesaplarına göre, kendi kendine veya tesadüfler sonucu meydana gelmesi trilyonlarca ihtimalden biri bile değil. Bu mümkün değil…

Sadece o değil. Mesela, dünya atmosferi biliyorsunuz bizi koruyan tabakalardan oluşuyor. Bunlardan bir tanesi de güneşten gelen radyasyonu süzen ‘ozon tabakası.’ Eğer ozon tabakası biraz daha ince olsaydı, dünya üzerinde hayatın ortaya çıkması mümkün olmazdı. Ve dünya üzerinde hayatiyet için gerekli bunun gibi başka binlerce şey var. Bunların hepsi tesadüfen olamayacak kadar kompleks ve karmaşık yapıdadır. Ve bunlardan bazıları olmasa dünya üzerinde hayat ortaya çıkamaz ve devam edemezdi. Bunların hepsi tesadüf olabilir mi? Tabiî ki hayır. Bunu iddia etmek, bir bilgiyasarın ya da akıllı cep telefonunun kayalık bir dağda kendi kendine ortaya çıkabileceğini söylemek gibi olurdu. Buna da kimse inanamazdı. Bununlar birlikte, bazı insanlar bu hakikatleri unutmayı tercih ediyorlar ve üzerinde tefekkür etmeye yanaşmıyorlar.

Said Nursî’nin eserleri insanları Allah’ı, onun varlığını ve bahşettiği nimetleri güzel bir şekilde düşünmeye sevk ediyor. Onun eserleri sadece akıllarımıza değil aynı zamanda kalplerimize de dokunuyor. Ve bu yüzden onun eserleri hem günümüz hem de gelecekteki insanlar için son derece önemli. Ümit ediyorum, giderek artan sayıda daha fazla insan onu sadece Batı’da değil, tüm dünyada da tanıyacaktır.

BATIDAKİ İNSANLAR ARAYIŞ İÇİNDE

Batılı insanlar İslâm dininin faydalarını nasıl anlayabilirler?

Zamanımızda, insanların sordukları suallere mantıklı cevaplar vermemiz gerekiyor. Batı’da Hıristiyanlık azalıyor ve birçok yerde toplumlar artık çok derin bir şekilde lâik/seküler hale gelmiş durumdalar. Tanrıya inanan birçok insan var, ama bu inancın hayatlarını iyileştirmek için nasıl kullanılabileceğini bilmiyorlar.

Günümüzde, Batı’daki pekçok insan bir rehber arayışı içerisine girmiş bulunuyor, çünkü onlar hayatlarının boş ve anlamsız olduğunu hissediyorlar. Müslümanların, İslâm’ın onlar için gerçek bir çözüm/çare olduğunu anlamalarına yardımcı olmaları gerekiyor. Çünkü İslâm onlara dünyamızı ve kâinatı anlayabilmeleri için rasyonel cevaplar verir. Ve hem bu dünyada hem de ahirette onları mutlu edecek bir inanç kazandırır.

RÖPORTAJ - 1: ERHAN AKKAYA

-Devam Edecek-