SP Mardin milletvekili adayı Kılıç: Adil bir seçim için sandığa sahip çıkalım

Saadet Partisi Mardin Milletvekili adayı Mehmet Ali Kılıç, "Her seçim önemlidir, ancak bu seçim gerçekten önemlidir. Adil bir seçim olması için her vatandaşın kendisini görevli addetmesi gerekiyor. Türkiye’nin yeni bir sese, yeni bir söze, yeni bir siyaset anlayışına ihtiyacı vardır" dedi.

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala milletvekili adaylarıyla yaptığımız röportajlar devam ediyor. Saadet Partisi Mardin Milletvekili adayı Mehmet Ali Kılıç’la bölgedeki durumu ve seçim sürecini konuştuk. Kılıç, bölge insanının ve özellikle çiftçilerin en büyük sorunun elektrik olduğunu söyleyerek, enerji konusunu mecliste gündeme getireceğini belirtti.

Milletvekili adayı olmaya nasıl karar verdiniz?

Eğitimciyim. Yıllarca öğretmenlik yaptım. Harran Üniversitesi’nde Genel Sekreter olarak çalıştım. Hükümetin 16 yıllık icraatlarından en başarısız olanı eğitim alanındadır. Eğitim yaz-boz tahtasına çevrildi. Neredeyse her sene sistem değiştiriliyor.

Eğitim deneme tahtasına döndürüldü. Bu sorunların çözümünde önemli katkılar yapabileceğimi düşünüyorum. Ayrıca Kamu İhale Kurumu’nda da üst düzey görevlerde bulundum. Buradaki eksikleri de yakından biliyorum. Milletime faydalı olmak ve katkıda bulunmak için aday oldum.

Milletvekili seçilmeniz durumunda Meclis’te gündeme getireceğiniz ve sizin için önemli olan ilk konu nedir?

İlk gündemimize alacağımız konu; Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki çiftçilerin yaşadığı en büyük sorun olan enerji sorununu gündeme getirmek olacaktır. Bir çok çiftçi elekt- rikle sulama yaptığından kesintiler sebebiyle verim düşmüştür ve bölgenin en büyük sorunu haline gelmiştir. Elektrik kesintisinden dolayı bir çok vatandaş ceza alarak mağdur olmuştur. Önceliğimiz bu sıkıntıdan çiftçilerimizi kurtarmak olacaktır.

Türkiye’nin içerisinde bulunduğu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ülke kutuplaşmış ve kamplara ayrılmıştır. Olağanüstü hal, olağan hale gelmiş; baskı ve tahakküm artmıştır. Farklı ve muhalif sesler susturulmuş, devletin omurgasını oluşturan kurumlar yıpratılmıştır. Ekonomi dar boğaza girmiş, tarım ve hayvancılık bitmiştir. İsraf ve yolsuzluk had safhaya ulaşmıştır. İşsizlik artmış borçlar ödenmez hale gelmiştir. İnsanımız gıdada bile dışarıya muhtaç hale getirilmiştir. Samanı dahi dışarıdan ithal eder hale getirilmiştir. Dış politikada büyük bir karmaşa yaşanmaktadır.

Adalet sistemi iflâs etmiş

Adalet sistemi iflâs etmiş, mağdurlar ordusu oluşmuştur. Rüşvet, iltimas, adam kayırma sıradanlaşmıştır. Eğitim yazboz tahtasına dönmüş, aile yapısı bozulmuştur. Milletimizin geleceği, tüketime yönelik yatırımlar nedeniyle ipotek altına sokulmuştur. Gençlerimiz gelecekten ümitsizdir ve yarınlara dair umutları azalmıştır.

Her şeyden önemlisi bugün bu ülkede inançlı insanların itibarı zedelenmiştir. Bugün önemli problemimiz kutuplaşmadır. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki farklı düşüncedeki insanlar, çocuklarının birbiriyle oyun oynamasını dahi istemiyor. Biz bunu ortadan kaldıracağız. Saadet iktidarında her türlü kutuplaşmayı ortadan kaldırmayı ve tüm vatandaşlarımızla kucaklaşmayı en önemli görevlerimizden birisi olarak görüyoruz.

Gözlemlediğiniz kadarıyla, bölge halkının seçimlerdeki tutumu nasıl olacak?

Bu topraklar farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, aynı çatı altında farklı inançların etnik ve mezhepsel yapıların bir arada yaşama erdemini insanlarına kazandırmıştır. Türkler ve Kürtler bir vücudun azaları gibidir. Hem inanç, hem de kültür itibariyle ülkemizde etnik gruplar arasında yüksek bir uyum ve güçlü bir birliktelik vardır. Türkler ve Kürtler aynı dinin mensubu, ortak bir tarihin çocukları, aynı kültürün renkleri ve aynı vatanın evlâtlarıdır. Bölge halkı bir an önce huzur ve güvenin gelmesini istiyor.

Demokrasi, hukuk devleti, OHAL uygulamaları ve yol açtığı mağduriyetler konusunda neler düşünüyorsunuz?

Herkes bilmeli ki, ‘Küfür devam eder zulüm devam etmez.’ Devletin bekası da milletin refahı da ancak adalet ile mümkündür. “Hiçbir kimseye başkasının günahı yüklenemez.” Ülkemizde ne yazık ki adalet dağıtması gereken kurumlar mağduriyetlerin merkezi konumuna getirilmiştir.

Haksızlık yapan kim olursa olsun karşısında hakkın söylenebileceği bir düzen inşa edeceğiz. Bir gemide dokuz cani, bir masum bulunsa yine o gemi hiçbir kanunu adaletle batırılmaz.” Bu düsturla, OHAL uygulamasının bir an önce kalkmasını istiyoruz.

Bu seçimler Türkiye için ne ifade ediyor? Adil bir seçim yapılabileceğini düşünüyor musunuz?

24 Haziran tarihi bir seçimdir. Her seçim önemlidir, ancak bu seçim gerçekten önemlidir. 24 Haziran uçurumdan önceki son çıkıştır. Şundan emin olunuz, bu seçimler de bizler sadece milletvekili, sadece cumhurbaşkanı seçmeyeceğiz. Vereceğimiz her bir oyla Türkiye’nin yönünü belirleyeceğiz, geleceğine karar vereceğiz. Bu ülke Türk’üyle, Kürt’üyle, Alevî’siyle, Sünnî’siyle, Sağcısıyla, Solcusuyla bir bütündür. İnşallah 24 Haziran seçimleri millet iradesinin kayıtsız şartsız, hilesiz hurdasız, tecelli ettiği demokrasi şöleni olacaktır. Adil bir seçim olması için her vatandaşın kendisini görevli addetmesi gerekiyor. Sandıklara herkes sahip çıkmalıdır. Partiler de her sandıkta müşahit bulundurmalıdır. Türkiye’nin yeni bir sese, yeni bir söze yeni bir siyaset anlayışına ihtiyacı vardır.

Bazı bölgelerde yaşanacak sandık taşıma kararıyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Oylarınızı etkileyecek mi?

Biz uygun görmüyoruz. Tüm siyasî partilerinin seçmenlerini etkileyecek bir durumdur. Devlet yerinde sayımı yapabilecek tedbirleri almalıdır. Allah şimdiden mübarek etsin. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır.

RÖPORTAJ: ÜLKER YILMAZ CABA

ulkery.caba@yeniasya.com.tr