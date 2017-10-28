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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

İttihad’ın tecessüm etmiş hali

Rukiye Şahin
28 Ekim 2017, Cumartesi
Bir dâvâ düşünün... Uğrunda yoruldukça lezzetlendiğin, koştukça nefeslendiğin ve kenetlendiğin. Geçtiği yeri bahar havasına çeviren, göründüğü simayı tebessüm ile zinetlendiren bir dâvâ...

Ve bugün tarih; şahs-ı manevî ile var olagelen bir dâvânın yaşattığı bu hissiyatı zihinlere kazıdı. Kalplerdeki biatlar en taze haliyle tekrar yerini aldı.

Günler evvelinden dağıtılan vazifeler için yapılan hazırlıklar, telefon konuşmaları, beklenen gün geldiğinde meyvesini vermek üzere sabahın ilk ışıklarında dâvâ kardeşlerinin koşturmacaları ile başladı. Şehrin farklı semtlerinden, öğrencisinden gencinden, çalışanından, yaşlısından yorgunundan dincinden hanımından beyinden bir çok abi, abla ve kardeşin Yeni Asya Gazete binasına iştiraki toplanma gayemiz olan “İttihad’ın tecessüm etmiş” haliydi. Ev sahibi konumunda olan İstanbul cemaati, “olur mu canım biz de ev sahibiyiz” diyen bakışları ile uhuvvet kokan diğer illerden gelen kardeşlerin sıcaklığı birleşince, el birliği ile hazırlandı programın ortamı.

Yemekhane bölümünden çocuklara kadar ince ince düşünüldü ve çalışan eller hiç durmadı elhamdülillah. Kimi salonların kontrollerini yaparken, kimi çocukların ortamını hazırlamak için çalıştı. Kimi bu anları fotoğraflamak için fotoğraf makinesine sarılırken, kimi her anı kaydederek haber keşfine çıktı. Birbirine destek veren omuzlar olunca, meydanda ne bir iş ne bir pürüz kalıyordu Allah’ın izni ile. Arka tarafta eğlenceli bir grup ile ve sıkı bir ekip çalışması ile hazırlanan yemeklerin servisiyle ve akşam namazının kılınışıyla beraber program tam manası ile başladı. Bizler daha dünya üzerinde değilken temeli atılan bir dâvâ gazetesinin yarım asır sonrasında kervana katılmış üyelerinden biri olarak çok ayrıcalıklı bir hissiyattı. 50. Yılda durup 50 yıl öncesini o günün gençlerinin ağzından dinlemek, şimdinin genci olan bizlerle bilhassa şahsımla kıyaslayarak hizmetimde şevke medar anılar listesine kaydetmek, güzel bir duygu ve Cenâb-ı Hak tarafından sunulmuş bir ihsan. Duygu yoğunluğu ile geçen saatler yarım asırlık kıdemli gençlerin konuşmaları ile son buldu.

Kısa cümlelere sığdırmaya çalışarak özetlediğim bu program zihnimde birbirine umutla, şevkle, gayretle ve kardeşçe bakan gözleri ve o gözlerdeki sevinci hatıra bıraktı. İşte o an kalbimde ve dimağımda tek bir kelâm vardı. ”Değer.” Bu bakışlar için bu rahmet için, bu muhabbet  ve uhuvvet için her şeye değerdi...

Zahmetin rahmete kalbolduğu, kalplerin sevinçle coştuğu, Allah kelâmının zikri ve Nurlar’ın tebliğinin yapıldığı bu dâvâda bu gazetede ve bu programda yer aldığım için sonsuz hamd-ü senalar olsun. 

”Haza min fadli Rabbi.”

İttihad Gazetesi’nin 50. yılını kutlamak üzere Yeni Asya Gazete binasında organize edilen programın her aşamasında emeği geçen herkese bilhassa öğrencilerimize teşekkür ederim Allah razı olsun.

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