"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

Mevlid duadır, hiçbir kurum tarafından engellenemez

Rüstem GARZANLI
23 Ekim 2018, Salı
Mevlid, Hazreti Muhammed (asm) Efendimizin doğumu, mi’raca çıkması, mucizeleri ve vefatı ile alâkalı, ayetlerle desteklenmiş ehl-i sünnet ve cemaattin dua mahiyetinde okudukları güzel bir âdet ve methiyedir.

Süleyman Çelebi’nin yazdığı Mevlid-i Şerif tarihimize mal olmuş ülkemizin tümünde değişik vesilelerle yani sevinçte ve kederde; mübarek gün ve gecelerde özellikle camilerde, ibadethanelerde ve hatta evlerde toplu olarak okudukları dini ve kültürel bir âdettir.

Mevlid okutmakla sevinçler birlikte yaşanır, acılar da yine mevlitlerle birlikte dindirilir. Bu güzel âdet, Müslümanların kaynaşması, dayanışması, tesanütü, birlik ve beraberliğine vesiledir.

Bu muhabbetin kaynağı ve mastarı elbette Hazreti Muhammed’de (asm olan sevginin tezahürüdür. Yukarıda da arz ettiğim üzere mevlit dini, milli ve kültürümüzün bir özelliği ve an’anesi ve sembolü haline gelmiştir.

Müslüman halkın yanında Mevlitlerin önemli bir yeri vardır. Hatta Mevlide atfen yeni doğan erkek çocuklara Mevlüt, kız çocuklara da Mevlüde adını veriliyor.

Dini ve kültürel âdetimizden olan Mevlid-i Şerif, başta Peygamberimiz Hazreti Muhammed (asm) olmak üzere bütün Peygamberlerin, Ashab-ı Kiram, evliyâullâhın, şehitlerimizin, bütün ehl-i imanın ve husussan hâsıl olan niyet için dua mahiyetinde okutuluyor.

Bu maksatla büyük İslâm âlimi ve müceddidi Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin ruhlarına ithafen 21 Ekim 20218 tarihinde Kocatepe Camiinde, Yeni Asya Gazetesi tarafından tertiplenen mevlidin okutulması için Ankara Çankaya müftülüğüne müracaat edilmesine rağmen ilgili müftülükçe izin verilmemiştir.

Yeni Asya Gazetesi tarafından 2015 yılında mevlit hazırlıkları tamamlanmasına rağmen Ankara’da Gar meydanında 109 kişinin katledildiği saldırı neticesinde ilgili kurumlar tarafından iptal edilmiş, 2016 yılında15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsü dolayısıyla Mevlit mevlit iptal edilmiş, keza 2017’de de mevlit hazırlıkları tamamlanmasına rağmen OHAL bahanesi ile gene mevlit iptal edilmiştir.

Bugün hiçbir yasal engel olmamasına rağmen Ankara Müftülüğünce Hazreti Muhammed (asm) ve sair peygamberler ve evliyaların ruhlarına atfen okutulacak mevlid-i Şerifin iptali İslam âlemin ruhunu incitmektedir.

Oysa, Türk ceza Kanunu 115/2 Maddesi, “ Dini inancın gereğinin yerine getirilmesinin veya dini ibadet veya ayinlerin bireysel ya da toplu olarak yapılmasının, cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla engellenmesi hâlinde, fail hakkında birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.”diyor. Kanun maddesinde de anlaşıldığı üzere mevlit okutulmasında hiçbir engel yoktur. Mevlid-i Şerif baştan başa dua mahiyeti taşımaktadır. Dua Cenab-i Allah’ın emridir, hiçbir kurum tarafından engellenemez!...

Okunma Sayısı: 143
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dayatma hortlamasın

    Kudüs Valisi serbest bırakıldı

    3 milyon 559 bin Suriyelimiz var

    'Cumhur'da af ve and çatlağı

    'Suudi Arabistan'ın açıklamasından tatmin olmadım'

    400 tonluk Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı yeni yerine taşındı

    Irak'ın kuzeyinden acı haber

    Gripten korunma yolları

    Büyüyünce “Veri Bilimcisi” olacağım!

    Kaşıkçı olayını kapatmak istiyorlar

    Bu garabeti savunmak hiçbir partiye hayır getirmez

    Yürek dağlayan anlar...

    Korku bacayı sarmış

    Şoför esnafı marşa basamaz hale gelmemeli

    Otomotivden imdat çığlığı

    Atlı bronz madalya kazandı

    'Bu çok büyük bir gaddarlık'

    Af konusu ve Danıştay'ın Öğrenci Andı kararına ilişkin Kalın'dan açıklama

    İran'dan 'Kaşıkçı' değerlendirmesi

    Piyasada para dönmüyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    'Cumhur'da af ve and çatlağı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yine mi “Andımız?”
    Ali FERŞADOĞLU

    Hz. Yunus’un (as) duası ve harika kurtuluşu
    Ahmet BATTAL

    Devletçilik, CHP ve AKMHP
    Süleyman KÖSMENE

    Namaz tesbihatındaki sıralamanın hikmetleri
    Genel

    Dayatma hortlamasın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Kopya ile nereye?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Esaretten kurtuluş-1
    Cevher İLHAN

    Büyükelçi Karlov'a da Risale-i Nur'u anlattık

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.