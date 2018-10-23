Mevlid duadır, hiçbir kurum tarafından engellenemez

Mevlid, Hazreti Muhammed (asm) Efendimizin doğumu, mi’raca çıkması, mucizeleri ve vefatı ile alâkalı, ayetlerle desteklenmiş ehl-i sünnet ve cemaattin dua mahiyetinde okudukları güzel bir âdet ve methiyedir.

Süleyman Çelebi’nin yazdığı Mevlid-i Şerif tarihimize mal olmuş ülkemizin tümünde değişik vesilelerle yani sevinçte ve kederde; mübarek gün ve gecelerde özellikle camilerde, ibadethanelerde ve hatta evlerde toplu olarak okudukları dini ve kültürel bir âdettir.

Mevlid okutmakla sevinçler birlikte yaşanır, acılar da yine mevlitlerle birlikte dindirilir. Bu güzel âdet, Müslümanların kaynaşması, dayanışması, tesanütü, birlik ve beraberliğine vesiledir.

Bu muhabbetin kaynağı ve mastarı elbette Hazreti Muhammed’de (asm olan sevginin tezahürüdür. Yukarıda da arz ettiğim üzere mevlit dini, milli ve kültürümüzün bir özelliği ve an’anesi ve sembolü haline gelmiştir.

Müslüman halkın yanında Mevlitlerin önemli bir yeri vardır. Hatta Mevlide atfen yeni doğan erkek çocuklara Mevlüt, kız çocuklara da Mevlüde adını veriliyor.

Dini ve kültürel âdetimizden olan Mevlid-i Şerif, başta Peygamberimiz Hazreti Muhammed (asm) olmak üzere bütün Peygamberlerin, Ashab-ı Kiram, evliyâullâhın, şehitlerimizin, bütün ehl-i imanın ve husussan hâsıl olan niyet için dua mahiyetinde okutuluyor.

Bu maksatla büyük İslâm âlimi ve müceddidi Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin ruhlarına ithafen 21 Ekim 20218 tarihinde Kocatepe Camiinde, Yeni Asya Gazetesi tarafından tertiplenen mevlidin okutulması için Ankara Çankaya müftülüğüne müracaat edilmesine rağmen ilgili müftülükçe izin verilmemiştir.

Yeni Asya Gazetesi tarafından 2015 yılında mevlit hazırlıkları tamamlanmasına rağmen Ankara’da Gar meydanında 109 kişinin katledildiği saldırı neticesinde ilgili kurumlar tarafından iptal edilmiş, 2016 yılında15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsü dolayısıyla Mevlit mevlit iptal edilmiş, keza 2017’de de mevlit hazırlıkları tamamlanmasına rağmen OHAL bahanesi ile gene mevlit iptal edilmiştir.

Bugün hiçbir yasal engel olmamasına rağmen Ankara Müftülüğünce Hazreti Muhammed (asm) ve sair peygamberler ve evliyaların ruhlarına atfen okutulacak mevlid-i Şerifin iptali İslam âlemin ruhunu incitmektedir.

Oysa, Türk ceza Kanunu 115/2 Maddesi, “ Dini inancın gereğinin yerine getirilmesinin veya dini ibadet veya ayinlerin bireysel ya da toplu olarak yapılmasının, cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla engellenmesi hâlinde, fail hakkında birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.”diyor. Kanun maddesinde de anlaşıldığı üzere mevlit okutulmasında hiçbir engel yoktur. Mevlid-i Şerif baştan başa dua mahiyeti taşımaktadır. Dua Cenab-i Allah’ın emridir, hiçbir kurum tarafından engellenemez!...