Yeni Asya’nın yolculuğu kutlu olsun

21 Şubat 1970 tarihinde yayın hayatına başlayan, 21 Şubat 2019 günü 50. sene-i devriyesine gireceğimiz Yeni Asya’nın parolası ”Vicdanın ve sağduyunun sesi” olmuştur.

Yarım asırlık serüveni gerek yurt dışında, gerekse yurt genelinde heyecanla sevinçle kutlamaktadır.

“İttihat” adıyla 1967 yılında yayına başlayan Yeni Asya zor şartları aşarak bugünlere gelmiştir. Yeni Asya’yı ayakta tutan ise günün şartlarına göre değişmeyen onun dik duruşudur…

Yeni Asya Risale-i Nurlar’ın medyadaki dili ve naşir-i efkârıdır. 50 seneden beri Risale-i Nurlar’ı ve Bediüzzaman’ı anlatıyor. Yeni Asya bir medresedir, bir okuldur, bir üniversitedir.

Eskide cihad kılıç ile top ve tüfek ile yapılırdı, bu zamanda cihad kalemle ve ilimle yapılıyor. “Medenilere galebe çalmak ikna iledir. Dâvâsını ispat eden kazanıyor” düsturu ile yola çıkan Yeni Asya’nın hedefi vatan sathını bir mektep yapmaktır. İşte bu mektepte okutulan imanî, içtimaî ve sosyal derslerdir.

Yeni Asya sadece insan hukuku değil, bütün hayat sahiplerinin hukukunu gözetliyor. Hukukun ve adaletin bir delâllıdır. Hileye başvurmadan “Hakkın hatırı âlidir, hiçbir hatıra feda edilmez” kaidesiyle yürümektedir.

Hak, hürriyet ve demokrasiyi müdafaa ediyor, yol haritası tamamen Risale-i Nurlar’dır. Günlük yayınları iddiamızı tey’it ediyor.

Yeni Asya siyaset yapmaz, amma milletin ihyası için siyasete yön verir. “Ey siyasetçiler haddinizi aşmayınız, ey siyasetçiler hak haktır, bir insanın hatasıyla başkası cezalandırılamaz” emrini tebliğ eder, tahribe karşıdır.

Hülâsa-i kelâm Yeni Asya’yı methetmek değil, “Yiğidin hakkını yememek“ gerçeğini söylemek babından ben de Yeni Asya’nın hakkını beyana çalıştım. Şunu da ifade edeyim ki, İslâmın ve insanlığın bayrağını göndere çıkaran bir gazetedir Yeni Asya.

Yeni Asya’yı gönderinden indirmeye çalışanları insafa dâvet ediyorum, fedakârlık ve özveri insafla ölçülür.

Yeni Asya’nın kırıksız ve tavizsiz bir yolu vardır.

Bu zorlu ve onurlu yolculuğun 50. senesini kutlar, nice yıllar dilerim.