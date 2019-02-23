Aman ha! Münafıklara dikkat!

“O mütemerrid ecnebîlerdir ki, münafıkları ehl-i imana musallat ettiler ve zındıkları yetiştirdiler...” (Lem’alar)

İfade 2. Dünya Savaşı sırasında ya da sonrasında, sorulan bir soruya verilen cevapta yer almaktadır.Biraz dikkat edersek, inananları birbirine düşüren, kardeşi kardeşe vurduran, Müslümanları aldatıp ellerindekini çalan ve onları perişan eden bir sürü münafıkane faaliyet görürüz. Bu işleri yapanlar harbi kâfirler değildir, hatta harbi kâfirin şahitliği bazı şartlarla makbuldür.

Bunlar suret-i haktan görünerek, her türlü kılığa bürünerek her teşekkülün içine sızarak, tertemiz niyetlerle yapılan işleri berbat ederler.

Bazıları devlet ricali olarak, bazıları milletin en çok itibar ettiği hoca (sahte) kılığında, şeyh (sahte) kılığında içeri girerek saf Müslümanlara musallat olurlar ve onları aldatıp per perişan ederler, hatta bazen namuslarına varıncaya kadar ellerinden alırlar.

Aman dikkat! Üstadımız; “Hiçbir müfsid ben müfsidim demez. Daima suret-i haktan görünür” diyerek bizleri ikaz etmektedir. O zaman mesele bizde başlayıp bizde bitiyor. Delil ve akıbete bakmadan hüsn-ü zannı bozuk para gibi harcıyoruz. Ya bu adam ya da adamlar ne dediler ve ne yaptılar demeden gaflet uykusuna yatıyoruz. Sonra da ‘bize ne oldu?’

Öküzün körü oldu. Hem ikaza kulak vermeyeceksin, hem mangalda kül bırakmayacaksın ve hem de dönüp herkesi suçlayacaksın. Hop hop, nerede o yoğurdun bolluğu? Yavaş ol, o dehşetli münafıkların işlettiği tuzağa düşüyorsun. Çünkü kardeşlerini tenkid ediyorsun, yetmiyor onlara düşmanlık ediyorsun. O münafıklar da ellerini ovuşturarak seyrediyor ve daha münafıkane planlar yapıyorlar. Allah basiret versin. Kendine gel, ihlâs ve uhuvvet düsturlarına sarıl.

Allah’ım bizim bütün maddî manevî hastalıklarımıza şifa ver ve ittihad-ı İslâmı nasib et. Zalimlere fırsat verme, aymazları ayılt, masumları koru. Allah’ım Senin gücün her şeye yeter. Amin.

