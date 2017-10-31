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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Amansız hastayım, dua bekliyorum

Sabahattin BOYACI
31 Ekim 2017, Salı
Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî Hazetleri ; “Ben makam sahibi değilim. Ben kendimi beğenmiyorum. Beni beğenenleri de beğenmiyorum” diyor.

Ben ise acayip kendimi beğeniyorum. Hatta öyle ki; kendimden başkasını adam yerine bile koymuyorum. Onları nasihate muhtaç zavallılar olarak gördüğüm oluyor. Bu işte bir tezat var. Eğer ben Nur talebesi olmak için dua ediyorsam (ki öyle ümit ediyorum), o zaman Üstadımın yazdığı düsturlara uymam gerekiyor. Demek ki; ben hastayım ve kardeşlerimin müstecap dualarına ihtiyacım var.

Hâlbuki yine Üstadımız; “O zat yanıma geldi; ötekinin hattı, kendisinin hattından iyi olduğunu söyledim. O daha çok hizmet eder, dedim. Baktım ki; Hâfız Ali kemal-i samimiyet ve ihlas ile, onun tefevvuku ile iftihar etti, telezzüz eyledi. Hem Üstadının nazar-ı muhabbetini celbettiği için memnun oldu. Onun kalbine dikkat ettim; gösteriş değil, samimî olduğunu hissettim. Cenab-ı Allah’a şükrettim ki, kardeşlerim içinde bu âlî hissi taşıyanlar var. İnşâallah bu his büyük hizmet görecek” diyor. Ben ise, başkasının benden iyi olmasına, hele de benden daha iyi görünmesine tahammül edemiyorum. 

Peki, ben bu halimle Hâfız Ali (ra) ağabeyime nasıl arkadaş olabilirim? O beni bu halimle nasıl kabul eder? Üstadımın nazar-ı muhabbetini nasıl kazanabilirim? Yandım ben ya! Kardeşler, Ağabeyler lütfen bana dua edin. Görülüyor ki; ben amansız bir hastalığa yakalanmışım. Ben uçuruma doğru gidiyorum. Allah aşkına bana dua edin. Ta ki, bu ‘kendini beğenme ya da başkasını beğenmeme’ hastalığından kurtulayım.

Öte yandan Üstadımız; “ İkinci düsturunuz: Bu hizmet-i Kur’ân’iyede bulunan kardeşlerinizi tenkid etmemek ve onların üstünde faziletfüruşluk nev’inden gıbta damarını tahrik etmemektir” diye hizmetin selameti için düstur koyuyor. Ben ise başkasını tenkit etmeden duramıyorum. Ne zaman kimi görsem ilk işim kardeşleri tenkit edip beğenmemek oluyor. Âdeta tekit etmeğe müptela olmuşum. Tenkit etmediğim zaman gözüme uyku girmiyor. İşim gücüm gıybet, dedi kodu. Ya Allah aşkına bu nasıl bir illettir? Bu ne amansız bir hastalıktır? Ben bu halimle nasıl Nur talebesi olabilirim? Ağabeyler, kardeşler lütfen bana çok dua edin. Cenab-ı Hak beni ve benim gibileri bu illetlerden korusun ve amansız hastalıklarıma şifalar versin.

Bu kadarla kalsa iyi. Bir de şu istişare ediyoruz ya; oradan çıkan karara harfiyen uymam gerekiyor. İstişarenin âdâbı bunu gerektiriyor. Ama ben daha oradan ayrılmadan başlıyorum; “ Yok böyle istişare olmaz. Bu çok yanlış bir karar. Beni dinlemediler, hatta konuşturmadılar vs” diye dırlanıp duruyorum. Hâlbuki bu hizmette bulunan ihlaslı kardeşlerimin hepsi benden üstündür diye bilmem gerekir. Yok, yok bu işte gerçekten bir terslik var. Demek ben hastalanmışım farkında değilim. O halde yol yakınken şifa duası edip kabul olmasına yalvarmalıyım. En iyisi bu, yoksa bu hamur çok su götürecek.

Allah (cc) bizleri bu gibi illetlerden muhafaza etsin. İhlasımızı  zarara uğratmasın.  İttihad-ı İslamı nasib etsin ve bizi Muradına razı eylesin. Âmin.

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Yorumlar

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  • Demokrat

    31.10.2017 20:26:36

    Dua yolladık efendim.

  • Mehmet Çetin

    31.10.2017 12:30:47

    Enfüsî âlemime ikaz eden, derin mânâlara göndermelerde bulunan yerinde, dolu ve güzel bir yazı. Sabahattin Hocamı, tebrik ediyorum.

  • Hayrettin HUYUT

    31.10.2017 10:20:44

    Tespit ve teşhisinizde tam isabet. Reçetesini de sunmuşsunuz: Dua, dua, dua. O zaman bütün gücümüzle duaya devam. Önce nefsimize sonra kardeşlerimize. Allah, bu hastalığa, illete düçar olan bizleri ve kardeşlerimizi bir an evvel bu illetten kurtarsın, muhafaza etsin İnşaallah.Amin.

  • Abdullah TUNÇ

    31.10.2017 06:48:13

    Enfes bir yazı. Gizli şirki taşıyan enaniyet gibi bir desise-i şeytaniyeye nazarı dikkatları çektiği için yazarı tebrik ediyorum.Çok güzel ,kavli leyyin içinde bir ikaz ve ihtar vazifesini görüyor bu makale. Görevi vahidi kıyasi olan enenin,mahiyeti bilinmezse insanın iki dünyasını da mahvedebilir,çok sinsi bir düşmandır. İnsanın içinde olup,nefsine takıldığı için onunla mücadele etmek kolay değil. Üstadımız ben benliksiz bir Kur'an hizmetkârıyım diyor. Daime mahviyet içinde olurdu.Nefsi emmare ile birlikte bu son derece tehlikeli olan düşmandan bir saniye bile gafil olmamak lazımdır. İlacı,ihlas risalesinde ve Külliyata dağınık parçalar içindedir.Cenab-ı Hak cemaatımızı ve bütün müslümanları bu tehlikeli ene düşmanından korusun,ihlası tammeye muvaffak eylesin.

Risale-i Nur Külliyatı

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