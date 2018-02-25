"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Armudun sapı, üzümün çöpü demeden!

Sabahattin BOYACI
25 Şubat 2018, Pazar
Şimdi muhabbeti umumiye koşmak zamanıdır.

Hiçbir mazeret, muhabbet ve uhuvvete engel olacak kadar haklı olamaz. Ve yine hiçbir şahsî kusur da, ittihada ve birliğe engel değildir. Ancak sağlıklı düşünemez ve hislerimizi kontrol edemezsek, yani “Düğün evini bilmez, samanlığa keşkek taşır” özdeyişine toslarsak o başka. O zaman her şeyi yapabilirsiniz ve her bahaneyle her şeyi yıkabilirsiniz.

İçinde bulunduğumuz Kur’ân hizmeti, muhabbetle devam eder ve muhtaç olanlara tesir eder. Umumî muhabbet ise ihlâs ile devam eder. Üstadımızın ifadesiyle; “Samimî ihlâsı kıran adam, bu hılletin gayet yüksek kulesinin başından sukut eder. Gayet derin bir çukura düşmek ihtimali var; ortada tutunacak yer bulamaz.” O halde işi sahibine bırakalım. Biz bahanelerle hizmete ve hizmete lâzım olan muhabbete zarar vermeyelim.

Şimdi şahsî olarak ne pahasına olursa olsun, hangi hissimi kırarsa kırsın fedakârlık zamanıdır. Armut sapsız üzüm çöpsüz olmaz. Sapıyla çöpüyle sevebilirsen iştahla yersin, yoksa yesen de tadını alamazsın. Demem o ki, muhabbete çağrıldığında nazlanma ve bahanelerinin ardına saklanma (haklı da olsan).

Fedakârlık karşılıksız yapıldığı zaman güzeldir. Karşılığı olan fedakârlık ise belki rüşvettir, onu herkes yapar. Hele içinde bulunduğumuz hizmet için yapılan fedakârlığa paha biçilemez, onun karşılığı dünyada yoktur. Hizmet ise gönüllere girmekle olur ve gönüller muhabbetle kazanılır. Gönül yıkmak kolaydır, gayret istemez.

Şahs-ı maneviyi güçlendirmek de muhabbet ile olur. Hatalar bir yazılıp sevaplar binler yazıldığına göre, demek ki hata yapmak kolay. Hem tövbe kapısı kapalı değildir ve henüz kıyamet de kopmadığına göre sadece hatalara takılmak şeytanın bir tuzağı olsa gerek. Gerek iç, gerek dış dünyamızda her şeyi, değerine göre sınıflandırmak lâzım. Beş para etmeyen şahsî hatalara, elmas kıymetinde olan muhabbeti kurban vermek doğru değildir, caiz de değildir.

Sadede gelmek gerekirse; şimdi Risale-i Nur’un matbuat âleminde naşir-i efkârı olan Yeni Asya’da yapılan dâvetler umumidir. Aynı zamanda her kardeşimize hususî dâvetiye hükmündedir. Yakın olan, müsait olan, gelebilecek herkesin bu dâvetlere icabet edip muhabbet-i umumiyeyi canlandırması gerekmektedir. Öncelikle yakında olanlar, mümkünse ailecek cümbür cemaat, gümbür gümbür koşmak zamanıdır nazlanmadan, ağırdan almadan.

Allah, ittihad-ı İslâm’a giden yollara engel çıkartmasın. Diğer engelleri aşmak kolaydır. Bütün kardeşlerimizin ve ehl-i imanın kalplerini birleştirip gönüllerini coştursun. “Yaşasın sıdk! Ölsün yeis! Muhabbet devam etsin! Şûrâ kuvvet bulsun! Bütün levm ü itâb ve nefret, hevâ ve hevese tâbi olanlara olsun. Selâm ve selâmet, Hüdâ’ya tâbi olanlar üstüne olsun. 

Âmin.” Âmin. Elfü elfi âmin.

Okunma Sayısı: 1766
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı

    Demirel'e verilen brifing

    Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz

    Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

    Arakan’da yapılan soykırımdır

    Şimdi de 'nükleer füze' gerilimi

    Sadece 2 kişi ayrılabildi...

    Dört gol, üç kırmızı kart: Gergin kupa derbisinde beraberlik

    Güleçyüz: Aşağılık sözlerini aynen kendisine ve gazetesine iade ediyoruz

    39 asker tutuklandı

    Durum daha da kötüleşti: "Doğu Guta'ya tek bir konvoy dahi gönderemedik"

    'AB üyeliğine hazır değiller'

    Deniz Kuvvetleri Komutanının koruması tutuklandı

    Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum?

    Tüm uğraşlara rağmen yıkılamadı

    Abbas'tan "iki devletli çözüm'' açıklaması

    Türkiye ile imzalanan protokolleri feshetti

    Forbes "En Zengin 100 Türk" listesini açıkladı

    HSK bir yargı organı mı?

    Rusya Suriye'de 200 yeni silah denemiş

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Çamur atanlar
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat yapamadı, AKP’ye yaptırılıyor
    Genel

    Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı
    Genel

    Demirel'e verilen brifing
    Genel

    Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz
    Armağan Bahtiyar

    İnsanlık ağır yaralı... (Bir şeyler yapmalıyız.)
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Samsun’dan Nur’a plâket
    Orhan GÜLER

    “Yeni nesil”i kıskandık; biz de “toplantı” isteriz!
    Genel

    Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.