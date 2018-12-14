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14 ARALIK 2018 CUMA - YIL: 49

Hafız Ali Ağabey ve izdüşümleri

Sabahattin BOYACI
14 Aralık 2018, Cuma
Hafız Ali (ra) Ağabey hem hafız, hem ulema ve hem de evliya-i azime’den bir zattır.

Bulunduğu yerde herkesin hürmet ettiği ve danıştığı çok saygın bir kişiliğe sahiptir. Sohbetiyle insanların istifadesine çalışan ve müracaat edenlere Kur’ân öğreten biridir. Âlem-i misali, âlem-i şehadet gibi müşahede ettiği de herkesçe malûmdur.

Bir tarikat şeyhi gibi davranıp, etrafındakilerin hürmetlerini kabul edip bir kutup gibi davranabilirdi. Üstelik şeyh olarak görünen ya da geçinenlerden bir eksiği de yoktu. Hatta fazlası vardı, hem de lâyıktı. Fakat o böyle bir yol izlemedi. Risale-i Nur hakikatlerini tanıyınca, hemen teslim olup enaniyetini ihlâs havuzunda eriten bir kahraman oldu.

Artık onun için ahir zamanda beklenen ve asrın sahibi olacak müceddid bulunmuştur. Daha eski tarz ve usûller geçerli değildir. Milletin imanı tehlikeye girmiş ve inkârcılık yayılmaya başlamıştır. Bir kurtarıcı lâzımdır, hem de beklenmektedir. Hafız Ali, Üstadını tanıdıktan sonra, kendi âdetini terk edip Risale-i Nur hakikatlerine teslim olmuştur.

“Küfr-ü mutlakla mücadelede bu kadar ağır şerâit altında Risâle-i Nur bir derece muvaffak oluyorsa, bunun sırrı işte budur. Said yoktur. Said’in kudret ve ehliyeti de yoktur. Konuşan yalnız hakikattir, hakikat-i imaniyedir” diyen Üstadına kavuştuktan sonra, Hafız Ali de yoktur ve olmayacaktır ve olmamalıdır. O andan itibaren artık; “Evet, kardeşlerim, sizler, ihlâs sırrını tam muhafaza ediyorsunuz. Bu kadar esbab-ı tefrika içinde vahdetinizi muhafaza, hakikaten bir harikadır. Hafız Ali’nin hakikaten müstesna bir mahviyet ve tevazu içinde ihlâsı ve fena fil’ihvan düsturunu muhafaza etmesi…” gibi ifadelerle örnek teşkil eden bir Hafız Ali vardır.

Bir Nur Talebesinin görevi Risale-i Nur’a ayine olmaktır, asla perde olmamaktır. Bu yüzden Hafız Ali ve onun izdüşümleri çok ehemmiyetlidir. Çünkü ne kendi hayatında, ne de kendinden sonra, Hafız Ali merkezli bir sıkıntı ya da hizmete sekte verip aksatacak ve ihlâsa zarar verecek bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Hiç kimse onun adını kullanarak Nurcular arasında bir gruplaşmaya sebep olamamıştır. O inandığı dâvâ için çalışan ve gerektiğinde canını Nur hizmetine feda eden bir ihlâs kahramanı olarak hafızalarda yer etmiş ve edecektir.

Ne mutlu Hafız Ali ve onun gibi olanlara. Hizmette ve tehlike anında en önde, ama ücrette ve halkın nazarında makam işgal etmekte ortalıkta görünmeyenlere imrenmemek mümkün değil. Üstadımızın; “Kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda ve faziletlerini kendinizde tasavvur edip, onların şerefleriyle şâkirâne iftihar etmektir” düsturunu hayatlarının her safhasında yaşayabilenler her zaman olacaktır. Dünyayı şarlatanlara bırakmamak için bu anlayışa her zaman ihtiyaç vardır.

Allah Hafız Ali Ağabey ve onun gibilerini muhafaza edip hizmet-i imaniyede daima istihdam etsin. Bizleri de onların şefaatlerine mazhar eylesin inşallah. Âmin.

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