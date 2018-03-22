"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Nurcularda ‘Rol model’ olur mu?

Sabahattin BOYACI
22 Mart 2018, Perşembe
Baştan belirteyim ki; ‘Rol Model’e karşı değilim. İsteyen istediği kişi ya da kişileri kendine örnek alabilir. Onlara benzemeye çalışabilir, buna itirazım yok ve olamaz. Ancak Nurculuk, bir “İman ve Kur’ân hizmeti” olduğu için herkes fıtrî bir şekilde davranması lâzım gelir.

Allah her ferdi ayrı kabiliyet ve istidadda yarattığı için, kendisinde tecelli eden esma-i İlâhiyeye göre hizmet etmesi gerekir.

Risale-i Nur hizmetindeki ihlâs, benlik ve enaniyeti kaldırmadığı gibi, ‘rol model’e de müsaade etmez. Çünkü taklitçiliğe ve gıpta damarının tahrikine kapı açabilir ve açtığı da bir vakıadır. Üstadımız; “Çünkü ben kendimi beğenmiyorum; beni beğenenleri de beğenmiyorum” diyerek, nazarları şahıslardan ziyade Risale-i Nur’a çevirmiştir.

Öte yandan ihlâs düsturlarında; “Bu hizmet-i Kur’âniyede bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek ve onların üstünde faziletfuruşluk nev’inden gıpta damarını tahrik etmemektir. İla ahir…” ifadesiyle de nazarların şahıslara dönmesine müsaade etmemektedir. Biz Risale-i Nur Talebeleri, öncelikle Risaleleri dikkatli okumak ve doğru anlamak durumundayız. Onun için Üstadımız; “Nur şakirtleri, mümkün olduğu kadar her yerde küçücük bir dershane-i Nuriye açmak lâzımdır. Gerçi herkes kendi kendine bir derece istifade eder, fakat herkes herbir meselesini tam anlamaz” diyerek Risalelerin iyi anlaşılması gerektiğine dikkat çekmektedir.

“Ben böyle anlıyorum, bana göre böyle olmalıdır” gibi ifadeler geçersizdir. Hatta böyle diyenler, bir de ısrar ederlerse, kimse üstüne alınmasın, ama ‘zırvalamış’ olurlar. “Zırva te’vil götürmez” kabilinden dikkate almaya değmez. Bizim işimiz Risale-i Nurlar’ı nazara vermek ve ayine olabilmektir, aksi halde Allah korusun ‘perde’ olunur. Bizler elbette; “Kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda ve faziletlerini kendinizde tasavvur edip, onların şerefleriyle şâkirâne iftihar etmektir” düsturuna sıkı sıkıya bağlıyız.

Ama burada, kesinlikle belli şahısların öne çıkarılması ve diğerlerine hükmetmesi söz konusu değildir. Her Nur Talebesi ‘her Nur Talebesinin’ meziyet ve faziletleri ile iftihar edecek. İfadede; “Üstadınızın ve bazı ağabeylerinizin” demiyor. Aksi hal- de tarikat görüntüsü ortaya çıkar. Birimiz, Risale-i Nur’da şöyle diyor diye misal getirse, dikkatler risalelere çevrilmiş olur ve merak saikasıyla Risale-i Nurlar’ın okunmasına vesile olunur. Ama ‘filan abi şöyle diyor, diğer abi böyle diyor’ dersen bilmeden nazarları şahıslara kaydırmış olursun.

Biz Nurcular elbette Risale-i Nur kaynaklı konuşuruz. O halde bütün abi ve kardeşlerimizde Risaleye göre konuşmak durumundadırlar. Kendilerinden söylediklerine, zaten biz hiçbir şekilde hüküm bina etmeyiz. Eğer biri ‘benim gibi yapın’ ya da ‘şunun yaptığını yapın’ diyorsa, tavsiyemiz  ken- di ‘mürit’lerine tavsiye etmesidir. Bizler; “Fakat mesleğimiz uhuvvettir. Kardeş kardeşe peder olamaz, mürşid vaziyetini takınamaz. Uhuvvetteki makam geniştir; gıptakârâne müzâhameye medar olamaz. Olsa olsa, kardeş kardeşe muavin ve zahîr olur, hizmetini tekmil eder” düsturunu rehber edindik.

Allah, bizleri iman ve Kur’ân hizmetinde ihlâsla istihdam etsin. Nefis ve şeytanın bütün desiselerinden korusun inşallah. Üç ayları, bütün âlem-i İslâm ve ehl-i imana hayırlara vesile eylesin. Âmin.

Okunma Sayısı: 161
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AİHM kararını verdi sıra mahkemelerde

    7 soruda down sendromu

    İttifak yasası anayasaya aykırı

    Menderes milletin bağrından çıktı

    AB’ye giriş başvurusunu yaptı

    Mağfiret gecesi

    Ekonomide aşırı ısınma kaygılandırıyor

    İsrail askerini tokatlayan 16 yaşındaki Ahed’e hapis!

    ABD ile 'anlaşmaya’ değil 'anlayışa' vardık

    4 milyar 39 milyon fidan diktik, inanmayan gitsin saysın

    İdlib yine kan gölüne döndü: 16'sı öğrenci 20 ölü

    Doğan Medya, Demirören Holding'e satıldı

    Çanakkale Köprüsü’nün geçiş ücreti belli oldu

    Erdoğan: Girdiği anda 3. Dünya Savaşı patlak verir

    Günün merhamet haberi Hatay'dan...

    Türkiye üretimi tonlarca domates, Rusya tarafından 'imha' edilecek

    Baykal'ın sağlık durumunu hakkında açıklama

    ''Sadece Münbiç ve sadece YPG'nin Münbiç'ten çekilmesi yetmez"

    Belarus'un Ankara Büyükelçisi Savinykh'den ''Nasreddin Hoca'' açıklaması

    23 Mart'ta sona eriyor: 10 bin polis alımına ilişkin son 3 gün

    En Çok Okunanlar

    Genel

    AİHM kararını verdi sıra mahkemelerde
    M. Latif SALİHOĞLU

    Güncelleme furyası
    Süleyman KÖSMENE

    Mübarek bir gece: Leyle-i Regaib
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çanakkale ve iç siyaset
    Genel

    Mağfiret gecesi
    Ahmet BATTAL

    Düşmana karşı uyanık olalım da…
    Risale-i Nur'dan

    Kâinatın alkışladığı gece: Regaib
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Ekonomide aşırı ısınma kaygılandırıyor
    Caner KUTLU

    Evrenselleşmek, Medenîleşmek, Cemaatleşmek... (16)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.