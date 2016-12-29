"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 ARALIK 2016 CUMARTESİ - YIL: 47

Şahısların vazifesi bitmiştir

Sabahattin BOYACI
29 Aralık 2016, Perşembe
Nurculukta herhangi biri ortaya çıkıp kendi bildiğini okuyamaz ve yapamaz.

Risale-i Nur’un dışına çıkıp malûmatfuruşluk da yapamaz. Üstadımız bize lâzım olan her şeyi Risale-i Nur’a derç etmiştir. Bunun dışında birileri öteden beriden nakillerle bizi oyalamasın. Çünkü Risale-i Nur Kur’ân ve hadisin bu asra bakan yüzünü bize aktarmıştır. Öyle ise hoca görünümlü ağzı kalabalık kimselere itibar etmeyelim.

Bazen bakıyoruz birileri “âyet böyle diyor, hadîsi şerifte şöyle geçiyor” diye devreye giriyor. Zannedersin ki bir şey biliyor. Aksine çok kere kafa karıştırıyor. Sen kimsin? Hangi sıfatla meydana çıkıyorsun? Zamanın imamı mısın? Ben de varım mı demek istiyorsun? Zaman ahir zaman ve fitne de çok dehşetli olduğuna göre çok, ama çok dikkatli olmamız gerekiyor. Fikir birliğini sağlayamayanlar bölünüp parçalanmaktan, dağılmak ve sağa sola savrulmaktan kurtulamıyorlar.

Fikir birliği şahıslarla değil, şahs-ı manevî ile sağlanır. Şahs-ı maneviyi temsil edenlerde seçimle belirlenir. Seçimde kıstas ehliyettir ve Risale-i Nur düsturlarına göre hareket etmektir. Bazen uyumlu heyet seçmek gibi arızalar ortaya çıkıyor. Ne demek uyumlu heyet ve neden ihtiyaç duyuluyor? Kendi aralarında uyumlu çalışmak gibi bahaneler geçersizdir. Hizmet-i imaniye hiç kimsenin şahsî malı değildir. Herkes Risale-i Nur’a göre tavır alacağına ve Risale-i Nur da ortada durduğuna göre uyumsuzluk ne demek? O yüzden şahs-ı maneviyi temsil edecekleri seçerken çok dikkatli olmamız gerekiyor. İşgüzarları değil, sabırlı aklıselim ve kalbi metin olanlara temsil yetkisi vermek lâzım.

Bizim bütün kardeşlerimiz, Nur’a gönül verenler mutlaka çok kıymettardırlar. Fakat herkesin istidat ve kabiliyetleri farklı olduğundan, herkesten her şey istenilmez ve istenilmemeli. Kaşın üstüne göz yapmayalım. Nasıl vücutta her aza münasip yerde ise biz de her kardeşimizi kabiliyetine göre istihdam etmeliyiz. “Ben varım” diyenlerden ziyade, istidatlı olduğu halde öne çıkmayanları teşvik edelim. Hizmette istikrarlı ve fevri davranışlardan uzak, mülayim kardeşlerimizi kucaklayalım. Çünkü ittihada şiddetle ihtiyacımız var.

Üstadımız Şuâlarda: “… ve bu cebbar kumandanların âdeta Eski Said’den korkmalarının Risale-i Nur’un ilerideki kahraman şakirdlerinin şahs-ı manevîsinin harika bir kuvveti ve Risale-i Nur’un parlak bir kerameti olduğu yazılıyor” şeklinde ifade ettiği meseleye dikkat etmeliyiz. 

Kastamonu Lâhikasında: “Tesanüdünüzden hâsıl olan bir şahs-ı manevînin fevkalâde ehemmiyet ve kıymeti ve üstadlığı ve irşadı bize kâfidir” deniliyor. O zaman o kıymete haiz olan şahs-ı manevîyi ne kadar sağlıklı oluşturursak, emanete o kadar sahip çıkmış oluruz.

Okunma Sayısı: 1053
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Elektrik kesintileri siber saldırı kaynaklı

    DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: Türkiye huzuru kaybetti

    İhraç edilen hakim ve savcıların itirazına ilişkin karar açıklandı

    Boğaz köprülerine yüzde 48 zam!

    Yine intihar saldırısı yine masumlar: Irak yine kan gölüne döndü!

    Genelkurmay'dan önemli açıklama: IŞİD'in kritik ismi öldürüldü

    Liderlerden yılbaşı mesajları

    Afrika'dan Avrupa'ya açılan yaratılış harikası pencere...

    Rusya ateşkes listesini yayınladı: İşte ateşkese katılan grupların listesi

    Bakan Arslan açıkladı: Osmangazi Köprüsü'nün geçiş ücreti düşürüldü

    Tevfik İleri rahmetle yad ediliyor

    Obama, gizli Müslüman mı?

    2017'nin ilk haftasına dikkat!

    Trump'tan Putin'e övgü

    Ateşkes bozulmasın

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    İstanbul'un genelinde elektrik kesintileri sürüyor

    ByLock kullanan 100 rütbeli asker tutuklandı

    Darbe girişimi davasında 8 kişi tahliye oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kadrolar boşalırken
    M. Latif SALİHOĞLU

    Son taktik: Din cephesinden vurmak
    Süleyman KÖSMENE

    Ömür dakikaları bir bir geçiyor
    Faruk ÇAKIR

    Eğitimi kaybeden neyi kazanır?
    Cevher İLHAN

    Ankara, ateşkes ve barış sürecine odaklanmalı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Ateşkes bozulmasın
    Ali FERŞADOĞLU

    Yöneticiye itaat kayıtsız-şartsız mıdır?
    Genel

    Obama, gizli Müslüman mı?
    Genel

    Tutuklandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2016, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.