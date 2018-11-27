"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

Yaşasın muhabbet

Sabahattin BOYACI
27 Kasım 2018, Salı
Ben şimdi düşünüyorum; Sanki zaman durmuş veya hükmünü izhar etmemiş de hâlâ orta çağdayız gibi.

Bazıları bir şeyleri görmezden geliyor, bazıları da görmek istemiyor. Ama kafasını gaflet kumuna sokan sadece kendisi göremiyor. Harikalar asrındayız, herkes her şeyin farkında. Belki bir eksik var, o da bazıları ne yaptığının farkında değiller.

Hani halk arasında “Kaşın üstünde gözün var” tabiri vardır ya. Veya “Hava bulutlu demekle sen bana ördek dedin” gibi bir garabet dillendirilir. Aslında bu gibi şeyler hassaslığın ne denli etkili olduğunun ifadesidir. Madem hassas bir mesele var, oraya dokunma. Ajite etme, dikkatli ol, yoksa zarar verirsin. Hem ne demeye bazılarının hassasına ilişip soğukluğa sebep oluyorsun?

Hem de bazı tabirlerin hedeflerinde yanılıyoruz. “Hakkın hatırı alidir” diyenler birbirlerine karşı bu tabiri kullanıyorlar. Hâlbuki bu sözün hedefi hakkı tanımayanlardır, haksızlık yapanlardır. Onlara karşı hakka hizmet edip korumamız lazım. Neden beraberce zalimlere ve hakkı tanımayanlara karşı durmak yerine, oyuna gelip birbirimizi incitelim ki? Mesleğimizin gereği olan tesanüd ve teavün düsturlarına sıkı sıkıya sarılmamız lazım.

Öte yandan ‘Zaman her şeyin ilacıdır’ derler. Bazı şeyler var ki, zamanla anlaşılıyor. O halde soğumaya bırakıp, üstüne gitmeyelim. Bizim görevimiz yanlış gördüğümüz şeyi düzeltmekten öte doğruları sebatla yaşayarak muhafaza etmektir. Onun için ‘Sebat ve sadakat’ mesleğimizin esası olmuş. Bizim en vazgeçilmez özelliğimiz Risale-i Nur külliyatındaki hakikatleri bizzat nefsimizde yaşamaktır.

Ehl-i dünya eskiden cemaatleri birbirine düşürmeye uğraşırdı, şimdi her cemaatin müntesiplerinin aralarını açmaya ve bölüp parçalamaya uğraşıyor. Oyuna gelmemek ve Üstadımızın; “Müfritane irtibat” tavsiyesine ısrarla uymak gerekiyor. “Ele verir talkımı kendi yutar salkımı” tabiri bize yakışmaz. Okuduğumuzla yaptığımız uyumlu olmalı.

Bir şey yanlış anlaşılabilir, hatta yanlış da yapılabilir. Henüz kıyamet kopmadığına göre, üstüne gidip bir başka yanlışa kapı açmamak lazım. İnsan mükerrem olduğundan er geç yanlışını görecek ve nedamet edecektir. Murad-ı İlahî’yi bilmediğimize göre, bize düşen sabırla beklemek ve neticeyi Allah’a havale etmektir. Belki beğenmediğimiz şeyde hayır vardır. Şimdiye kadar akıl erdiremediğimiz birçok meselede olduğu gibi.

“Biz muhabbet fedaileriyiz, husumete vaktimiz yoktur!...” diyen bir Üstadımız var. O zaman en önce birbirimize karşı bu hakikati yaşamalıyız. Tenkitleri nefsimize ve ne kadar medih ve takdir varsa kardeşlerimize vererek bir umumî muhabbet baharına sebep olmalıyız. Yanlış mı düşünüyorum?

Okunma Sayısı: 141
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mersin CNR Kitap Fuarı Devam Ediyor

    El-Ezher’de ilk Mevlid-i Nebi paneli

    İklim değişikliği nasıl anlatılır?

    Çözülmezse çözen gelir

    Piyango sömürüsü artık bitsin

    Saray karşılasın

    Suudi veliahtın Mısır ziyareti tepki çekti

    Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edildi

    Ukrayna: Rusya'ya yönelik yaptırımlar artırılmalı

    İsrail askerleri 3 Filistinliyi yaraladı

    Antalya'da 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Kılıçdaroğlu'ndan 'Soğanı ağlatmayın' paylaşımı

    NATO'dan Rusya'ya 'Ukrayna' uyarısı

    Rusya, Ukrayna'ya nota verdi

    Türkiye'den Arakan'a cansuyu

    Kriz orayı da vurdu

    Yemen'deki böbrek hastalarının dramı...

    Pilotların son andaki kritik kararı facianın önüne geçti

    "Dirsek teması yapılabilir"

    NATO-Ukrayna Komisyonu olağanüstü toplanıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ankara oyalamasın, Brüksel bırakmasın
    Genel

    Çözülmezse çözen gelir
    Ahmet BATTAL

    Neden ümitlisiniz?
    Genel

    Adalet Bakanlığı'na bir çağrı daha
    Atilla YILMAZ

    Said Nursî’yi korkutan neydi?
    Genel

    Piyango sömürüsü artık bitsin
    Süleyman KÖSMENE

    Kâfir ahirette Rabbin bilir mi?
    Ali FERŞADOĞLU

    “Allah bize şah damarımızdan yakındır” ne demektir?
    Cevher İLHAN

    ABD’nin “gözlem noktaları” kumpası
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.