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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Belhanda en iyi maçını oynadı

Said OKUR
05 Kasım 2017, Pazar
Bir teselli olacak Gençlerbirliği maçı. Farklı galibiyetle bitti. Taraftar ne kadar teselli oldu bilemeyiz.

Tirübünler mutluydu. Beş gollü maç onları coşturdu. Trabzon yenilgisini bir nebze unutturdu. Ama hâlâ geçen haftanın kötü futbolu hafızalardaydı.  

Cezalı Ndiaye ve Feguli’nin yokluğunda G.Saray, F.Bahçe maçındaki gibi üçlü defansla maça başladı. Ancak Tudor, Gomis’in yanında Eren Derdiyok’u ikinci forvet sahaya sürdü. Maçın genelinde 3-5-2 dizilişinin olumlu yanlarını gördük. Erken gelen golle G.Saray farka koştu. Geçen hafta cezalı olan Belhanda’ nın bu maçta şimdiye kadarki en iyi performansla oynadığını söyleyebiliriz. Yalnız gelecek maçın Başakşehir’le olduğunu ve G.Saray’ın bu dizilişle oynarsa maçta hüsrana uğrayacağı muhtemeldir. 

Çünkü Başakşehir Süper Lig’in kenarları en iyi kullanan takımı. Sağ kenarda oynayan Mariano geriye dönüşlerde iyi, ama sol kenarda oynayan Rodrigez aynı çabuk dönüşe sahip değil. Kenar arkalarda bu boşluklar başka maçlarda G.Saray’ın başını ağrıtabilir. Zaten Tudor maçın son 20 dakikasında 4-4-2’ye döndü. G.Saray bu sezon ilk defa bu sistemi denedi. Bu sistem defans kenarlarında daha emniyetli olması sebebiyle, dünya futbolunda seksenlerin modası olan 3-5-2 sistemi yerine, tercih ediliyor. Tandem denilen çift stoper ve bekleri orta sahayla bütünleştiren ve daha dengeli oyun sistemleri tecih ediliyor. 

Bizim gördüğümüz, popüler takımlar hep buna benzer şekilde oynamaktadır. Topa sahip olan takımın stoperleri kenara açılıp beklerin daha ileri çıkmasını sağlamaktadır. Defansın ortasınada oyun kurucu olarak, orta sahadaki ikili sık sık girmekte ve oyunu kenar bekleri üzerinden ileri taşımaktadır. G.Saray teknik direktörünün uygulamaya çalıştırdığı üçlü defans sistemi günümüz teknik adamlarının gözdesi değil.

Tudor’a bu maçtan sonra şu soruları sormak lazım. Geçen hafta mağlupken forveti çiftleyeceğine niçin Gomis’i dışarı aldın? Elinde Rodrigez gibi süratli bir oyuncun varken F.Bahçe derbisinde hiç, Trabzon maçında sadece 15 dakika görev verdin?  Kritik iki maçta yeni denemelerini bugün düşündüğünde yeniden yapar mıydın?

G.Saray liderliğini sürdürdü. Ancak iki önemli maçından sadece bir puan alabildi. Şampiyon olmak istiyorsa, şampiyonluğa oynayan rakiplerine karşı maçlarını en azından kaybetmeyecek. Diğer maçları da içeride-dışarıda kazanacak. En basitiyle formül bu.

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