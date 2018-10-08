Belhanda hep böyle oynamalı

Nihayet G.Saray deplasmanda kazanabildi.

Rakibi Antalyaspor, G.Saray’ı zorladı mı? Yenmek adına zorlayamadı. Ama yenilmemek adına hayli zorladı. Santroforsuz G.Saray’ın kenar ortalarına baş vurması çok anlamsızdı. Maicon’la Donk oyuna girene kadar, yapılan bütün ortalar, Antalyaspor’a zaman kazandırdı. Puana yaklaştırdı. Halbuki G.Saray ‘yapması gereken; kenar hücumları içeri alıp, ortadan ikiye birlerle kaleye şut atmaktı. Ama oyuncular bunu hiç denemedi. Bu sıkışıklığı çözme adına Fatih Terim önce Maicon’u forvet bölgesine soktu. Bu hamle Antalya defansının dengesini bozdu. Yapılan ilk ortada Sinan çok müsait kafa vuruşu yapma imkanı yakaladı. Fatih Terim 80’lerde bu defa Donk’u oyuna aldı. Hücumda uzun boy avantajı yakalayan G.Saray, Donk’la golü buldu. Uzun aradan sonra da, deplasmanda galibiyetle tanışmış oldu.

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi’nde G.Saray, Porto’ ya şanssız şekilde mağlup oldu. Çünkü galip gelecek pozisyonlar yakaladı. Yediği gol yine serbest vuruştan, yine kalabalık adamların içinden, paylaşım eksikliğinden geldi. Bu düzeyde bir maçta, G.Saray’ın böylesine basit gol yemesi asla kabul edilemez. Genel manada değerlendirecek olursak, Porto maçı skor anlamında kötü ama oyun anlamında iyi diyebileceğimiz bir maçtı. Antalyaspor maçında da, ikinci yarıdaki G.Saray iyiydi. Bol paslı, rakibe kabul ettirilmiş bir oyun sergilendi. Antalyaspor’un oyun anlayışı netti. G.Saray’ı sabırla karşılayıp gol atmasına müsade etmeden, kontrataktan gol bulup maça ortak olmaktı. Ama çok fazla gömülü oynadıklarından, kontra yapamadıkları için pozisyon üretemediler.

Haftalardır eleştirdiğimiz Belhanda bu maçın ikinci yarısında sorumluluk alarak oynadı. Ancak Fatih Terim onu ilk defa çok iyi oynarken çıkarıp Maicon’u oyuna soktu. Belhanda her zaman böyle oynamalı. Sorumluluk almalı. Oyunun kurulmasına yardım etmeli. Daha aktif ve hareketli olmalı. İkinci yarıda ortaya koyduğu futbolu sürdürürse G.Saray’a katkı sağlayabilir. Bu haftaki milli ara G.Saray için çok iyi oldu. Aradan dönüşte G.Saray önce Bursaspor, ardından Şampiyonlar Liginde İstanbul’da Shalke 04 ile önemli bir maç oynayacak. Gruptan çıkabilme adına bu maç, G.Saray için hayati önem taşıyor.