“Ben şampiyon olamam” diyor

Testi kırıldıktan sonra tedbir almanın ne faydası var.

G.Saray eğer bu hafta Akhisar’a kaybetseydi, yönetim isteseydi de Tudor’u orada tutamazdı. Liderlikten olup puan farkının daha da açılmasından sonra Tudor’u göndermenin ne anlamı var. Değişim zamanı çoktan geçti. G.Saray takımı son haftalarda oynadığı futbolla “Ben şampiyon olamam” diye bas bas bağırıyor. Maçtan sonra Akhisarspor’un teknik direktörü, eski G.Saraylı Okan Buruk da avazı çıktığı kadar bağırdı: ” Bu adam ikinci sınıf antrenör. G.Saray’a hiç yakışmıyor.” Gerekçesi de; maç sırasında Okan’ın maçın antrenörleriyle tartıştığı sırada, Tudor’un Okan hocanın kolundan çekmesiydi. Tudor’un bu ilk vukuatı değil. Daha önce de başka teknik adamlarla polemiğe girmişti. Teknik bilgisi ve antrenörlüğü bir tarafa Tudor, duruş olarak gerçekten Okan hocanın dediği gibi, G.Saray’ın kulübesine yakışmıyor.

Sezon sonuna kadar G.Saray Tudor’la devam ederse tahminimiz G.Saray kesinlikle şampiyon olamaz. Zira G.Saray’da en önemli sıkıntı takım coşkusunu kaybetmiş. Ürkerek veya isteksizce oynuyor. Futbolcuların motivasyonunda eksiklik var. Teknik adamla sevgi bağları azalmış. Beşiktaş yenilgisinden sonra Tudor, oyuncularını karakter olarak eleştirince takımı Tudor için sahada varını yoğunu ortaya koymaktan uzaklaşmış. Maçın ilk yarısında fotoğraf buydu. 2-0 geriye düşmenin net ifadesiydi. İkinci yarıda Tudor’un dahli dışında olsa gerek, oyuncular el birliği yapmışçasına ”hadi bu maçı kazanıp, yarışta geri kalmayalım” der gibi oynayarak maçı çevirdiler. Belki de yönetime çok kritik ikazlarını yaptılar. Taraftarın hislerine tercüman oldular.

Dursun Özbek yönetimi karışık bir fikir grubundan oluşuyor. Daha önce yönetimle ters düşen bazı yöneticiler ayrılmışlardı. İgor Tudor’un alternatifi hazır. Fatih Terim. Bazı yöneticiler onun otoriter tavrını beğenmedikleri için takıma gelmesini istemiyor. Ama teknik anlamda gidiş hiç iyi değil. Milli takımın başında Fatih Terim’i sevmeyen bazı G.Saray taraftarı iş kendi takımına gelince, Fatih Terim’i takımın başında görmek istiyor. Onunla şampiyon olacağına inanıyor. Ama bu hamle için yönetimin süresi bitti. Eğer bu şekil devam eder de şampiyonluk kaçarsa, yönetimin de Tudorla beraber gideceğini söylemek için kahin olmaya gerek yok.