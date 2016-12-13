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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Bir daha böyle acılar yaşamayalım

Said OKUR
13 Aralık 2016, Salı
Bir gün önce 38 canımızı kaybettiğimiz menfur terör saldırısından sonra, birlik ve beraberliğe şiddetle ihtiyacımız vardı.

Türk Telekom Arena’ da üzücü bir ortamda sahaya çıkan G.Saraylı oyuncular, çok güzel hareketler ve jestler yaptılar. Bütün oyuncular statda görevli polislere çiçekler verdiler. Onlara sevgi gösterisinde bulundular. Seyirci, Gaziantepspor ve G.Saraylı oyuncuları tirübüne çağırarak, birlik beraberliği pekiştirici mesajlar verdi. Bu duygu dolu anlarda bazı seyirciler göz yaşlarına hakim olamadılar. İlk golü Atan Yasin’in gidip polislere sarılması son derece yerinde ve duygusallığın zirve yaptığı hareket oldu. Gerçekten de biz asil bir milletiz. Tarih boyunca bunu hep gösterdik. Dinimizi, örfümüzü, ananemizi türlü hücumlar olmasına rağmen korumayı bildik. Ama her defasında üzerleri külle örtülmeye çalışıldı. İçimize serpilen sunî düşmanlıklar sayesinde zaman zaman akıl yolunu terk etmiş olsakta, beraber olmamız gerektiği günde, çok şükür hâlâ bunu becerebiliyoruz. 

Nedir bu iki takım arasında sürdürülen husumet hastalığı? Komşu iki şehrin seyircisinin yoktan düşmanlığı? Bir araya gelmek için illa belaya mı maruz kalmamız gerekiyor? Bütün takımlarımız birlik beraberlik mesajları veriyor. Bunu her daim yapsak, kardeşçe rekabet ortamında müsabakaları sürdürsek kazançılı mı yoksa zararlı mı çıkarız? Bursaspor ve Beşiktaş taraftarı arasındaki husumeti biliyoruz. Şimdi Bursa ve Beşiktaş taraftarının birlikte seyredeceği ve geliri şehit ailelerine bağışlanacağı bir maç organizasyonuna başlanmış. Böyle güzel şeylerin olması için illa da canlarımızı mı kaybetmemiz lazım? Bu organizasyonun diğer takımlara da örnek olmasını temenni ediyoruz. 15 Temmuz kalkışmasından sonra partilerimiz Yenikapı mitinginde bir araya gelmişti. Bu birliktelik ülkemizde çok olumlu hava estirmiş, bundan herkes mutlu olmuştu. 

Bu milletin sevgiye ihtiyacı var. Eğer bu yol tercih edilirse ülkemizin şekli kısa sürede değişecektir. Vatandaşını düşünmeyen, onu problemler bataklığında tek başına mücadeleye zorlamanın sonunda, devletine saygısı azalan bir anlayış ortaya çıkacaktır. Önce devlet vatandaşını sevecek. Ayırım yapmayacak. Sevgisini uygulamalarında gösterecek. Hak ve hukukunu garanti altına alacak. Kimsenin bunda en küçük bir endişesi olmayacak. Bunun yanında bir de İslami değerlerle parlatılırsa; bu millet çok kısa zamanda dünyanın güçlü devletlerinden biri olur. Enerjimizi doğru kanallarda harcamalıyız. Yıllarımız, fuzuli iç çekişmelere berhava edildi. Hep insana rağmencilikle derin ayrılıklar yaşatılmaya çalışıldı. Mesela başörtüsü meselesi bize senelerimizi kaybettirdi. Hep dayatma ve benim dediğim olsun fikri yüzünden. Karşı tarafı anlamak bu kadar zor olmamalı. 

G.Saray kulübünü ve oyuncularını tebrik ediyoruz. Örnek davranış sergilediler ve inşallah husumet fikrinde olan takımlarımıza güzel mesajlar verdiler. Şehitlerimizin yakınlarının acılarını paylaşıyoruz. Allah’tan rahmet ve mağfiret diliyoruz. İnşallah bu son olur. Rabbimiz, idrak ettiğimiz kandilde edilen dualar hürmetine bir daha böyle acılar yaşatmasın.  

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