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19 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Bir puan iyidir

Said OKUR
19 Mart 2018, Pazartesi
Bir derbiyi daha geride bıraktık.

Neticesine baktığımızda; G.Saray açısından beraberlik iyi netice. F.Bahçe ile puan farkı korunmuş oldu. F.Bahçe eğer kazansaydı şampiyonluk iddiasını güçlendirecekti. Şimdi gelecek haftalarda, kazanıp rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. 

Bu maçın belirleyicileri teknik adamlar olacaktı. Taktik ve oyun plânlaması derbilerde neticeyi genel olarak belirler. Ama bir diğer etken, sahaya çıkan oyuncuların kazanacak azim ve cesareti de önemliydi. Bu açıdan baktığımızda G.Saray’lı oyuncular sınıfta kaldı. Yüreğiyle oynayan Muslera, Gomez ve Nagamoto diğerlerinden daha gayretliydi. 

Oyun anlamında G.Saray çok eksikti. Buna rağmen pozisyonlar yakaladılar.  Hele, 88. dakikada Tolga Ciğerci’nin kaçırdığı çok kolay pozisyon affedilir cinsten değildi. Terim in elindeki en iyi malzeme bu. Sahaya sürdüğü on bir, herkesin kabulüydü. Ama bu oyunculardan ikisi duyarsız. Belhanda ve Feguli. Belhanda 10 numarayı hiç hak etmiyor. Sezonun sonuna yaklaşıyoruz, etkili oynadığı bir maç yok. Vurdum duymaz, rahat bir oyuncu. Terim onu kesinlikle mecburiyetten oynatıyordur.

Feguli’nin en azından iyi oynadığı maçlar var. Kalabalık orta sahada teknik bir oyuncu kendini gösterebilir. Top kaptırdığında açığını kapatacak yardımcı oyuncular bilmek, becerikli oyuncunun işine gelir ve risk alabilir. Belhanda her durumda vasatı aşamayan bir on numara. G.Saray duran toplardan bu maçta gol yemedi. Muslera’nın performansı da iyi olan taraftı. 

Aykut Kocaman, İki önemli hata yaptı. Son haftaların formda oyuncusu Fernandao’yu oynatmadı. Bu G.Saray defansının havadan rahat olmasını sağladı. Fernandao girdikten sonra, G.Saray defansı zorlandı. Hatta 80’lerde F.Bahçe golü bulacak görüntü içindeydi. Aykut Hocanın diğer hatası, G.Saray’ı zorlayacak Alper, Valbuena ve Atıf üçlüsünü kanarda oturttu. Valbuena ve Alper oyuna girdikten sonra F.Bahçe’nin baskısı arttı. Aykut Hoca bu tercihini maç başında yapsaydı daha farklı bir maç izleyebilirdik. 

Hakem Bülent Yıldırım, bazı kartlarda ve pozisyonlarda eleştirildi. Özellikle Aykut Kocaman, penaltılarının verilmediğini iddia etti. Bir pozisyonda biraz da haklıydı diyebiliriz. Fernandez’in ortasında M.Topal’ın eline çarpan topun da penaltı olduğu söylenebilir. Ama her ikisi de verilseydi ağır kararlar olurdu.  

G.Saray Kadıköy’de böyle oynadığı hiç bir maçı kazanamaz. Her ne oluyorsa, G.Saray’ın oyun ve coşku olarak Fenerbahçe deplasmanında geride kalıyor. Bu nedenle çoğu derbiyi de kaybediyor. Bunda şaşılacak bir durum yok. Onun içinde uzunca süre kazanamadı. Zaten maçların kazanılmasıda bu iki özelliği sahada ortaya koymakla oluyor.   

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