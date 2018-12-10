Böyle oynarsa lige havlu atar

G.Saray iyi oynamıyor, formsuz.

Ama Fatih Terim de formsuz. Takımının bu kadar kötü oynaması, hocanın geçmişteki takımının oyunlarıyla örtüşmüyor. Fatih Terim’in takımı hırslı, önde basan, bol pozisyon üreten, gol atmak için sıkıntı çekmeyen, agresif yapıdaydı. Bugünkü takımı kırılgan, çabuk teslim olan, hırsı olmayan, kolay gol yiyen, önde basamayan görünümde. Dolayısıyle G.Saray sıradan Anadolu takımı görünümünde. Eksikler olabilir. Cezalı sakat oyuncu fazlalığı forvetinin olmaması eksiklik elbette. Ama bunlar mazeret değil. Olamaz. İçerde oynuyorsun. Rakip lig sonuncusu. Oynanan futbol çok kötü.

Bu durum G.Saray için sürdürülebilir değil. Bu haliyle G.Saray lige havlu atmak üzere. Attı demiyoruz. Henüz ilk yarıdayız. Değişimi yakalayabilirse, zirveye tutunabilir. Ama kanımca zor gözüküyor. Bir diğer sıkıntısıda federasyonla olan kavgalı durumu. Maçlarda uğradığı haksızlılar buna bağlanıyor. Bu maçtada yine verilmeyen bir penaltısı vardı. Bunu söylerken, yorumcuların kararı olduğunu belirtelim. Öyle de olsa G.Saray kötü oyunuyla bu maçı hak etmedi. Buna karşılık Rizespor’un da iyi oynadığını, hatta sonlarda maçı kazanabilecek pozisyonları yakaladığını belirtelim. Önemli bir puan kazandılar.

Üç büyükler böyle futbol oynayacaksa, artık pahalı transfer yapmamalılar. Ozan Kabak alt yapıdan gelen bedava oyuncu. Maicon yedi buçuk milyon euroya transfer edildi. Ama Ozan oynuyor. Maicon oturuyor. Yunus, Celil, Atalay, Abdülsaned, Gökay kadroda olan diğer genç oyuncular. Yöneticiler akıllarını başlarına almalılar. İsteselerde istemeselerde almak zorundalar. Deniz bitti çünkü. Alt yapıda, olabilecek ne kadar oyuncu varsa önlerini açmalılar. Beş altı tanesini A takıma koysan, onlarda bu kadar oynayabilirler. Sadece güven duyulmalı. Onlara hissetirilmeli.

Mesela Beşiktaşta Güven ve Dorukhan ilk on bir oynuyor. Çokta başarılılar. F.Bahçede de Mahsun, Muhammet, Burak, Barış, Yiğithan gibi oyuncular var. Üç büyükler genç oyuncularını parlatmalı. Daha çok forma vermeli. Kupa maçlarında sıra aldıklarını görüyoruz. Ligdede yer verilmesi gerekiyor. Dünyada bunu yapan önemli takımlar var. Arsenal, Ajax önemli model takımlar. Onları örnek alınırsa, borç batağındaki takımlarımız bu yolla düze çıkabilirler.