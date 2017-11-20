"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 KASIM 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Bu hezimetin üstü örtülemez

Said OKUR
20 Kasım 2017, Pazartesi
G.Saray Başakşehirden ağır bir yenilgi aldı. Bu mağlubiyetle G.Saray krize adım atmıştır. Çünkü öncesinde G.Saray’ın kötü oynadığı maçlar olmuştu.

Ama puan farkının çok olması sebebiyle, içeride Fener beraberliği, deplasmanda Trabzon yenilgilerinin üzeri çabuk ört bas edilmişti. Ama bu hezimetin üstü örtülemesi mümkün değil. Şampiyonluğa oynuyorsun. Tabi ki yenilebilirsin, berabere kalabilirsin. Ama takım kalibresiyle, oynanan futbolun bağdaşır yanı yok. Hatta öyle bir yenilgi ki; kepaze oluyorsun. Eğer acil tedbir alınmazsa G.Saray şampiyonluk falan göremez.  Bu bakımdan yönetimin nasıl bir çıkış yapacağı merak konusu. 

Milli ara nedeniyle, 15 gün G.Saray bu maça hazırlandı. Daha doğrusu hazırlanamadı. G.Saray’ın sahada ortaya koyduğu futbol aklı yok. Hırsı yok. Taktiği hiç yok. Antrenörün ne iş yaptığı dolayısıyle merak konusu. Öncelikle rakibi kim analiz etmiş. Başakşehir’in iki tane önemli sistem oyuncusu Emre ve Mahmut yoktu.  Ama bu ligin en iyi pas yapan takımının nasıl oynadığı belliydi. Orta sahayı iyi kullanan, kenar bindirleri çok iyi yapan ve ileride pivot santroforu Adebayor’un top tutma etkisini etüt edemeyen bir teknik adamla G.Saray’ın Başakşehir’i yenmesi mümkün değildi. 

Başından beri dediğimiz Tudor bu takımın çapında antrenör değil. İleride olabilir mi? Bunu anca sıradan takımlarda gösterebilir. Stajyerliğini G.Saray gibi bir takımda geçirmesi ona Allah’ın bir lütfuydu. Ama malesef kendisine bahşedilen bu fırsatı değerlendiremeyerek sınıfta kaldı. İlk yarıda iki farklı geriye düşmüşsün. Aklına gelipte takımını ateşleyecek bir hamleyi en sıradan bir antrenör düşünür. Ama bundan bile o da bizim gibi maçı seyretti. 

G.Saray şampiyon olduğu yıllarda sahada hırslı ve kavga eden oyuncuları vardı. Sezon başında Fernando, Ndiaye, Gomis, Maicon gibi bazı oyuncular nispeten mücadele ederek teslim olmayan ruh halleri vardı. Şimdilerde bunun da kaybolduğunu görüyoruz. Yoksa G.Saray 5 gollü mağlubiyet alır mı? G.Saray’ın en önemli eksiği taktik ve diğer faktörlerden önce budur. Takım olmanın birinci şartı da budur. Beraberlikler ve yenilgilerde tepkisizlik sıradan hale geldimi takmın işi bitmiştir. Görünen odur ki; Tudor bu krizin içinden G.Saray’ı çıkaracak çapta bir teknik adam değil. Yönetim fazla geç olmadan bu değişimi yapabilecek mi?

Okunma Sayısı: 468
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    265. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye’ye karşı önyargılar çoğaldı

    En büyük sömürü aracı faizdir

    Mugabe, partisindeki görevinden alındı

    Emniyet'ten darbecilere 34 milyon liralık tazminat davası

    Yıldırım’dan özeleştiri: Fakülteler açılırken düşünülmemiş, her mezuna iş bulamayız

    'Cep herkülü'ne Yunan rakibinden duygusal veda

    5 bin 500 kilometre yol yürüdü, Müslüman oldu

    Helal pazarın yüzde 80'i gayrimüslimlerin

    Asgari ücret net 2 bin lira olmalı

    Kiliseye ‘Papaz camiye gitti’ diye yazdılar

    Üç meydanın adı da 15 Temmuz oldu

    Bir ay boyunca 3 milyar dolar satacak

    Dünya'daki balıkların yüzde 80'i yok olabilir

    Kömüre yüzde 35 zam geldi

    ABD’li General: Trump’a karşı çıkarım

    NATO Genel Sekreteri, Erdoğan'dan özür diledi

    Alarm zilleri çalıyor

    ABD'li savcılar hakkında soruşturma başlatıldı

    Naim Süleymanoğlu vefat etti

    Sırtında engelli çocuğuyla 7 kilometre yürüyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Türkiye’ye karşı önyargılar çoğaldı
    Said OKUR

    Bu hezimetin üstü örtülemez
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dürrizâde ve Mustafa Sabri Efendiler
    Faruk ÇAKIR

    Çöpten çıkan kütüphane
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Hayatın başına gelen her şey güzeldir
    Süleyman KÖSMENE

    Mahşerde üryan mı olacağız?
    Yeni Asya'dan Size

    “Yeni Asya için ne yapabilirim?”
    M. Said ZEKİ

    Kelimelere sığmaz oldum dostlar
    Genel

    En büyük sömürü aracı faizdir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.