Bu kadro ile UEFA’da oynar

G.Saray-Schalke maçı, sonuç itibariye, G.Saray adına mükemmel bitti.

Bu maçta G.Saray’ın yenilmemesi ve alınan bir puan çok çok iyi bir kazanaç oldu. Lokomotif Moskova’nın yenilmesiyle G.Saray dört puanla grupta üçüncü durumda. Lokomotif Moskova’nın ise henüz puanı yok. Daha önceden de belirttiğim üzere, G.Saray’ın bu kadro yapısı ile UEFA Avrupa Ligi’ne devam etmesi daha uygun olur.

Schalke karşısında G.Saray’ın en önemli eksiği fiziksel gücüydü. Maçın hiç bir anında G.Saray Schalke ‘zorlayamadı. İkili mücadelelerde kazanan hep Schalkeli oyuncular oldu. Defansımızın aralarına ve arkasına attıkları toplarla takımımıza zor anlar yaşattılar. Dolayısıyla defansif oyuncular, başta Muslera ve Ozan ön plâna çıktı. Eksik oyuncuların olmamasına sığınmak, büyük takımlara yakışmaz. Zira kadronuzdaki 21 oyuncunuz da değerlidir. Ama G.Saray’da biraz da Fatih Terim’in rotasyonu tam anlamıyla yapamamasından, oynamayanların sahada ne verecekleri bilinememekte.

Mesela Muğdat, Eren’in sakatlanmasıyla son 20 dakika oyuna girdi. Ama Muğdat’ın bu sezon aldığı süre sadece 20 dakika. Yani oyuncu bu maça çıkana kadar daha çok süre almalı ve maç eksiği minimuma inmiş olmalıydı. Fatih Terim kendine çok güvenen ve öz güveni yüksek bir teknik adam. Ama bazı şeyleri yapmadan netice almak öyle kolay değil. G.Saray, Bursa maçına rotasyonlu kadro ile çıksaydı, sakat oyuncuları Schalke karşısında sahada olabilirdi. Maçtan önceki gün yaptığı basın toplantısında Terim, “16 saat uçak yolculuğunndan sonra iki antrenmanla maça çıkmanın sakatlanma sorunu çıkaracağını” söylemesi, kendisiyle çelişiyordu. Bunun için dinlendirmeleri iyi yapmak gerekiyor.

Schalke takımına bakınca tabiri caizse “tabanca” gibi bir takım. Fiziksel anlamda G.Saray’ı sahadan sildiler. Çok iyi kapanıp, G.Saray’ın oyunu oynamasına hiç müsade etmediler. Toplu G.Saraylı oyuncuyu, ikili ve üçlü sıkıştırmalarla nefes aldırmadılar. Bu yılki Bundesliga performansı iyi olmasa da, çıkış yapacak kıvamı yakalamışlar. Geçen yılki lig ikinciliği performansları, bugünkü oyunlarıyla çok güzel örtüşüyor. Tek eksikleri bitirici yönleriydi.