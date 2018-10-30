Cim Bom stop etti

G.Saray sonunda Malatya deplasmanında stop etti. Futbol olarak haftalardır yokları oynuyordu. Kadro olarak ta bitti. Kafaca oyuncular stop etmiş.

Oyun sistemi olarak belli şablonu yok. Bu hale gelmiş bir takımın işi bundan sonra gerçekten çok zor. Allah Fatih Terim in yardımcısı olsun.

Şunu öncelikle vurgulayalım. G.Saray ın bir oyun standardı, yerleşmiş bir oyun düzeni yok. Oyuncular o gün verilen taktikle, oyun içinde spontane olarak oynuyorlar. Bu sezon sadece, Spartak Moskova maçının ilk 20 dakikasında, seyircinin müthiş motivasyonuyla ortaya koydukları futboldan başkasını hatırlamıyoruz. Bir profesyonel takımın mutlaka oyun şablonu olmalı. Arada bir buna ufak dokunuşlar gerekebilir. Oyuncular top rakipteyken nasıl kapanacağını ve bireysel nerelere koşacaklarını, top kendilerindeyken nasıl açılacaklarını ezbere bilir. G.Saray da böyle bir durumu söylemek zor. Bunları göremiyoruz. Sonra, oyuncularda anormal bir isteksizlik var. Sanki bir saat önce maç oynayıp gelmişler. O maçla alakalı hiç bir heyecan, istek, gayret yok. Sık sık sakatlıklar oluyor. Buda anormal bir durum. Öyle olsa da, eğer takımın yerleşmiş sistemi olsa bu kadar kötü olmaz. Genç oyuncular olsada olmaz. Bir örnek vereceğim. Ajax takımını orta sahasının sağ pozisyonunda oynayan oyuncusu sakatlanmış. Orada oynayan diğer oyuncu da sakat olunca U/21 dediğimiz rezerv takımdaki oyuncuyu teknik direktör çağırmış. o yuncuda sakat olunca daha alt lig takımının oyuncusu A kadroya alınmış Teknik direktör bu oyuncuyu ilk on birde sahaya sürmüş. Bir sistem takımı olan Ajax ta alttan gelen o oyuncu son derece başarılı bir maç oynamış. Olay budur. Yukarıdan aşağıya doğru takımlarını aynı sistemle yetiştirince böyle oluyor. Artık Türk takımlarının buna dönüş yapmaları lazım. Biz Hollanda dan dahamı zengin ülkeyiz? 8-10 milyon eurolara, kalitesiz oyuncuları transfer edip çöpe atıyoruz. Yazık bu paralara. Belhanda, Feguli, Maicon, Mariano gibi oyuncuların çok daha iyileri ülkemizde var. Bu ne sorumsuz para harcamadır? Ondan sonrada kulüpler batıyor. G.Saray maçında önce, aynı böyle batık olan Eskişehir maçını izledim. İstabulspor la oynadılar ve 1-0 yendiler. Transfer yasağı olan Eskişehirspor tamamen alt yapı oyuncularıyla oynuyor mecburen. Gerçekten son derece güzel futbol oynadılar. Seyirci de onları müthiş destekliyor. Olay budur. Futbolumuz büyük takım, ufak takım demeden kendi öz kaynaklarına dönmek zorunadır. Ancak bu sayede hem kendilerini, hemde ülkemiz futbolunu ayağa kaldırabiliriz.