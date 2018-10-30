"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

Cim Bom stop etti

Said OKUR
30 Ekim 2018, Salı
G.Saray sonunda Malatya deplasmanında stop etti. Futbol olarak haftalardır yokları oynuyordu. Kadro olarak ta bitti. Kafaca oyuncular stop etmiş.

Oyun sistemi olarak belli şablonu yok. Bu hale gelmiş bir takımın işi bundan sonra gerçekten çok zor. Allah Fatih Terim in yardımcısı olsun. 

Şunu öncelikle vurgulayalım. G.Saray ın bir oyun standardı, yerleşmiş bir oyun düzeni yok. Oyuncular o gün verilen taktikle, oyun içinde spontane olarak oynuyorlar. Bu sezon sadece, Spartak Moskova maçının ilk 20 dakikasında, seyircinin müthiş motivasyonuyla ortaya koydukları futboldan başkasını hatırlamıyoruz. Bir profesyonel takımın mutlaka oyun şablonu olmalı. Arada bir buna ufak dokunuşlar gerekebilir. Oyuncular top rakipteyken nasıl kapanacağını ve bireysel nerelere koşacaklarını, top kendilerindeyken nasıl açılacaklarını ezbere bilir. G.Saray da böyle bir durumu söylemek zor. Bunları göremiyoruz. Sonra, oyuncularda anormal bir isteksizlik var. Sanki bir saat önce maç oynayıp gelmişler. O maçla alakalı hiç bir heyecan, istek, gayret yok. Sık sık sakatlıklar oluyor. Buda anormal bir durum. Öyle olsa da, eğer takımın yerleşmiş sistemi olsa bu kadar kötü olmaz. Genç oyuncular olsada olmaz. Bir örnek vereceğim. Ajax takımını orta sahasının sağ pozisyonunda oynayan oyuncusu sakatlanmış. Orada oynayan diğer oyuncu da sakat olunca U/21 dediğimiz rezerv takımdaki oyuncuyu teknik direktör çağırmış. o yuncuda sakat olunca daha alt lig takımının oyuncusu A kadroya alınmış Teknik direktör bu oyuncuyu ilk on birde sahaya sürmüş. Bir sistem takımı olan Ajax ta alttan gelen o oyuncu son derece başarılı bir maç oynamış. Olay budur. Yukarıdan aşağıya doğru takımlarını aynı sistemle yetiştirince böyle oluyor. Artık Türk takımlarının buna dönüş yapmaları lazım. Biz Hollanda dan dahamı zengin ülkeyiz? 8-10 milyon eurolara, kalitesiz oyuncuları transfer edip çöpe atıyoruz. Yazık bu paralara. Belhanda, Feguli, Maicon, Mariano gibi oyuncuların çok daha iyileri ülkemizde var. Bu ne sorumsuz para harcamadır? Ondan sonrada kulüpler batıyor. G.Saray maçında önce, aynı böyle batık olan Eskişehir maçını izledim. İstabulspor la oynadılar ve 1-0 yendiler. Transfer yasağı olan Eskişehirspor tamamen alt yapı oyuncularıyla oynuyor mecburen. Gerçekten son derece güzel futbol oynadılar. Seyirci de onları müthiş destekliyor. Olay budur. Futbolumuz büyük takım, ufak takım demeden kendi öz kaynaklarına dönmek zorunadır. Ancak bu sayede hem kendilerini, hemde ülkemiz futbolunu ayağa kaldırabiliriz.

Okunma Sayısı: 94
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail’i tanıma kararını askıya aldılar

    Her yıl 214 milyar TL’lik gıda çöpe gidiyor

    Çocuklarımız tehlikede!

    İtalya’da Kur’ân dersi okutuluyor

    Beyaz Saray'dan Kaşıkçı soruşturmasına ilişkin yeni açıklama

    Doğru gıdaları uygun miktarlarla tüketmeli

    Bir şüpheli paket daha

    İyi parolalar için büyüklerin uyarısı yetersiz

    BM'den İsrail'e: Çocukların hedef alınması kesinlikle kabul edilemez

    Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u farklı mağlup etti

    Rantiyecilerin şantiyesinde olmayacağız

    Erdoğan’da “Esad” değişikliği

    Yüzde 10 indirim piyasaya çare olmadı

    Yeni havalimanının adı 'İstanbul' oldu

    106 yıl önce batmıştı: Yeni Titanik'in ilk seferi New York'a

    Trump'tan 'Ordumuz sizi bekliyor' tehdidi

    Rusya'dan Avrupa'ya füze uyarısı
    📷

    150 yıllık geçmişe sahip Kızılay müze oluyor

    'ABD Koalisyon güçleri beyaz fosfor kullandı'

    İsrail Gazze'de kan dökmeye devam ediyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    100’e 5 kala
    Genel

    Yakın tarih yeniden yazılacak
    Ahmet BATTAL

    İflas, konkordato ve garameye iştirak
    Ali FERŞADOĞLU

    Dualarımızı “hayırlısı ise” diye yapmalıyız!
    Atilla YILMAZ

    Yeniden merhaba “Alayınız gelin!”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İtalya’da Kur’ân dersi okutuluyor
    Mustafa Gönüllü

    Kimden korkuyoruz?
    Faruk ÇAKIR

    Aileye kim sahip çıkacak?
    Genel

    Beyaz Saray'dan Kaşıkçı soruşturmasına ilişkin yeni açıklama

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.