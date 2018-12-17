Devre arası transfer şart

G.Saray lige tutunma adına çıktığı maçı berabere bitirdi.

İyi oynadı. Pozisyonlar buldu. Ama kaliteli bir golcüden mahrum olması, maçı kazanamamasının en büyük sebebiydi. Zaten bu yüzden Şampiyonlar Ligi’ne de veda etti. Grupta kazanabileceği maçları kaybetti. En son Porto ile oynadığı maç da öyleydi. Hafta içinde İstanbul’da kaybetti. Yoluna Avrupa Ligi’nde devam edecek.

G.Saray yönetimi bu yüzden çok eleştiriliyor. Bir golcü alınamamasının faturası ağır oldu. Hatta Abdurrahim Albayrak iki tane alınacağından bahsetmişti. G.Saray taraftarı her puan kaybedilmesinde, her kaçan golde durumu yönetime fatura ediyor. Şampiyonlar Ligi’ne sadece Eren Derdiyok’la girmek akıllara zarar bir durum. İşi sadece finansal “fair play”a bağlayıp, buradan sıyrılmak kolaycılık ve yönetim beceriksizliğidir. Bu yüzdendir ki, G.Saray ligde şampiyonluk yarışının uzağında kalmıştır. Aradaki sekiz puanlık farkın anlatımı budur.

G.Saray, lider olan Başakşehir’i yenseydi fark beşe inecekti. Malum sebepten bu olmadı. Sekiz puanlık fark korunmuş oldu. Ligin ilk yarısının bitimine bir maç kaldı. Yarışın hangi şekilde devam edeceğini, bekleyip göreceğiz.

Fatih Terim, Porto maçı sonrasında yaptığı basın toplantısında, devre arası değişimden bahsetti. Takımda revizyon yapılacağının sinyallerini verdi. Ocak ve Temmuz döneminde G.Saray kadrosunda geniş çaplı değişim bekleniyor. İlk etapta ara transfer döneminde bazı oyuncularla yolların ayrılacağını söyledi.

G.Saray, Başakşehir maçında ve hafta içindeki Porto maçlarında özlenen ve beklenen futboldan sunum yaptı. Porto maçının özllikle ikinci yarısında önde baskı kurup, rakip sahada maçı oynamak kolay değildi. Ama seyircininde teşvikiyle bunu başardı. Ancak eksik olan şeylerden birincisini söyledik. Kaliteli forvet. Ama ikincisi; takımın çoşkusunun olmaması.

Bu oyuncu grubunun en büyük eksiklerinden biri bu. Takım coşkusunun yeterli olamaması, netice almakta en büyük engel. Daha aktif, dinamizmin zirve yapması bununla mümkün olabiliyor. Geçmişte G.saray Avrupa başarılarında arka plânda olan en önemli faktör buydu. Umarız ki, devre arası alınacak tarnsferler bu boşluğu dolduracak klasta ve karakterde olur.