"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

Fırat Aydınus berbat etti

Said OKUR
04 Kasım 2018, Pazar
Önce şunu belirtelim.

G.Saray-F.Bahçe derbisi kalitesinden çok şey kaybetti. Dünya derbisi falan diye anılmamalı. Futbolun olmadığı, birbirinden korkan iki takımın maçı uluslararası derbilerde kaçıncı sıraya girer bilemeyiz. Tempolu, coşkulu bir maç değildi. Hele ki; maç sonunda yaşanan arbede bu maçın kalitesinin ne olduğunu çok açık şekilde gösterdi. Karışıklıkta neler olduğunu seçmek zordu. Maçın bitimine saniyeler kala, Belhanda ve Soldado’nun birbiriyle itişmelerini görerek devam ettiren hakem Fırat Aydınus, hemen devamında maçı bitirmesiyle F.Bahçeli Jailson’un, gelip Belhanda’ya tokat atmasıyla saha bir anda karıştı. Çok çirkin görüntülere tanık olduk. Üçüncü dünya ülkeleri futbol maçında olabilecek görüntülerdi. Utanç vericiydi. Amatör maçlarda bazen TV’ye böyle haberler ve görüntüler düşüyor. Profesyonel  oyuncuların örnek olması gerekirken,derbinin oyuncuları sorumsuzlukta zirve yaptılar.  

Maçın hakemi Fırat Aydınus kötü bir maç yönetti. Maç içindeki yanlışlarını bir tarafa bırakalım. Son anda gördüğü Belhanda-Soldado itişmesini görüp maçı durdurmaması olayların fitilinin ateşlenmesine sebep oldu. Sonunda bu çirkinkilkler yaşandı. Hakem maçın akışını durdurmamalı. Ama bu pozisyonda mutlaka durdurmalıydı. Durduracağı pozisyon buydu. Aydınus gereksiz olarak maçı çok sık kesti. Terim, bunu “bekçi gibi düdük çaldı” diye niteledi. Bazı pozisyonlarda dakikalarca oyunculara kural anlatımı yaptı. Bunlar gereksiz işler. Hakem maçın önüne geçmemeli. Ama Fırat Aydınus bu maçın önüne geçti. Maçtan sonra en çok konuşulan hakem Aydınus’tu.

Derbinin bu hale gelmesinin diğer bir sebebi de G.Saray’dır. İkinci yarının hemen başında ikinci golü bularak büyük bir avantaj yakaladı. Altmışıncı dakikalarda, G.Saray orta sahasında hatalar başladı. O anda Fatih Terim’in, değişiklik yapması gerekiyordu. Doğru değişiklik yapabilseydi, G.Saray bu maçı kazanırdı. İşte böyle oluyor. Güle oynaya kazanacağınız maçı ufak tefek dokunuşlarla kazanabilirsiniz veya kaybedebilirsiniz. G.Saray takımı bunu yapamadı. F.Bahçe iki farklı geri düşmesine rağmen, Cocu’dan sonraki teknik adamı Koman, disiplinli oyunu bırakmadık diyerek futbollarını özetledi. Evet disiplinliydiler. Özellikle ikinci yarıda, daha iyi oynayan taraf olmayı başardılar. Bunda da dediğimiz gibi, G.Saray’ın akılcı hamleleri yapamaması oldu. Maçın en üzücü tarafı ise F.Bahçe tirübününde 22 yaşında bir gencin, kalp krizi sonucu vefat etmesi oldu. Cenab ı Allah taksiratını affetsin ve ailesine sabırlar versin.

Okunma Sayısı: 60
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    Karikatürler

    Espirilerimizin araştırma önergesini reddediyoruz!

    Ortak açıklama yapıldı: AB'den yaptırım tepkisi

    Motorine de indirim gerekli

    İran'dan Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yeni iddia

    SP Lideri Karamollaoğlu'ndan sert açıklamalar: Yalakalarla bu ülke ayağa kalkmaz

    ABD koalisyon güçleri Deyr ez-zor'a saldırdı: 15 sivil öldü

    İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den ittifak açıklaması

    Başakşehir evinde Beşiktaş'ı tek golle geçti

    Trump'ın 'Yaptırım' paylaşımına cevap Kasım Süleymani'den geldi

    Göç anlaşması hükümet ve cumhurbaşkanını karşı karşıya getirdi

    İran dini lideri Hamaney: ABD değişmedikçe müzakere ihtimali yok

    'ABD, PYD'ye sahip çıkmaya devam edecek'

    Erdoğan: Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımayacağımızı tekraren vurguladık

    Gazeteler neden kapanıyor?

    Denetimli serbestlik “örtülü af” mı?

    15 Temmuz kampanyası araştırılsın

    Askerlik şubeleri yarın da mesai yapacak

    Bakan Ersoy: Kaçak yapıların nasıl yıkıldığını hep beraber göreceğiz

    Binlerce mezundan yalnızca biri atandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dik duruş
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Adnan NACİR

    Yürek yiyen Sayıştay
    Genel

    Espirilerimizin araştırma önergesini reddediyoruz!
    Genel

    Ortak açıklama yapıldı: AB'den yaptırım tepkisi
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Dünyayı ahirete tercih etmek
    Genel

    Müslümanların eğik başını Fuat Hoca yukarı kaldırdı
    Said OKUR

    Fırat Aydınus berbat etti
    Risale-i Nur'dan

    Yedi bin Risale yazılsa, Sünnetin hikmetini bitiremeyecek
    Osman KOYUNCU

    İnsan üzerine bir yorum

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.