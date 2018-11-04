Fırat Aydınus berbat etti

Önce şunu belirtelim.

G.Saray-F.Bahçe derbisi kalitesinden çok şey kaybetti. Dünya derbisi falan diye anılmamalı. Futbolun olmadığı, birbirinden korkan iki takımın maçı uluslararası derbilerde kaçıncı sıraya girer bilemeyiz. Tempolu, coşkulu bir maç değildi. Hele ki; maç sonunda yaşanan arbede bu maçın kalitesinin ne olduğunu çok açık şekilde gösterdi. Karışıklıkta neler olduğunu seçmek zordu. Maçın bitimine saniyeler kala, Belhanda ve Soldado’nun birbiriyle itişmelerini görerek devam ettiren hakem Fırat Aydınus, hemen devamında maçı bitirmesiyle F.Bahçeli Jailson’un, gelip Belhanda’ya tokat atmasıyla saha bir anda karıştı. Çok çirkin görüntülere tanık olduk. Üçüncü dünya ülkeleri futbol maçında olabilecek görüntülerdi. Utanç vericiydi. Amatör maçlarda bazen TV’ye böyle haberler ve görüntüler düşüyor. Profesyonel oyuncuların örnek olması gerekirken,derbinin oyuncuları sorumsuzlukta zirve yaptılar.

Maçın hakemi Fırat Aydınus kötü bir maç yönetti. Maç içindeki yanlışlarını bir tarafa bırakalım. Son anda gördüğü Belhanda-Soldado itişmesini görüp maçı durdurmaması olayların fitilinin ateşlenmesine sebep oldu. Sonunda bu çirkinkilkler yaşandı. Hakem maçın akışını durdurmamalı. Ama bu pozisyonda mutlaka durdurmalıydı. Durduracağı pozisyon buydu. Aydınus gereksiz olarak maçı çok sık kesti. Terim, bunu “bekçi gibi düdük çaldı” diye niteledi. Bazı pozisyonlarda dakikalarca oyunculara kural anlatımı yaptı. Bunlar gereksiz işler. Hakem maçın önüne geçmemeli. Ama Fırat Aydınus bu maçın önüne geçti. Maçtan sonra en çok konuşulan hakem Aydınus’tu.

Derbinin bu hale gelmesinin diğer bir sebebi de G.Saray’dır. İkinci yarının hemen başında ikinci golü bularak büyük bir avantaj yakaladı. Altmışıncı dakikalarda, G.Saray orta sahasında hatalar başladı. O anda Fatih Terim’in, değişiklik yapması gerekiyordu. Doğru değişiklik yapabilseydi, G.Saray bu maçı kazanırdı. İşte böyle oluyor. Güle oynaya kazanacağınız maçı ufak tefek dokunuşlarla kazanabilirsiniz veya kaybedebilirsiniz. G.Saray takımı bunu yapamadı. F.Bahçe iki farklı geri düşmesine rağmen, Cocu’dan sonraki teknik adamı Koman, disiplinli oyunu bırakmadık diyerek futbollarını özetledi. Evet disiplinliydiler. Özellikle ikinci yarıda, daha iyi oynayan taraf olmayı başardılar. Bunda da dediğimiz gibi, G.Saray’ın akılcı hamleleri yapamaması oldu. Maçın en üzücü tarafı ise F.Bahçe tirübününde 22 yaşında bir gencin, kalp krizi sonucu vefat etmesi oldu. Cenab ı Allah taksiratını affetsin ve ailesine sabırlar versin.

